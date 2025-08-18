Софи Тернер и Кит Харингтон: поцелуй, который едва не сорвал съёмки хоррора

Поцеловать "брата"? Для Софи Тернер это оказалось настоящим испытанием. Актриса призналась, что романтические сцены с Китом Харингтоном в их новом совместном проекте — фильме ужасов "Ужас" — были "омерзительными".

Неловкое воссоединение

Звезды "Игры престолов" снова встретились на съемочной площадке, но в совершенно ином амплуа. На этот раз Софи и Кит сыграли пару, хотя миллионы зрителей привыкли видеть их как Сансу Старк и Джона Сноу — сводных брата и сестру.

Инициатором приглашения Харингтона стала сама Тернер. По ее словам, она не сомневалась, что он идеально подойдет для роли. Но, услышав предложение, актер сразу пошутил: "Это будет странно, Софи".

"Это же мой брат!"

Предчувствия оказались верными.

"Мы читали сценарий и видим: поцелуи, секс-сцены. И мы такие: "О боже, это же мой брат!"", — рассказала Тернер.

По словам актрисы, первая совместная романтическая сцена далась им тяжело: "На площадке в тот момент нам обоим реально было тошно".

Харингтон поддержал коллегу, ведь для них обоих эти съемки оказались испытанием. Однако пара справилась — сценарий, как отметила Тернер, был слишком захватывающим, чтобы отказаться.

О чем фильм "Ужас"

Новый хоррор переносит зрителей в XV век. Главная героиня Энн (Софи Тернер) живет с суровой свекровью на окраине общества. Их размеренную жизнь нарушает неожиданное возвращение человека из прошлого, что приводит к трагическим последствиям.

В фильме снялись и другие известные актеры: обладательница "Оскара" Марсия Гей Харден, а также Лоренс О'Фуаран. Точная дата премьеры пока не раскрыта, но проект уже вызвал интерес именно благодаря воссоединению двух любимцев фанатов "Игры престолов".