Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дачные работы
Дачные работы
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:50

Дом стоит, но продать нельзя: что скрывают сентябрьские поправки для СНТ

Поправки к Земельному кодексу ограничили использование сельхозземель для садоводства

Поправки, вступившие в силу с 1 сентября, вызвали немало вопросов у владельцев дачных участков. Многие из них узнали, что садоводство на землях сельхозназначения, относящихся к сельхозугодьям, теперь официально запрещено. Но как это отразится на рядовых гражданах и кого на самом деле коснутся новые правила?

Категории и ВРИ: что важно знать

Земельный кодекс делит участки на семь категорий. Одна из ключевых — земли сельхозназначения. Обычно это территории за пределами поселений, где почва пригодна для ведения хозяйства. Для таких земель определяют вид разрешённого использования (ВРИ). Он может быть разным: от сельхозпроизводства и ЛПХ до садоводства. Именно ВРИ уточняет, для чего предназначён участок в рамках своей категории.

Ранее действовали исключения: если владелец до 1 января 2019 года оформил землю с ВРИ "ведение садоводства" на сельхозугодьях, претензий к нему быть не могло. Теперь ситуация изменилась.

Суть поправок

Поправки запрещают образование и использование садовых участков на сельхозугодьях — независимо от того, когда и каким образом они были оформлены. Получается противоречие: прежняя норма разрешает старым владельцам садоводство, новая — запрещает.

Скорее всего, на практике будет применяться именно свежая редакция закона. Это значит, что при спорах чиновники и суды могут ссылаться на запрет.

Кого может затронуть

Обычным садоводам переживать вряд ли стоит. Если участок был оформлен до 2019 года и входит в состав СНТ, риск минимален. Причина проста: заставить владельцев снести дома и вернуться к пашне практически невозможно — придётся выплачивать огромные компенсации. Ведь стоимость садовых участков в десятки раз выше, чем у сельхозугодий.

Кроме того, Росреестр при регистрации строений опирается не на территориальную зону, а на ВРИ. Если в документах указано "садоводство", право собственности будет зарегистрировано, даже если земля формально относится к сельхозугодьям.

Новые ограничения

Поправки затрагивают не только вопрос расположения садовых участков.

  1. Запрещено отчуждать участок и дом на нём отдельно. Продать или подарить можно только весь объект целиком.
  2. Нельзя делить жилые и садовые дома на отдельные части. Это должно предотвратить хаотичную застройку и "шанхаизацию" СНТ.
  3. Уточнено понятие хозпостроек: к ним относятся бани, сараи, теплицы, навесы, погреба, летние кухни и колодцы. Они могут быть капитальными или некапитальными. При этом встроенные в дом погреба хозпостройками не считаются.
  4. Очистные сооружения и другие объекты общего пользования теперь прямо отнесены к имуществу СНТ.

Главная цель изменений

По мнению экспертов, новые правила направлены не против рядовых садоводов, а против девелоперов. Закон должен ограничить появление новых коттеджных посёлков и СНТ на сельхозугодьях, особенно там, где речь идёт о десятках гектаров.

Для простых людей, которые давно обустроили свои дачи, поправки носят скорее формальный и пугающий характер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сара Рубенс: фиолетовая брокколи лучше переносит холод и слаще после заморозков сегодня в 3:33

Самый "зимний" овощ: растёт в холоде, но делает тарелку теплее

Фиолетовая брокколи — новый хит осени, сочетающий уникальный вкус, выносливость к холодам и красоту. Узнайте, как правильно ее вырастить и собрать урожай!

Читать полностью » Осенняя перекопка против проволочника: как правильно подготовить почву к зиме сегодня в 3:28

Три простых шага, которые пустят под откос планы проволочника — проверено опытными дачниками

Как избавиться от проволочника без химии: севооборот, горчица и секрет с картофельными ловушками. Ошибки, которые превращают огород в рассадник личинок.

Читать полностью » 5 ошибок хранения лука, которые уничтожат ваш урожай – советы, которые помогут 02.10.2025 в 2:28

Не повторяйте чужих ошибок: 5 шагов к идеальному хранению лука – ваш урожай сохранится до весны

Узнайте, как правильно хранить лук, чтобы он не сгнил! 6 ошибок при подготовке и хранении, которые могут уничтожить ваш урожай. Простые советы для сохранения до весны.

Читать полностью » Садовник Гиффорд: перекись водорода помогает садоводам бороться с грибковыми болезнями растений сегодня в 2:11

Секретные свойства перекиси водорода: дешёвое средство оказалось врагом грибка и плесени

Узнайте, как перекись водорода может стать незаменимым помощником в борьбе с болезнями и вредителями на вашем участке - советы от опытных садоводов.

Читать полностью » 5 правил ухода за сентябрьскими посевами — защита от заморозков и вредителей сегодня в 1:28

Дачный лайфхак: шесть недель до свежих салатов — какие семена бросить в землю сейчас

Сентябрь — время сажать уникальные культуры: маше, слоновий чеснок и зимние салаты. Узнайте, как получить урожай до морозов и заложить основу для весеннего изобилия. Секреты ухода + 3 неочевидных факта!

Читать полностью » Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия сегодня в 1:07

Последний шанс спасти красоту: что делать с цинниями перед холодами

Как ухаживать за цинниями осенью? Узнайте три варианта: оставить в саду, собрать семена или создать осенний букет — все секреты успешного ухода!

Читать полностью » В Пермском крае подготовку хвойных к зиме советуют начинать с сентября сегодня в 0:58

Хвойники в Пермском крае погибают не от мороза: главная осенняя ловушка

Готовимся к зиме: советы по подготовке хвойных растений для жителей Пермского края. Как избежать ошибок и сохранить ваши туи и ели в идеальном состоянии.

Читать полностью » Почему зола и мыло эффективны против вредителей капусты: объяснение экспертов сегодня в 0:28

Тайное оружие против капустной моли: чем обработать грядки, чтобы спасти урожай

Узнайте, как защитить капусту от тли, моли и блох без химии! Натуральные методы: зола, сода, мыльные растворы и настои трав для экологичного урожая. Профилактика и советы по уходу.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Недосып снижает эффективность похудения: исследование Sleep
Авто и мото

В Южной Корее стартуют продажи Kia EV5 по цене от 48,55 млн вон
Садоводство

Как вырастить сладкую дыню: раскройте секрет рассады и подкормки для богатого урожая
Спорт и фитнес

План подготовки к забегу на 5 км от тренера Эндрю Кастора
Красота и здоровье

Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц
Наука и технологии

Загадка летучих элементов решена: планетологи рассказали, зачем протоЗемле нужна была катастрофа
Культура и шоу-бизнес

Вдова Халка Хогана обвинила врачей в смерти рестлера после операции
Садоводство

Борьба с агрессивными растениями на участке: метод садоводов для ослабления корней в сентябре
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet