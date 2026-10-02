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Человек бросает курить
Человек бросает курить
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:46

Состав табака и вейпов станет прозрачнее: производителям придется показать то, что раньше оставалось за этикеткой

Раскрытие состава табачных изделий и жидкостей для вейпов может стать эффективным сдерживающим фактором для молодого поколения, уверена руководитель медклиники "Боткинский", эксперт по профилактике и лечению наркологических заболеваний Алина Максимовская. В беседе с NewsInfo она проанализировала влияние новых законодательных инициатив на уровень никотиновой зависимости в стране.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий производителей раскрывать информацию об ингредиентах табачной продукции. Речь идет о компонентах, которые способны усиливать привыкание или оказывать прямое токсическое воздействие. Документ вносит правки в закон "О коммерческой тайне", чтобы закрытые ранее данные о составе стали доступны контролирующим органам и общественности.

По мнению эксперта, современные молодые люди демонстрируют осознанный подход к здоровью и склонны внимательно изучать этикетки товаров перед покупкой, отметила эксперт. Введение прозрачности в вопросах состава психоактивных веществ может удержать часть аудитории от начала употребления. При этом специалисты напоминают, что государственное регулирование розничной торговли и запреты обсуждаются экспертами с точки зрения их долгосрочной эффективности.

"Часть людей, возможно, это удержит. Часть людей это никак не остановит. Тех, у кого болезнь сформирована, или тех, у кого есть больше предпосылок на формирование такого заболевания, скорее всего их это не остановит", — пояснила Максимовская.

Специалист отметила, что раскрытие реального содержания вейпов поможет бороться с маркетинговыми уловками производителей. Однако для людей с уже имеющейся патологической тягой подобные меры редко становятся решающими. Врачи подчеркивают, что восстановление организма после курения остается сложным процессом, требующим профессиональной помощи, а не только информирования о вреде.

Говоря об эффективности визуальной агитации, такой как устрашающие картинки на пачках сигарет, специалист подчеркнула их профилактическую направленность. Подобная практика, распространенная по всему миру, дает результаты лишь спустя значительное время. Стоит учитывать, что влияние курения на окружающих также является частью масштабных кампаний, направленных на снижение популярности табака в обществе.

"Любая популяционная профилактика дает свое действие отложенное во времени. Что-то вводишь и примерно лет через семь-десять есть результаты профилактической кампании. Это рассчитано не на тех, кто уже курит, а на тех, кто еще не пришел к употреблению", — рассказала эксперт.

Несмотря на внедрение жестких мер, число зависимых в ряде регионов снижается медленнее ожидаемого. Психологи указывают, что жесткие антитабачные меры сами по себе не всегда решают проблему глубокой психологической привязанности. При этом в медицинской среде отмечают и другие формы привыкания, например, когда бесконтрольное лечение сосудосуживающими препаратами приводит к лекарственной зависимости, требующей отдельного внимания врачей.

Максимовская резюмировала, что популяционная профилактика часто опирается на сложные тренды, которые трудно предсказать. Тем не менее, любые шаги, направленные на демистификацию состава "ядов", которыми являются табак и вейпы, работают на перспективу и защиту будущих поколений.

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Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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