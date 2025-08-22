Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ретроградная планета
Ретроградная планета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:54

Новая луна Урана: что это открытие значит для будущих исследований

Астрономы открыли новую луну Урана с помощью телескопа James Webb

Вы знали, что количество спутников Урана увеличилось до 29? Это стало возможным благодаря работе космического телескопа имени Джеймса Уэбба (НАСА), который обнаружил новую луну, вращающуюся вокруг этой загадочной планеты.

Открытие, изменившее представление о спутниках Урана

Группа ученых под руководством Юго-Западного исследовательского института (SwRI) сделала это важное открытие, используя камеру в ближнем инфракрасном диапазоне (NIRCam). Мариам Эль-Мутамид, ведущий научный сотрудник SwRI, отметила, что этот объект был замечен на серии из десяти 40-минутных снимков. Это небольшая луна, но это важное открытие, которое не смог увидеть даже космический аппарат NASA Voyager 2 во время своего пролёта почти 40 лет назад.

Диаметр недавно обнаруженного спутника составляет всего 10 километров. Предполагается, что его отражательная способность аналогична другим малым спутникам Урана, что, вероятно, стало причиной его невидимости для "Вояджера-2" и других телескопов.

Мэтью Тискарено из Института SETI в Маунтин-Вью, Калифорния, добавил, что ни у одной другой планеты нет такого количества малых внутренних лун, как у Урана. Их сложные взаимоотношения с кольцами намекают на хаотичную историю, которая размывает границу между системой колец и системой лун.

Уникальная орбита и будущее открытия

Новая луна стала 14-м членом системы малых лун, вращающихся по орбите внутрь крупнейших лун Урана: Миранды, Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона.

"Он расположен примерно в 56 000 километрах от центра Урана, вращаясь в экваториальной плоскости планеты между орбитами Офелии и Бьянки", — говорит Эль-Мутамид.

Название для новой луны должно быть одобрено Международным астрономическим союзом (МАС), который отвечает за присвоение официальных названий астрономическим объектам.

Значение открытия для астрономии

Благодаря этой и другим программам телескоп Уэбб открывает новый взгляд на внешнюю часть Солнечной системы. Это открытие стало частью программы "General Observer", позволяющей ученым по всему миру предлагать исследования с использованием передовых инструментов телескопа. Высокое разрешение и чувствительность NIRCam делают его особенно эффективным в обнаружении слабых, удалённых объектов, недоступных предыдущим обсерваториям.

Заглядывая в будущее, открытие этого спутника подчеркивает, как современная астрономия продолжает опираться на наследие таких миссий, как "Вояджер-2", который пролетел мимо Урана в 1986 году. Теперь, почти четыре десятилетия спустя, космический телескоп имени Джеймса Уэбба ещё дальше расширяет этот горизонт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как ИИ помогает радиоволнам обходить препятствия: будущее беспроводных технологий сегодня в 13:53

Микроволны, которые видят сквозь стены: Принстонский университет совершил прорыв в беспроводной связи

Ученые Принстонского университета разработали инновационную систему на базе машинного обучения, позволяющую микроволнам обходить препятствия. Эта технология открывает путь к субтерагерцовому диапазону, обещая 10-кратное увеличение скорости передачи данных для VR и автономных автомобилей.

Читать полностью » Природа против технологий: как моллюски вдохновляют на создание новых материалов сегодня в 13:33

Невероятные зубы, как у терминатора: ученые в шоке от секрета этих моллюсков

Ученые раскрыли секрет зубов хитонов — моллюсков, живущих на прибрежных камнях. Их зубы обладают исключительной прочностью и износостойкостью, превосходя многие современные материалы.

Читать полностью » MIT разработал ПО для расчета частот: антенны печатаются за минуты сегодня в 12:53

Выдерживает 10 000 деформаций: как эта антенна заменит сотню стандартных

Ученые MIT разработали антенну из метаматериалов, меняющую форму для адаптации к разным частотам. Устройство выдерживает 10 000 циклов деформации, упростит IoT-гаджеты и носимую электронику.

Читать полностью » Мозг не всесилен: ученые выяснили, сколько объектов человек может отслеживать мысленно сегодня в 12:33

Узнайте, на что способно ваше воображение: результаты эксперимента поражают

Новое исследование раскрывает удивительные пределы человеческого воображения. Ученые выяснили, сколько объектов мозг способен отслеживать, когда они исчезают из поля зрения. Результаты ошеломляют и открывают новые перспективы в изучении работы разума.

Читать полностью » Наномагнитные частицы блокируют дентинные канальцы — прорыв в лечении зубной боли сегодня в 11:53

Удивительное открытие индийских учёных: три факта о технологии, которая изменит ваши визиты к стоматологу

Учёные разработали нанороботов CalBot, которые за 20 минут запечатывают дентинные канальцы, устраняя гиперчувствительность зубов. Технология с магнитными частицами испытана на людях и животных, открывая новую эру в стоматологии.

Читать полностью » Революция в нейробиологии: ученые нашли генетический ключ к интеллекту человека сегодня в 11:33

Найден генетический переключатель интеллекта: что скрывается за одним процентом отличий от шимпанзе

Ученые из Калифорнийского университета сделали революционное открытие, идентифицировав ключевую область ДНК – HAR123, которая играет решающую роль в развитии человеческого мозга и когнитивных способностей.

Читать полностью » Новые данные о кипу: простолюдины могли быть грамотными в империи Инков сегодня в 10:33

Волосы расскажут больше: зачем инки использовали человеческие волосы в своих шнурах

Ученые раскрыли загадку древнего кипу KH0631, перевернув представление об империи Инков. Анализ показал, что автором шнуров был простолюдин, а не элита, что ставит под сомнение традиционные взгляды на знания и социальную структуру.

Читать полностью » сегодня в 10:22

Вселенная преподнесла сюрприз: найден объект, который не похож ни на что известное

Астрономы обнаружили загадочный объект "Punctum" в галактике NGC 4945, который виден только в миллиметровом диапазоне и светится в 10 000 раз ярче магнетаров, ставя в тупик научное сообщество. Это открытие может указывать на новый класс космических объектов.

Читать полностью »

Новости
Еда

Маринованные помидоры с виноградом сохраняют вкус и аромат до следующего урожая
Садоводство

Агрономы объяснили, как подготовить почву и семена для выращивания моркови
Питомцы

В Лос-Анджелесе спасли 5-метрового питона, выброшенного в мусорный контейнер
Спорт и фитнес

Причины метеоризма во время йоги назвала физиотерапевт Рэйчел Гелман
Дом

Как нельзя чистить холодильник — опасные компоненты по данным эксперта
ЮФО

В Крыму начался сбор нектаринов
Дом

Приёмы оформления кровати в интерьере спальни — рекомендации эксперта
Авто и мото

"Автостат": японские мотоциклы заняли 50% рынка подержанной техники в России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru