Мигрантам могут поменять маршрут к ВНЖ: МВД предлагают определить, какие профессии откроют двери в Россию

Регулирование трудовой миграции в России может перейти в новую ведомственную конфигурацию: часть полномочий Минтруда предлагается передать МВД. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на подготовленный проект постановления правительства.

МВД предлагают поручить список профессий для упрощённого ВНЖ

Ключевым изменением станет передача МВД права утверждать перечень профессий иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, которые смогут получить вид на жительство в России без оформления разрешения на временное проживание. Сейчас подобные перечни находятся в ведении Минтруда, однако проект постановления предполагает перераспределение полномочий.

В пояснительной записке говорится, что документ предусматривает признание утратившими силу отдельных пунктов положения о Минтруде "в целях передачи МВД России полномочий Минтруда России по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание".

Работа за пределами региона: МВД смогут определять исключения

Проект постановления также предусматривает возможность передать МВД право устанавливать случаи, когда иностранные граждане или лица без гражданства, временно пребывающие или проживающие в России, смогут работать вне региона, где им выдано разрешение на работу или оформлено разрешение на временное проживание. Сейчас такие рамки регулируются иначе, но документ предполагает закрепить за МВД функцию определения допустимых исключений.

Речь идёт о ситуации, когда человек формально имеет право работать в одном субъекте РФ, но фактически может быть привлечён к трудовой деятельности в другом регионе. Если полномочие закрепят за МВД, ведомство будет решать, в каких случаях такой порядок возможен, и, вероятно, будет отвечать и за нормативную детализацию соответствующих правил.

Профессии без квот тоже может утверждать МВД

Ещё одно направление, которое предлагается передать МВД, — утверждение перечня профессий квалифицированных специалистов, на которые не распространяются квоты на выдачу разрешений для иностранных граждан. В проекте уточняется, что речь идёт о специалистах, которые трудоустраиваются по уже имеющейся у них профессии или специальности, а значит, список будет напрямую определять, какие категории работников смогут оформляться вне квотных ограничений.

ТАСС отмечает, что проект постановления разработан во исполнение подпункта перечня поручений президента России, а также поручения правительства.