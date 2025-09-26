Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:18

Югра снова в чёрном золоте: регион готовится к новой волне нефтяной добычи

В Югре прогнозируют открытие более 50 новых месторождений нефти

На территории Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшие годы может быть открыто свыше 50 новых месторождений нефти. Такой прогноз содержится в Концепции развития нефтяной отрасли региона, утверждённой правительством Югры.

Где искать нефть

В документе отмечается, что наиболее перспективные зоны для поисков сосредоточены в:

  • Березовско-Белоярской,

  • Кондинской,

  • Колтогорской,

  • Восточно-Вартовской территориях.

«В целом на территории перспективных поисковых кластеров вероятно открытие 51 месторождения с суммарными извлекаемыми запасами нефти категорий 152 млн тонн», — говорится в концепции.

Что планируют власти

До 20250 года окружные власти намерены провести дополнительные геологоразведочные работы. Именно эти территории специалисты считают наиболее богатыми неразведанными запасами.

Перспективы отрасли

Если прогнозы подтвердятся, новые месторождения станут серьёзным вкладом в экономику региона и укрепят позиции Югры как ключевого центра нефтедобычи в России.

