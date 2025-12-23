Станция "Кудрово" в Питере выходит из режима вечного ожидания: сроки наконец обрели конкретику
Открытие новой станции метро на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь получило конкретные временные ориентиры. Проект, вокруг которого на протяжении лет возникали разные версии сроков реализации, сейчас вписан в более чёткий календарный план. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Сроки открытия и позиция региональных властей
Станцию метро "Кудрово" планируется открыть в 2029 году. Об этом Александр Дрозденко сообщил 22 декабря во время прямой линии с жителями Ленинградской области. Запись трансляции была опубликована на официальной странице губернатора в социальной сети "ВКонтакте".
По словам главы региона, сроки запуска станции ранее неоднократно менялись. Он подчеркнул, что окончательная дата во многом зависит от позиции города и текущего этапа согласований.
Станция "Кудрово" рассматривается как ключевой инфраструктурный объект для одного из самых быстрорастущих районов агломерации. Её запуск должен снизить транспортную нагрузку и упростить сообщение между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом.
Транспортная инфраструктура и взаимодействие с РЖД
Помимо самой станции метро, власти региона прорабатывают комплекс сопутствующих транспортных решений. Речь идёт о формировании полноценного сообщения с Кудрово, включая строительство двух подъездных путей и создание кольцевых дорог.
Александр Дрозденко отметил, что в настоящее время ведётся проработка вариантов совместно с ОАО "РЖД". По его словам, без согласованных решений с железнодорожной компанией обеспечить эффективную интеграцию новых маршрутов будет затруднительно.
