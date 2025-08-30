"Буревестник" взлетает по рельсам: что покажет двухэтажный скоростной состав

На выставке "PRO//Движение.Экспо" в Петербурге РЖД представили сразу несколько новинок, которые в ближайшие годы выйдут на маршруты. Посетители могут познакомиться с обновленными пассажирскими вагонами, пригородным дизель-поездом и макетом скоростного состава "Буревестник".

Вагоны габарита Т

Одной из главных премьер стали купейные и штабные вагоны нового поколения. Они крупнее нынешних: длиннее на 73 см и шире на 28 см. Благодаря этому число мест в купе увеличили с 36 до 40. Спальные полки тоже изменились: нижние стали шире, верхние — длиннее, а общее пространство ощущается более свободным.

Каждое купе оборудовали розетками, выключателями и маленькими сейфами. В вагонах сделали более широкие проходы, а кроме двух санузлов установили душевую кабину. Для семей с детьми предусмотрено особое купе "Мама+" — с ярким интерьером и увеличенными полками.

В штабных вагонах уделили внимание доступности: добавили еще одно купе для пассажиров с ограниченными возможностями, обновили санитарные комнаты и установили современный подъемник для колясок.

Новые СВ

Современные вагоны класса СВ теперь рассчитаны на восемь двухместных купе. В них больше места для багажа, есть индивидуальные сейфы и кнопки вызова проводника.

Каждый пассажир получает отдельный светильник, розетку и USB-разъем. Важным новшеством стали мультимедийные экраны, где можно выбрать фильмы или музыку.

Пригородный поезд ДП2Д

Отдельный интерес вызвал первый пригородный дизель-поезд ДП2Д. Он работает по системе push-pull и подходит для линий без электрификации. Количество вагонов варьируется от двух до шести, что удобно при изменяющемся пассажиропотоке.

В максимальной комплектации поезд вмещает 636 сидячих мест, предусмотрены и места для пассажиров в креслах-колясках.

"Буревестник" — двухэтажный скоростной состав

Особое внимание публики привлек макет "Буревестника" — скоростного двухэтажного поезда. Его планируют запустить по маршруту Москва — Нижний Новгород уже в декабре.

В составе может быть до 15 вагонов, включая сидячие стандартные и улучшенные, купейные, штабные, СВ и вагон-бистро. В улучшенной компоновке появится возможность выкупить отдельное купе с полноценным спальным местом.

Выставка показала, что железнодорожные путешествия в России станут комфортнее и разнообразнее. Новые составы учитывают потребности разных категорий пассажиров: от семей с детьми до людей с ограниченными возможностями.