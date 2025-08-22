Новая луна Урана: что это открытие значит для будущих исследований

Вы знали, что количество спутников Урана увеличилось до 29? Это стало возможным благодаря работе космического телескопа имени Джеймса Уэбба (НАСА), который обнаружил новую луну, вращающуюся вокруг этой загадочной планеты.

Открытие, изменившее представление о спутниках Урана

Группа ученых под руководством Юго-Западного исследовательского института (SwRI) сделала это важное открытие, используя камеру в ближнем инфракрасном диапазоне (NIRCam). Мариам Эль-Мутамид, ведущий научный сотрудник SwRI, отметила, что этот объект был замечен на серии из десяти 40-минутных снимков. Это небольшая луна, но это важное открытие, которое не смог увидеть даже космический аппарат NASA Voyager 2 во время своего пролёта почти 40 лет назад.

Диаметр недавно обнаруженного спутника составляет всего 10 километров. Предполагается, что его отражательная способность аналогична другим малым спутникам Урана, что, вероятно, стало причиной его невидимости для "Вояджера-2" и других телескопов.

Мэтью Тискарено из Института SETI в Маунтин-Вью, Калифорния, добавил, что ни у одной другой планеты нет такого количества малых внутренних лун, как у Урана. Их сложные взаимоотношения с кольцами намекают на хаотичную историю, которая размывает границу между системой колец и системой лун.

Уникальная орбита и будущее открытия

Новая луна стала 14-м членом системы малых лун, вращающихся по орбите внутрь крупнейших лун Урана: Миранды, Ариэля, Умбриэля, Титании и Оберона.

"Он расположен примерно в 56 000 километрах от центра Урана, вращаясь в экваториальной плоскости планеты между орбитами Офелии и Бьянки", — говорит Эль-Мутамид.

Название для новой луны должно быть одобрено Международным астрономическим союзом (МАС), который отвечает за присвоение официальных названий астрономическим объектам.

Значение открытия для астрономии

Благодаря этой и другим программам телескоп Уэбб открывает новый взгляд на внешнюю часть Солнечной системы. Это открытие стало частью программы "General Observer", позволяющей ученым по всему миру предлагать исследования с использованием передовых инструментов телескопа. Высокое разрешение и чувствительность NIRCam делают его особенно эффективным в обнаружении слабых, удалённых объектов, недоступных предыдущим обсерваториям.

Заглядывая в будущее, открытие этого спутника подчеркивает, как современная астрономия продолжает опираться на наследие таких миссий, как "Вояджер-2", который пролетел мимо Урана в 1986 году. Теперь, почти четыре десятилетия спустя, космический телескоп имени Джеймса Уэбба ещё дальше расширяет этот горизонт.