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Два мужчины в парке
Два мужчины в парке
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:15

Сленг все чаще раздражает россиян: почему привычная речь вдруг стала казаться чужой

Жаргонизмы и сленг вызывают наиболее острое неприятие у жителей России, что подтверждает общую настороженность общества к изменениям в культуре общения, пояснила NewsInfo филолог, эксперт по деловому этикету Анна Валл. По словам специалиста, стремительное обновление лексикона заставляет людей старшего поколения чувствовать себя иностранцами в собственной стране.

Ранее сообщалось, что социологическое исследование зафиксировало негативное отношение россиян к новым языковым формам. В сентябрьском опросе, охватившем более тысячи респондентов, лидирующую позицию в рейтинге самых раздражающих слов занял "кринж". Участники исследования также негативно оценили использование слов "вайб", "краш", "изи" и чрезмерное употребление междометия "короче".

Валл отметила, что раздражение вызывает либо непонятный контент, либо избыточность информации. Основная часть населения не успевает "переваривать" новые термины, которые лавинообразно входят в обиход. При этом эксперт уверена, что заимствования — лишь верхушка айсберга, тогда как основные проблемы русского языка кроются в его внутреннем упрощении и стилистическом снижении.

"Проблемы первого уровня — дурные процессы внутри родного языка. У нас страшные вещи происходят с теми словами, которые нам давным-давно известны. Мы их сокращаем, мы говорим не человек, а чел. Этот жаргон ниоткуда не пришел, он нам не навязан никем", — рассказала Валл.

Специалист подчеркнула, что привычные понятия подменяются словами с грубой эмоциональной окраской, такими как "чуйка" вместо "интуиции". Лингвистическая небрежность часто приводит к тому, что неосторожные высказывания начинают разрушать доверительную среду между собеседниками. Валл выразила особую обеспокоенность тем, что нецензурная лексика перестала быть маркером определенной социальной среды.

"Ладно, когда мы говорим о сленге молодежном, он все-таки принадлежит молодежи. А то, что ненормативная лексика охватила все слои русскоязычных людей любого возраста и любого социального положения — это беда, болезнь всего организма, а не просто локальная вещь", — пояснила эксперт.

Иногда агрессивная реакция на новые слова становится способом выплеснуть общее недовольство состоянием речевой среды. При этом современный русский язык остается живым организмом, способным рождать точные образы.

Филолог призналась, что слово "кринж" кажется ей удачным приобретением, так как оно фонетически точно передает чувство съеженности и стыда. Однако повсеместное упрощение речи требует внимания, в связи с чем обсуждаются новые курсы по культуре общения для подрастающего поколения. Для взрослых же важно помнить, что в официальном пространстве бранные выражения в мессенджерах могут стать поводом для судебного разбирательства.

Проверено экспертом: психолог Андрей Покровский

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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