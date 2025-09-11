Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© pixabay.com by mammela-686310 is licensed under Creative Commons Zero
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 11:39

Google запретит сторонние приложения на Android: Сбербанк больше не установить?

С сентября 2026 года Google вводит новые правила для устройств с предустановленными сервисами Google Mobile Services (GMS). Они больше не смогут устанавливать приложения от разработчиков, которые не прошли верификацию в специальной консоли Google. Эта мера вызвала волну обсуждений среди пользователей, поскольку многие видят в этом шаг к созданию закрытой экосистемы, аналогичной iOS.

Цели и причины изменений

Компания утверждает, что основная цель этих изменений — борьба с распространением вредоносного ПО через сторонние источники. Однако, не все так однозначно. Многие эксперты предполагают, что Google также пытается ограничить распространение эмуляторов, подрезать рынок электронных ридеров и взять под контроль приложения, распространяющиеся вне официального магазина Google Play.

Новый инструмент Android Developer Verifier

Для реализации этих изменений Google готовит специальное приложение Android Developer Verifier, которое будет предустановлено на устройства с Android 16 QPR2 и выше. Это приложение будет работать отдельно от существующего Play Protect и, скорее всего, не поддастся отключению стандартными средствами, что сделает процесс установки сторонних приложений более сложным.

Одной из ключевых особенностей этого приложения станет повышение безопасности, так как оно будет работать независимо от сервисов Google Mobile Services. Однако при этом, если исходный код будет доступен, разработчики кастомных прошивок смогут адаптировать этот инструмент под свои нужды, что позволит сохранить некоторую гибкость.

Обход ограничений: как установить сторонние приложения

Несмотря на введенные ограничения, Google оставляет возможность установки приложений через ADB (Android Debug Bridge), предназначенный для разработчиков. Это позволяет устанавливать APK-файлы с помощью командной строки на подключенном ПК или использовать мобильные утилиты с поддержкой ADB, обходя ограничение.

Такой подход сохраняет свободу для более опытных пользователей и разработчиков, но для большинства пользователей установка сторонних приложений станет сложной задачей.

Как это повлияет на пользователей?

Для рядовых пользователей Android эти изменения могут быть полезными, так как они будут способствовать улучшению безопасности устройств. Однако энтузиастам и разработчикам придется столкнуться с дополнительными барьерами для установки нестандартных приложений.

Проект Google пока вызывает много вопросов. Пока известно, что Android Developer Verifier будет обязательным только для новых устройств. Однако неясно, как это повлияет на уже существующие модели, и возможно ли, что Google ужесточит условия для установки приложений через ADB в будущем.

