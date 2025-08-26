Первый пассажир получил бесплатный перелёт: чем запомнилось открытие маршрута Пермь – Горно-Алтайск

В Горно-Алтайске торжественно встретили первый авиарейс из Перми. По авиационной традиции самолет, открывший новое направление, прошёл под водяной аркой.

Подарки первым пассажирам

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" отметила запуск маршрута особыми призами:

первому пассажиру, купившему билет на рейс, вручили сертификат на бесплатный перелёт для двух человек по любому направлению перевозчика;

первый зарегистрировавшийся на рейс в аэропорту пассажир получил право бесплатного ожидания в бизнес-зале.

Расписание рейсов

Согласно предварительному графику, полёты по маршруту Пермь — Горно-Алтайск будут выполняться до 24 октября 2025 года.

вылеты из Перми назначены по пятницам;

прибытие в Горно-Алтайск — в 10:50 по местному времени;

обратный рейс в Пермь — в 11:50.

Перевозки осуществляются на самолётах CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров. Время в пути — около 2 часов 30 минут.