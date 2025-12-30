Jaecoo J7 стал похож на Range Rover, но подешевел: в России открыли прайс на обновлённую версию

Обновлённый кроссовер Jaecoo J7 выходит в постоянную линейку марки в России — и вместе с этим меняется не только внешний облик модели, но и её ценовая планка. Об этом сообщает издание "Известия", отмечая, что компания уже опубликовала официальные прайс-листы на новинку.

От лимитированной серии — к постоянным продажам

Jaecoo J7 уже появлялся в продаже осенью 2025 года, но тогда модель предлагалась под названием Limited Edition и выпускалась ограниченным тиражом. Теперь, как ранее заявляли представители бренда, обновлённый кроссовер войдёт в регулярную продуктовую линейку Jaecoo в России.

Переход от ограниченной серии к постоянным поставкам означает, что модель будет доступна шире и в более понятной конфигурации комплектаций. Согласно информации, приведённой "Известиями", рестайлинговый J7 будет представлен в четырёх версиях. Стоимость обновлённого кроссовера начинается от 2,8 млн рублей и достигает 3,4 млн рублей.

Двигатели, приводы и трансмиссия

Технически обновлённый Jaecoo J7 оснащается 1,6-литровым турбированным мотором, который предлагается в двух вариантах форсировки — 150 и 186 л. с. В обоих случаях используется роботизированная семиступенчатая трансмиссия. Менее мощная версия предусмотрена для переднеприводной модификации, а вариант на 186 л. с. устанавливается на полноприводный кроссовер.

Такое разделение подчёркивает ориентацию модели на разные сценарии эксплуатации: базовая версия рассчитана на городскую аудиторию, а более мощная — на водителей, которым важны тяга и полный привод. При этом в рамках обновления производитель сохранил узнаваемую архитектуру силовой установки и сделал акцент на сочетании мощности и современного оснащения.

Дизайн и ценовая разница с дорестайлингом

Ключевое визуальное отличие рестайлингового J7 — переработанная передняя часть кузова. Именно из-за этого обновлённый кроссовер, по оценке "Известий", напоминает хорошо известный в России Range Rover Evoque. При этом изменения затронули не только внешний вид, но и ценовую структуру.

Отмечается, что стоимость J7 после обновления снизилась. Дорестайлинговая версия кроссовера доступна в пяти комплектациях по цене от 2,96 млн до 3,51 млн рублей и предлагается только с 150-сильным мотором 1.6. Рестайлинговый вариант, напротив, стартует с 2,8 млн рублей и при верхней границе в 3,4 млн рублей остаётся дешевле прежней линейки.