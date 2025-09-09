Срочно проверьте свои сотки: два новых условия, которые могут лишить вас земли через суд — подробности

Осень 2025 года принесла важные изменения для владельцев земельных участков. Теперь следить за состоянием своей земли придётся внимательнее, ведь за игнорирование правил предусмотрены серьёзные последствия. Государство ужесточило требования к освоению территорий, и "заброшенность" больше не остаётся без внимания.

Что считается освоением земли

По ст. 85.1 Земельного кодекса РФ участок должен быть приведён в состояние, соответствующее его назначению. Под этим понимаются конкретные мероприятия: очистка территории, удаление сорняков и кустарников, организация постройки или хотя бы подготовка под неё. Эти действия закреплены в распоряжении правительства от 24.04.2025 № 1021-р. Для освоения земли даётся ограниченный срок — три года, а для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — семь лет.

Новые правила с сентября 2025 года

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства № 826. Оно конкретизировало признаки неиспользования земли.

Теперь участок могут признать "заброшенным" по следующим критериям:

Захламление или загрязнение отходами чем на половине площади в течение года.

Произвольное зарастание сорной растительностью выше одного метра, появление диких деревьев и кустарников.

Отсутствие построек либо несоблюдение сроков их возведения и оформления (5 лет — для земли под строительство, 7 лет — для ИЖС).

Эти признаки позволяют надзорным органам быстрее выявлять нарушения и выдавать собственникам предписания.

Ответственность для собственников

Новые правила касаются не только пустых участков, но и тех, где уже есть здания. Постройки должны содержаться в порядке: без разрушенных крыш, зияющих трещин и обрушивающихся стен. В противном случае участок также могут признать неиспользуемым.

По данным издания, при выявлении нарушений собственник сначала получает предписание устранить их. Если владелец проигнорирует требование, дело может дойти до суда.

"Несмотря на то что цель новых правил — улучшить качество использования земель, невыполнение требований может закончиться изъятием участка через суд. Это произойдёт, если собственник не выполнит предписание надзорных органов об освоении земли", — подчеркнула юрист Светлана Стрежнёва.

Таким образом, ключевая цель реформы — навести порядок в сфере землепользования и стимулировать граждан действительно использовать свои участки по назначению.

Три интересных факта