Вывеска не по коду — готовь две тысячи: в Челябинске хотят навести порядок в рекламе

В Челябинске готовятся к изменениям в административном кодексе: горожан будут штрафовать за несоответствие вывески дизайн-коду и за несвоевременную оплату платной парковки. Такая инициатива прозвучала на заседании городской думы.

За что и сколько придётся платить

Заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев пояснил:

"Проект новой нормы предусматривает включение в состав нарушения несоблюдение требований к установленному дизайн-коду вывесок или объектов, а также установление фиксированных размеров штрафов за невнесение платы за пользование платной парковкой".

Размеры штрафов за парковку:

граждане — 2000 рублей ;

юрлица — 5000 рублей.

Если нарушение повторится в течение года:

граждане заплатят уже 5000 рублей ;

юрлица — 10 000 рублей.

Дополнительные меры

Помимо этого, депутаты предложили более мягкий подход к земляным работам без разрешения. В случае несущественных нарушений (например, при первом случае или задержке с документами) нарушителям будут выносить предупреждения, а не сразу штрафовать.

Почему это важно

Таким образом власти хотят: