Китайские горы хранят тайну: обнаружена ящерица, меняющая правила эволюции
На склонах гор Хэндуань в провинции Сычуань китайские биологи открыли новый вид ящерицы, до сих пор неизвестный науке. Это открытие стало результатом многолетних исследований, начатых ещё в 2018 году. Новый представитель рода Diploderma получил название Diploderma bifluviale - в честь двух горных рек Чуосицзя и Цзяомузу, в месте слияния которых и была найдена популяция этих рептилий.
Где живёт новая ящерица
Горы Хэндуань — один из самых сложных и живописных регионов юго-западного Китая. Их называют природной лабораторией эволюции. Система глубоких ущелий и снежных вершин создаёт уникальные микроклиматы, которые стали домом для множества эндемиков — животных, не встречающихся больше нигде в мире. Здесь, в верховьях реки Даду, и была обнаружена небольшая популяция необычных горных ящериц.
"Ареал обитания нового вида ящериц известен обилием крутых ущелий и высоких пиков. Это создаёт уникальные условия для формирования местной фауны", — говорится в исследовании, опубликованном в журнале ZooKeys.
Такие ландшафты не только труднодоступны, но и слабо изучены, поэтому именно здесь часто совершаются открытия новых видов растений и животных.
История открытия
Исследовательская экспедиция под руководством китайских герпетологов начала работу в 2018 году. Учёные обследовали труднодоступные районы на высоте более двух тысяч метров, где заметили ящериц, внешне напоминающих представителей рода Diploderma, но с отличиями в окраске и строении тела.
Специалисты провели морфологический анализ, изучив строение черепа, чешуи, длину конечностей и пропорции хвоста. Затем были выполнены молекулярно-генетические исследования, позволившие сравнить ДНК найденных особей с другими видами. Результат оказался однозначным — перед ними новый вид, ранее не зарегистрированный в мировой системе классификации.
Особенности Diploderma bifluviale
Diploderma bifluviale - небольшая, но эффектная ящерица длиной около 6-7 сантиметров без учёта хвоста. Цвет её тела — коричневато-зелёный с тёмными пятнами, помогающий сливаться с окружающими кустарниковыми зарослями. Интересная деталь, отмеченная исследователями, — цвет языка: он пшеничный, что является редкостью для представителей рода.
Эти рептилии предпочитают полузасушливые участки с густыми кустарниками, встречающиеся на высоте от 2100 до 2500 метров над уровнем моря. Благодаря устойчивости к перепадам температур и разреженному воздуху они чувствуют себя комфортно там, где большинство других видов не выживает.
Почему открытие важно для науки
Род Diploderma включает десятки видов ящериц, распространённых в Китае, Мьянме и Вьетнаме. Новый вид стал уже 47-м, зарегистрированным в этой группе на территории Китая. Такие открытия помогают понять, как климатические и географические барьеры влияют на эволюцию животных.
В горах Хэндуань реки и ущелья часто разделяют популяции, создавая естественные "острова" внутри материка. Со временем животные, живущие в изоляции, начинают отличаться друг от друга — так рождаются новые виды. Diploderma bifluviale - пример того, как природа продолжает диверсифицироваться даже в XXI веке.
Сравнение с родственными видами
|Вид
|Среда обитания
|Высота над уровнем моря
|Отличительные признаки
|Diploderma polygonatum
|Центральный Китай
|800-1500 м
|Оливково-зелёная окраска, короткий хвост
|Diploderma micangshanense
|Север Сычуани
|1200-1900 м
|Голубоватое горло, широкая голова
|Diploderma bifluviale
|Верховья Даду
|2100-2500 м
|Пшеничный язык, контрастные пятна
Такие различия подтверждают, насколько разнообразна экосистема гор Хэндуань.
Как учёные определяют новые виды
-
Полевые наблюдения. Исследователи фиксируют особенности среды и поведения найденных животных.
-
Морфологический анализ. Измеряются размеры тела, форма черепа, чешуйчатый рисунок.
-
Генетическое сравнение. Из образцов тканей выделяется ДНК и сопоставляется с базами данных.
-
Публикация описания. После подтверждения уникальности открытие регистрируют в научном журнале и присваивают латинское название.
Именно этот алгоритм позволил китайским биологам документировать Diploderma bifluviale в соответствии с международными стандартами.
А что если в этих горах скрываются другие виды?
Учёные считают, что горы Хэндуань — один из последних крупных регионов Китая, где могут обитать десятки ещё не описанных видов рептилий и амфибий. Удалённость и сложный рельеф делают эти места труднодоступными, но именно благодаря этому природа здесь сохранила первозданное разнообразие.
Планируется, что в ближайшие годы биологи вернутся в регион, чтобы исследовать соседние долины рек Даду и Ялунцзян. Не исключено, что Diploderma bifluviale окажется лишь первым звеном в длинной цепочке новых открытий.
Плюсы и минусы высокогорной адаптации
|Плюсы
|Минусы
|Снижение конкуренции с другими видами
|Ограниченный ареал и малая численность
|Эволюционные преимущества в экстремальной среде
|Зависимость от стабильного климата
|Уникальные приспособления к холоду
|Риск вымирания при изменении температур
Эти особенности делают высокогорных животных особенно уязвимыми перед изменением климата.
Часто задаваемые вопросы
— Как учёные выбирают название для нового вида?
Название обычно отражает особенность вида или место его открытия. В данном случае "bifluviale" отсылает к слиянию двух рек.
— Почему такие открытия происходят именно в Китае?
Страна обладает огромным биологическим разнообразием и множеством изолированных экосистем, особенно в горных районах.
— Можно ли увидеть Diploderma bifluviale в природе?
Пока крайне редко: популяция невелика и обитает в труднодоступных местах, поэтому ящерица остаётся под защитой.
— Чем она отличается от обычных агам?
У неё другой окрас языка, более сухая кожа и способность выживать в холодных условиях на высоте до 2,5 км.
— Сколько новых видов рептилий открывают ежегодно?
По оценкам зоологов, от 150 до 200, и значительная часть приходится на Юго-Восточную Азию.
Мифы и правда
Миф: современные технологии сделали открытия новых видов редкостью.
Правда: только за последние десять лет описано более 20 000 новых животных, большинство из которых — мелкие рептилии и насекомые.
Миф: все ящерицы одного рода ведут одинаковый образ жизни.
Правда: различия в высоте, влажности и температуре создают уникальные формы адаптации.
Миф: новые виды быстро вымирают.
Правда: угрозы зависят от человека: если регион охраняется, шансы на выживание остаются высокими.
Исторический контекст
Китай славится своими открытиями в герпетологии. Ещё в начале XX века здесь описали десятки редких видов амфибий. После реформ 1980-х природоохранные программы страны усилились, и количество биологических экспедиций выросло в разы. Благодаря этому за последние двадцать лет число известных видов ящериц рода Diploderma увеличилось почти вдвое.
Интересные факты
Название гор Хэндуань переводится как "перекрещённые горы" — из-за пересечения множества хребтов.
На каждые 1000 метров высоты здесь меняется не только температура, но и состав флоры.
Некоторые ящерицы рода Diploderma способны менять цвет в зависимости от влажности и солнечного света.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru