Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Морской водоворот
Морской водоворот
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:41

Персидский залив открыл тайну, которую не замечали десятилетиями

Учёные из Бушера сообщили об открытии нового вида мерланги Sillago persica

Когда рыбаки из южного Ирана вытаскивали сети у побережья Бушера, они даже не предполагали, что вместе с обычным уловом в них окажется нечто уникальное. Среди десятков рыб внимание мужчин привлекло существо с непропорционально крупной головой и крошечными зубами. Тогда никто не догадывался, что это будет одно из самых неожиданных открытий последних лет.

Как рыба попала в руки учёных

В 2021 году группа исследователей прибыла в прибрежную провинцию Бушер для проведения масштабных "рыболовных исследований". Здесь, в северной части Персидского залива, они сотрудничали с местными рыбаками, чтобы изучить разнообразие морских видов региона. В их сети попались десятки неизвестных на вид рыб. Ученые внимательно изучили каждую, измерили параметры, сравнили образцы и провели ДНК-анализ. Результаты оказались ошеломляющими: специалисты зафиксировали новый вид, получивший название Sillago persica, или песчаная мерланга Персидского залива.

"Мы определили новый вид по ДНК, окраске, анатомии, скелету и рисунку чешуи", — говорится в исследовании.

Как выглядит новый вид

Эти рыбы отличаются вытянутым телом длиной около 18 сантиметров. Голова у них крупная, морда длинная, а рот небольшой и усажен рядом мелких зубов. Цветовая гамма — тёплая, с сочетанием ярко-коричневых и серебристых оттенков. Благодаря такому окрасу рыба идеально маскируется на песчаном дне — там, где и проводит большую часть жизни.

Пока об образе жизни Sillago persica известно немного. Исследователи предполагают, что она ведёт придонный образ жизни, как и большинство представителей рода мерлангов. Эти рыбы, которых в разных странах называют песчаными сверлильщиками, играют важную роль в экосистеме и имеют коммерческое значение — их мясо ценится за нежность и низкое содержание жира.

Где живёт мерланга Персидского залива

На данный момент новый вид обнаружен только в Персидском заливе, омывающем берега Ирана, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Ирака и Объединённых Арабских Эмиратов. Учёные считают, что именно климатические и географические особенности залива создали уникальные условия для формирования этого подвида. Температура воды здесь стабильно высокая, а солёность превышает показатели большинства морей, что делает залив особой экосистемой.

"Мы назвали новый вид в честь Персидского залива — региона, где он был впервые найден", — пояснили авторы открытия.

Почему это открытие важно

На первый взгляд, одна маленькая рыба может показаться незначительным открытием. Однако для ихтиологов оно стало важным доказательством того, что даже в исследованных морях Земли до сих пор остаются неописанные виды. ДНК-анализ показал, что Sillago persica имеет заметные генетические отличия от своих ближайших родственников — других мерлангов из Индийского океана. Это значит, что эволюция этого вида шла особым путём, и его изучение поможет понять, как морская фауна адаптируется к экстремальным условиям.

Сравнение: чем Sillago persica отличается от близких видов

Параметр Sillago persica Индийская мерланга Восточноафриканская мерланга
Средняя длина 18 см 20 см 15 см
Цвет тела Коричнево-серебристый Серебристо-серый Желтовато-белый
Среда обитания Персидский залив Индийский океан Побережье Танзании
Особенности зубов Очень мелкие Среднего размера Острые
Распространение Локальное Широкое Умеренное

Как видно, новый вид значительно отличается по строению рта и чешуйчатому покрову. Эти особенности подтверждают, что он прошёл отдельный эволюционный путь.

Что делать, если вы обнаружили неизвестный вид

  1. Сделайте фото и запишите координаты места находки.

  2. Не берите образец домой — поместите его в контейнер с морской водой.

  3. Обратитесь в местный институт морской биологии или музей природы.

  4. Не пытайтесь идентифицировать вид самостоятельно — для этого нужен ДНК-анализ.

Такой подход помогает сохранять редкие виды и предотвращает уничтожение потенциально уникальных представителей фауны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрасывать необычную рыбу обратно в море.
Последствие: возможная потеря информации о новом виде.
Альтернатива: сообщить учёным и передать образец в исследовательскую лабораторию.

А что если Sillago persica — не единственная?

Ихтиологи не исключают, что в Персидском заливе могут существовать и другие, пока неизвестные подвиды мерлангов. Разнообразие форм и окрасов указывает на активную эволюцию. Современные технологии, включая геномное секвенирование и цифровую морфометрию, позволят в будущем точнее определить степень родства между популяциями.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширение знаний о биоразнообразии региона Недостаток данных о численности популяции
Возможность для новых экологических программ Необходимость защиты местообитаний
Повышение интереса к иранской науке Риск вылова при коммерческом рыболовстве

FAQ

Какой длины достигает Sillago persica?
Около 18 сантиметров. Это средний показатель для представителей рода Sillago.

Можно ли её употреблять в пищу?
Да, как и других мерлангов, однако пока вид не признан промысловым — важно дождаться официальных данных о популяции.

Где можно увидеть этот вид?
Только в Персидском заливе. Учёные предполагают, что он обитает у песчаного дна на мелководье.

Мифы и правда

Миф: все виды рыб Персидского залива давно изучены.
Правда: регулярно открываются новые виды, особенно среди донных и мелких рыб.

Миф: песчаные мерланги — редкость.
Правда: род Sillago широко распространён, но отдельные подвиды встречаются только в узких районах.

Миф: генетические исследования бесполезны для классификации.
Правда: именно ДНК-анализ позволяет точно определить различия между похожими видами.

Исторический контекст

Открытие Sillago persica продолжает традицию иранских морских исследований, начатую ещё в середине XX века. В разные годы в Персидском заливе находили новые виды крабов, моллюсков и кораллов. Однако появление новой рыбы — событие редкое: последние 15 лет подобных находок здесь не фиксировалось. Это открытие стало возможным благодаря совместной работе рыбаков и учёных, среди которых — Хашем Хандан Барани, Мохаммад Садег Алави-Егане и Мехди Ганбарифарди.

3 интересных факта

  1. Род Sillago насчитывает более 30 видов по всему миру.

  2. Мерланги активно используются в аквакультуре и спортивном рыболовстве.

  3. В Японии похожие рыбы считаются деликатесом и подаются в суши-барах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Лобне прошла акция по бесплатной вакцинации и чипированию домашних животных вчера в 22:14
Хвосты под защитой: в Лобне бесплатно вакцинировали и чипировали животных

В Лобне прошла акция по бесплатной вакцинации и чипированию домашних животных. Питомцам вводили вакцину от бешенства и устанавливали микрочипы для быстрой идентификации.

Читать полностью » Агрессия у собаки при осмотре чаще всего вызвана прошлым негативным опытом вчера в 21:18
Визит к врачу — страшный сон: вот почему собака боится ветеринара

Даже спокойная собака может агрессивно реагировать на ветеринара. Узнаем, почему это происходит и как помочь питомцу чувствовать себя безопасно.

Читать полностью » Собаки получают удовольствие от еды и новых запахов во время прогулок вчера в 20:14
Вот что делает собаку по-настоящему счастливой: 7 простых радостей, о которых люди не задумываются

Каждая собака уникальна, но есть вещи, которые нравятся всем без исключения. Узнаем, какие простые радости делают питомцев по-настоящему счастливыми.

Читать полностью » Массовый сбор улиток нарушает природный баланс вчера в 19:11
Тихие труженицы земли: что потеряет природа, если исчезнут улитки

В Европе сбор улиток запрещён законом, а у нас их даже не замечают. Узнаем, зачем природа создала этих медлительных существ и почему их нужно беречь.

Читать полностью » Болезни сердца у кошек часто долго протекают без симптомов и становятся заметными вчера в 18:16
Пять признаков, что сердце кошки не справляется: вот как распознать болезнь вовремя

Болезни сердца у кошек часто остаются незамеченными. Узнаем, какие симптомы помогут вовремя распознать проблему и спасти питомца.

Читать полностью » Кошки воруют еду у других чаще всего из-за соперничества, чувства голода или стресса вчера в 17:12
Кошачья мафия соперничает за миску: вот как остановить воровство еды друг у друга

Когда одна кошка крадёт еду у другой, в доме начинается хаос. Узнаем, как правильно организовать кормление и отучить питомца воровать.

Читать полностью » Черепахам требуется до месяца для полного пробуждения после зимовки вчера в 16:30
Тихий ужас для черепахи: что будет, если резко разбудить питомца

Не все черепахи просыпаются от зимней спячки вовремя. Рассказываем, как правильно помочь питомцу выйти из анабиоза без вреда для здоровья.

Читать полностью » Колли заняли 16-е место в рейтинге самых умных пород собак вчера в 16:27
Колли — собаки-телепаты? Они угадывают желания хозяина с полувзгляда

Колли — благородные, умные и невероятно преданные собаки, покорившие сердца людей по всему миру. Рассказываем 5 удивительных фактов о породе, которую невозможно не любить.

Читать полностью »

Новости
Дом
Три года борьбы с соседями в Владимире: суд вынес решение по делу о 20 собаках в квартире
Еда
Куриные грудки в сливочном соусе на сковороде получаются сочными
Спорт и фитнес
Эксперты рекомендовали проводить ВИИТ не чаще трёх раз в неделю
Еда
Лаваш со шпротами сочетает насыщенный вкус, удобную подачу и универсальность
Авто и мото
Ford отзывает 625 тысяч автомобилей в США из-за дефектов ремней безопасности и камер заднего вида — NHTSA
Садоводство
Мох и лишайник на деревьях осенью нужно удалять медным купоросом и побелкой
Авто и мото
После покупки автомобиля с пробегом требуется заменить ремень ГРМ, помпу и масло
Дом
Обновление кухонной утвари: когда старые кастрюли, доски и текстиль становятся опасными
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet