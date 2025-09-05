Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:13

От 13 бассейнов до навязчивых продавцов: плюсы и минусы новых египетских курортов

Новые отели на Красном море: туроператоры представили варианты для отдыха в сентябре

С приближением высокого сезона туристические компании делятся свежими новостями о новых гостиницах на побережье Красного моря. Редакция собрала самые интересные варианты, предложенные Anex и Coral Travel.

Diamond Beach By Pearl Resort 5* (Марса-Алам)

  • Особенности: бассейн-лагуна с морской водой, аквапарк (12 горок для взрослых и 6 для детей), водные виды спорта.

  • Отзывы: чистый пляж, вкусное и разнообразное питание.

  • Цены (10 ночей, all inclusive, вылет из Москвы, конец сентября):

    • двое взрослых — от 226 тыс. руб.

    • семья с ребенком до 14 лет — от 275 тыс. руб.

    • с ребенком старше 14 лет — от 361,5 тыс. руб.

  • ⚠️ С ноября отель переходит в формат Adults Only 11+.

Jaz Elite Asteria 5* (Сахль-Хашиш, Хургада)

  • Открытие: 1 мая 2024 года.

  • Особенности: собственный песчаный пляж с коралловым рифом (пирс откроется в сентябре), 4 бассейна и аквапарк с подогревом зимой.

  • Цены (10 ночей, all inclusive, конец сентября):

    • двое взрослых — от 268,5 тыс. руб.

    • с ребенком до 14 лет — от 317 тыс. руб.

    • с подростком старше 14 лет — от 402,7 тыс. руб.

Rewaya Majestic Resort 5* (Хургада)

  • Открытие: 1 августа 2024 года.

  • Особенности: первая линия, аквапарк с подогревом, 13 бассейнов (2 с подогревом зимой), рестораны с кухнями разных стран.

  • Совет: для стабильного интернета лучше купить местную SIM-карту.

  • Цены (10 ночей, all inclusive, конец сентября):

    • двое взрослых — от 202 тыс. руб.

    • с ребенком до 14 лет — от 250,5 тыс. руб.

    • старше 14 лет — от 286 тыс. руб.

Seven Seas Jolie Bay 5* (после реновации)

  • Особенности: 200-метровая зона для взрослых на частном пляже, концепция ultra all inclusive (24/7 питание и напитки, тематические ужины, три ресторана а-ля карт).

  • Минусы: жалобы на однообразное меню и навязчивых пляжных продавцов.

  • Цены (10 ночей, ultra all inclusive, конец сентября):

    • двое взрослых — от 192 тыс. руб.

    • с ребенком до 12 лет — +17 тыс. руб.

    • с подростком — +90 тыс. руб.

Xanadu Club Makadi Bay 5* (Хургада, открытие осенью)

  • Этапы запуска:

    • с 20 сентября — 250 номеров,

    • с 1 ноября — еще 206.

  • Особенности: первая линия, пляж для взрослых, бассейн с подогревом, 8 ресторанов (5 а-ля карт), фитнес-центр. Часть объектов будет общей с гостями соседнего Xanadu Makadi Bay.

  • Цены (10 ночей, high class all inclusive, конец сентября):

    • двое взрослых — от 200 тыс. руб.

    • с ребенком до 12 лет — на 15 тыс. дороже

    • с подростком — на 77 тыс. дороже

