Вывеска не по коду — готовь две тысячи: в Челябинске хотят навести порядок в рекламе
В Челябинске готовятся к изменениям в административном кодексе: горожан будут штрафовать за несоответствие вывески дизайн-коду и за несвоевременную оплату платной парковки. Такая инициатива прозвучала на заседании городской думы.
За что и сколько придётся платить
Заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев пояснил:
"Проект новой нормы предусматривает включение в состав нарушения несоблюдение требований к установленному дизайн-коду вывесок или объектов, а также установление фиксированных размеров штрафов за невнесение платы за пользование платной парковкой".
Размеры штрафов за парковку:
-
граждане — 2000 рублей;
-
юрлица — 5000 рублей.
Если нарушение повторится в течение года:
-
граждане заплатят уже 5000 рублей;
-
юрлица — 10 000 рублей.
Дополнительные меры
Помимо этого, депутаты предложили более мягкий подход к земляным работам без разрешения. В случае несущественных нарушений (например, при первом случае или задержке с документами) нарушителям будут выносить предупреждения, а не сразу штрафовать.
Почему это важно
Таким образом власти хотят:
-
упорядочить городской облик с помощью единого дизайн-кода вывесок,
-
повысить дисциплину водителей на платных парковках,
-
но при этом смягчить ответственность для мелких нарушителей при земляных работах.
