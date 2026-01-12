Бесплатная медицина меняет правила: правительство утвердило программу с новыми акцентами на профилактику

Правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам, увязав ее с новой стратегией в сфере здравоохранения и национальными целями развития. Об этом сообщает ТАСС: премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о решении на совещании с заместителями и перечислил ключевые изменения, которые должны затронуть профилактику, диспансеризацию и доступность высокотехнологичного лечения.

"Центры здоровья" и профилактика как отдельный акцент

Мишустин заявил, что особое внимание в программе уделено профилактике заболеваний. По его словам, впервые предусмотрена возможность для граждан обращаться в обновленные центры здоровья, сеть которых формируется по всей стране. Предполагается, что специалисты этих центров будут помогать выявлять предрасположенность к заболеваниям и тем самым предотвращать или отсрочивать развитие болезней.

"Впервые в программе предусмотрели возможность для граждан обратиться в обновленные центры здоровья, сеть которых формируется по всей стране… Такие структуры станут основой медицины долголетия", — отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках диспансеризации, по словам главы кабмина, планируется проводить дополнительные исследования, которые позволят на ранней стадии обнаруживать риски развития сердечно-сосудистых патологий. Акцент на раннюю диагностику в программе подается как способ снизить число осложнений и необходимость лечения уже в тяжелых стадиях.

Одновременно, как подчеркнул Мишустин, увеличен перечень видов специализированного и высокотехнологичного лечения, которое можно будет пройти по полису обязательного медицинского страхования. Он также заявил, что в медицинскую практику будут активнее внедряться новые методики, расширяя доступ к современным подходам в лечении.

Детское и материнское здоровье: тесты и скрининг

В приоритетах программы отдельно выделены вопросы охраны здоровья детей и матерей. Мишустин сообщил, что при планировании и во время беременности станут доступны генетические тесты для новорожденных, а расширенный неонатальный скрининг сохранится.

"При планировании и во время беременности станут доступны теперь генетические тесты для новорожденных, сохранится расширенный неонатальный скрининг", — уточнил глава правительства. Этот блок подается как часть общей профилактической ориентации программы.

Социально значимые заболевания: продолжение борьбы

Мишустин отметил, что работа по противодействию социально значимым заболеваниям будет продолжена. В числе направлений он назвал борьбу с онкологическими заболеваниями, а также с такими болезнями, как диабет и гепатит. Программа, по его словам, нацелена на системное развитие здравоохранения в русле стратегии, подписанной президентом в декабре.