Туристы в ловушке перемен: Шри-Ланка меняет правила въезда в разгар сезона

С середины октября путешественникам, планирующим отдых на Шри-Ланке, стоит обратить внимание на новые правила пересечения границы. Если раньше многие туристы, включая граждан России, могли получить визу прямо в аэропорту, то теперь этот вариант исчезает. Въезд станет возможен только при наличии заранее оформленного электронного разрешения — ETA.

Что изменилось и почему

С 15 октября прекращает своё действие опция получения визы по прибытии. Теперь для визитов сроком до 30 дней необходимо заранее оформить электронное разрешение. Процесс относительно простой, но без него пересечь границу будет невозможно.

По мнению участников туристического бизнеса, такая мера должна снизить очереди в аэропортах в высокий сезон. Это позволит разгрузить стойки паспортного контроля и сделать въезд более комфортным для путешественников.

Советы шаг за шагом: как оформить ETA

Зайдите на официальный сайт gov.lk. Укажите данные загранпаспорта. Заполните даты поездки и адрес первого места проживания. Отправьте заявку и дождитесь подтверждения на e-mail. Распечатайте документ или сохраните электронную версию на телефон для предъявления на границе.

Для россиян оформление бесплатно, что выгодно отличает процесс от многих других направлений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: решиться оформить визу только по прибытии.

Последствие: отказ во въезде, потеря времени и средств.

Альтернатива: заранее заполнить онлайн-форму и въехать без задержек.

А что если…

А если вы решите поехать спонтанно и забудете про новое правило? В таком случае въезд окажется закрытым. Лучше подать заявку хотя бы за несколько дней до вылета — система работает быстро, но рисковать не стоит.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Уменьшение очередей в аэропорту Нужно оформлять документы заранее Бесплатно для россиян Требует интернет-доступа и внимательности при заполнении Удобно хранить электронную версию Возможны задержки при обработке заявок

FAQ

Как выбрать правильный тип разрешения?

Для поездки сроком до 30 дней россиянам подходит стандартная туристическая ETA.

Сколько стоит оформление?

Для граждан РФ оформление бесплатно. Туристы из других стран оплачивают сбор в зависимости от категории поездки.

Что лучше: распечатка или электронная копия?

Лучше иметь оба варианта — бумажную и цифровую. Так вы избежите проблем при отсутствии интернета или разряде телефона.

Мифы и правда

Миф: "Россиянам не нужна виза для Шри-Ланки".

Правда: виза в классическом виде не нужна, но требуется электронное разрешение (ETA).

Правда: с 15 октября оформить её заранее обязательно, по прибытии эта услуга больше не доступна.

Правда: обычно подтверждение приходит в течение суток.

3 интересных факта о въезде на Шри-Ланку

Первые туристические визы на остров начали выдавать ещё в 70-е годы XX века. Система ETA заработала в 2012 году и постепенно вытеснила традиционные визы. В высокий сезон, особенно зимой, Шри-Ланка принимает более 200 тысяч туристов ежемесячно.

Исторический контекст