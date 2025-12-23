Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Метро, Санкт-Петербург
Метро, Санкт-Петербург
© commons.wikimedia.org by Florstein (Telegram:WikiPhoto.Space) is licensed under CC BY-SA 4.0
Северо-Западный федеральный округ
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:50

Станция "Кудрово" в Питере выходит из режима вечного ожидания: сроки наконец обрели конкретику

Открытие станции метро Кудрово запланировали на 2029 год — Дрозденко

Открытие новой станции метро на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области вновь получило конкретные временные ориентиры. Проект, вокруг которого на протяжении лет возникали разные версии сроков реализации, сейчас вписан в более чёткий календарный план. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Сроки открытия и позиция региональных властей

Станцию метро "Кудрово" планируется открыть в 2029 году. Об этом Александр Дрозденко сообщил 22 декабря во время прямой линии с жителями Ленинградской области. Запись трансляции была опубликована на официальной странице губернатора в социальной сети "ВКонтакте".

По словам главы региона, сроки запуска станции ранее неоднократно менялись. Он подчеркнул, что окончательная дата во многом зависит от позиции города и текущего этапа согласований.

Станция "Кудрово" рассматривается как ключевой инфраструктурный объект для одного из самых быстрорастущих районов агломерации. Её запуск должен снизить транспортную нагрузку и упростить сообщение между Ленинградской областью и Санкт-Петербургом.

Транспортная инфраструктура и взаимодействие с РЖД

Помимо самой станции метро, власти региона прорабатывают комплекс сопутствующих транспортных решений. Речь идёт о формировании полноценного сообщения с Кудрово, включая строительство двух подъездных путей и создание кольцевых дорог.

Александр Дрозденко отметил, что в настоящее время ведётся проработка вариантов совместно с ОАО "РЖД". По его словам, без согласованных решений с железнодорожной компанией обеспечить эффективную интеграцию новых маршрутов будет затруднительно.

