Олег Белов Опубликована сегодня в 7:11

Первый пассажир получил бесплатный перелёт: чем запомнилось открытие маршрута Пермь – Горно-Алтайск

Первый рейс Пермь – Горно-Алтайск встретили водяной аркой в аэропорту Горно-Алтайска

В Горно-Алтайске торжественно встретили первый авиарейс из Перми. По авиационной традиции самолет, открывший новое направление, прошёл под водяной аркой.

Подарки первым пассажирам
Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" отметила запуск маршрута особыми призами:

первому пассажиру, купившему билет на рейс, вручили сертификат на бесплатный перелёт для двух человек по любому направлению перевозчика;
первый зарегистрировавшийся на рейс в аэропорту пассажир получил право бесплатного ожидания в бизнес-зале.

Расписание рейсов
Согласно предварительному графику, полёты по маршруту Пермь — Горно-Алтайск будут выполняться до 24 октября 2025 года.

  • вылеты из Перми назначены по пятницам;
  • прибытие в Горно-Алтайск — в 10:50 по местному времени;
  • обратный рейс в Пермь — в 11:50.

Перевозки осуществляются на самолётах CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров. Время в пути — около 2 часов 30 минут.

