Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:39

Новый аэропорт Хабаровска: Путин раскрыл секрет стратегического значения

Новый терминал в Хабаровске: как изменится авиасообщение Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе нового международного терминала аэропорта Хабаровск. Торжественная церемония прошла в рамках десятого юбилейного Восточного экономического форума.

Новый терминал площадью 20,5 тыс. кв. метров способен обслуживать до 600 пассажиров в час. Он стал частью единого аэровокзального комплекса, объединившись с терминалом внутренних авиалиний, введённым в эксплуатацию в 2019 году.

"С запуском международного терминала объединённый аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск стал крупнейшим на Дальнем Востоке. Его площадь превышает 48 тысяч кв. метров, пропускная способность — 1,8 тысяч пассажиров в час", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Для пассажиров предусмотрены современные удобства: два телетрапа, семь лифтов и эскалаторов, 12 стоек регистрации. В международной зоне оборудован пункт пропуска с 30 кабинами паспортного контроля, включая пять для маломобильных граждан.

Уже 7 сентября 2025 года новый терминал примет первых пассажиров на рейс Хабаровск — Пекин, став важным звеном в развитии транспортной инфраструктуры региона.

Три интересных факта

  1. Хабаровский аэропорт имени генерала Ивашутина считается одним из старейших на Дальнем Востоке: он начал работу ещё в 1938 году.
  2. Новый терминал построен по современным стандартам "зелёных технологий" с учётом энергоэффективности.
  3. Хабаровск благодаря своему расположению является ключевым авиаузлом, связывающим Россию со странами АТР.

