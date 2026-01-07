Тягач для буксировки тралов и самосвальных полуприцепов: ниша, которую займет новый КАМАЗ

В Набережных Челнах с конвейера сошёл первый образец нового тяжёлого седельного тягача, рассчитанного на работу с экстремальными нагрузками. Машина предназначена для перевозки тяжёлой техники и крупногабаритных грузов и станет частью обновления линейки отечественных грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ", объявившая о запуске опытного производства новой модели.

Новый тягач в линейке тяжёлой техники

Речь идёт о седельном тягаче КАМАЗ-65956, который пополнил семейство тяжёлых автомобилей с современной кабиной. В отличие от ранее представленного полноприводного тягача с колёсной формулой 6x6, новая модель выполнена в конфигурации 6x4. Такое решение ориентировано на эксплуатацию на дорогах общего пользования и промышленных маршрутах.

КАМАЗ-65956 рассчитан на работу в составе автопоезда полной массой до 91,5 тонны. В этот показатель входит сам тягач, полуприцеп и перевозимый груз. Для сравнения: стандартные седельные тягачи с полуприцепами обычно имеют предельную массу около 44 тонн, что почти вдвое меньше возможностей новой модели.

Назначение и технические особенности

Основное назначение КАМАЗ-65956 — буксировка тралов с тяжёлой техникой и транспортировка грузов в самосвальных полуприцепах. Такая специализация делает модель востребованной в строительстве, добывающей промышленности и при выполнении инфраструктурных проектов, где требуется перевозка особо тяжёлых и негабаритных грузов.

По уровню технического оснащения тягач соответствует грузовикам поколения К5. Он оснащён рядным шестицилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом мощностью 560 лошадиных сил, а также 16-ступенчатой механической коробкой передач. Этот силовой агрегат рассчитан на длительную работу под высокой нагрузкой.

Испытания и планы на серию

Первый произведённый экземпляр КАМАЗ-65956 в настоящее время проходит стендовые испытания. На этом этапе специалисты проверяют надёжность узлов, соответствие заявленным характеристикам и готовность машины к серийному выпуску.

На предприятии планируют начать серийное производство новых тягачей в течение 2026 года. Запуск этой модели дополняет недавние премьеры завода, включая восьмиколёсный КАМАЗ для эксплуатации в условиях тяжёлого бездорожья, и отражает курс компании на расширение линейки специализированной грузовой техники.