зубы, челюсти
© Wikimedia Commons by Prof. Israel Hershkovitz, Tel Aviv University is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:36

Эволюционное древо: в Эфиопии обнаружены останки, проливающие свет на происхождение человека

В северо-восточной Эфиопии произошло захватывающее открытие, которое может перевернуть наше представление об эволюции человека. Исследователи обнаружили окаменелые зубы, которые предположительно принадлежат новому виду человека, что проливает свет на критический период в эволюции, когда происходили значительные изменения в развитии наших предков.

Возраст останков оценивается в период от 2,8 до 2,6 миллиона лет. Место находки — археологический участок Леди-Герару в регионе Афар, который уже известен своими ранними находками, включая самую древнюю из известных человеческих челюстей.

13 недавно проанализированных зубов принадлежат как минимум двум ранним линиям гоминидов. Одна линия относится к роду австралопитеков, той же линии, что и знаменитая "Люси" (A. afarensis), а другая — к роду Homo, включая современных людей (Homo sapiens). Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, окаменелости австралопитеков отличаются как от A. afarensis, так и от A. garhi, что позволяет предположить существование нового, пока еще не названного вида.

"Эти образцы свидетельствуют о том, что австралопитеки и ранние представители рода Homo существовали в регионе Афар как две неродственные линии до 2,5 миллионов лет назад”, — пишут исследователи.

Древнее время: точная датировка окаменелостей

Исследователи определили возраст окаменелостей, проанализировав слои вулканического пепла над ними и под ними. Возраст десяти зубов австралопитека составляет около 2,63 миллиона лет, двух зубов Homo — около 2,59 миллиона лет, а ещё одного — около 2,78 миллиона лет. Зубы Homo могут принадлежать тому же виду, что и челюстная кость возрастом 2,8 миллиона лет, уже найденная на этом месте, но это пока не подтверждено, говорит соавтор исследования Кэй Рид.

Находка свидетельствует о том, что генеалогическое древо человечества было чрезвычайно разнообразным. От трёх до 2,5 миллионов лет назад в Восточной Африке обитали по меньшей мере четыре различных вида гоминидов: ранние Homo, A. garhi, недавно идентифицированный австралопитек, найденный в Леди-Герару, и парантроп. В других местах A. africanus обитал в Южной Африке, а виды парантропа жили в регионах, которые сейчас являются частью Кении, Танзании и южной Эфиопии.

Старая теория пересмотрена: эволюция как куст, а не прямая линия

Это противоречит старой теории о том, что эволюция человека представляла собой линейное, простое развитие от обезьяноподобных предков к формам, всё больше похожим на человека. Вместо этого, как подчеркивают палеоантропологи, наша эволюционная история больше похожа на куст с многочисленными ветвями, многие из которых привели к вымиранию. Это означает, что эволюция человека — это сложный процесс, который включал в себя множество видов, сосуществовавших в одно и то же время.

Богатство окаменелостей, обнаруженных в Леди-Герару, может быть связано с такими факторами окружающей среды, как вулканическая активность, из-за которой останки оказались погребены под слоем пепла.

По окаменелостям животных, найденным в тех же слоях, ученые делают вывод, что эта территория представляла собой открытую засушливую степь. Однако геологические данные свидетельствуют о том, что 2,6-2,8 миллиона лет назад здесь был более сложный ландшафт с реками, растительностью и мелководными озёрами, которые со временем расширялись и сокращались.

Сосуществование видов: вопросы и ответы

Остаётся открытым вопрос о том, как древние люди и их родственники жили вместе на одной территории. Современные человекообразные обезьяны, такие как шимпанзе и гориллы, как правило, живут на разных территориях, а не вместе.

Исследователи планируют изучить химический состав зубной эмали, чтобы выяснить, чем питались представители каждого вида, и определить, конкурировали ли они за одни и те же ресурсы или жили в разных экологических нишах.

Новый вид: первые шаги к идентификации

Хотя новые окаменелости австралопитеков до сих пор не получили названия, их характерная морфология зубов позволяет предположить, что это уникальный вид. Тем не менее, по словам палеоантропологов, для того чтобы дать новому виду название, необходимы более полные ископаемые свидетельства.

На данный момент эта находка позволяет нам заглянуть в ключевой период эволюции человека — эпоху, когда на территории Африки одновременно обитало множество человекоподобных видов, которые приспосабливались к меняющимся условиям и оставляли после себя свидетельства нашего общего наследия.

Три интересных факта:

  • Австралопитеки были предками рода Homo, к которому принадлежат современные люди.
  • Вулканический пепел, покрывший окаменелости, помог сохранить их на протяжении миллионов лет.
  • Обнаружение новых видов гоминидов помогает ученым уточнить эволюционное древо человека.

