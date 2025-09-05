От 13 бассейнов до навязчивых продавцов: плюсы и минусы новых египетских курортов
С приближением высокого сезона туристические компании делятся свежими новостями о новых гостиницах на побережье Красного моря. Редакция собрала самые интересные варианты, предложенные Anex и Coral Travel.
Diamond Beach By Pearl Resort 5* (Марса-Алам)
-
Особенности: бассейн-лагуна с морской водой, аквапарк (12 горок для взрослых и 6 для детей), водные виды спорта.
-
Отзывы: чистый пляж, вкусное и разнообразное питание.
-
Цены (10 ночей, all inclusive, вылет из Москвы, конец сентября):
-
двое взрослых — от 226 тыс. руб.
-
семья с ребенком до 14 лет — от 275 тыс. руб.
-
с ребенком старше 14 лет — от 361,5 тыс. руб.
-
-
⚠️ С ноября отель переходит в формат Adults Only 11+.
Jaz Elite Asteria 5* (Сахль-Хашиш, Хургада)
-
Открытие: 1 мая 2024 года.
-
Особенности: собственный песчаный пляж с коралловым рифом (пирс откроется в сентябре), 4 бассейна и аквапарк с подогревом зимой.
-
Цены (10 ночей, all inclusive, конец сентября):
-
двое взрослых — от 268,5 тыс. руб.
-
с ребенком до 14 лет — от 317 тыс. руб.
-
с подростком старше 14 лет — от 402,7 тыс. руб.
-
Rewaya Majestic Resort 5* (Хургада)
-
Открытие: 1 августа 2024 года.
-
Особенности: первая линия, аквапарк с подогревом, 13 бассейнов (2 с подогревом зимой), рестораны с кухнями разных стран.
-
Совет: для стабильного интернета лучше купить местную SIM-карту.
-
Цены (10 ночей, all inclusive, конец сентября):
-
двое взрослых — от 202 тыс. руб.
-
с ребенком до 14 лет — от 250,5 тыс. руб.
-
старше 14 лет — от 286 тыс. руб.
-
Seven Seas Jolie Bay 5* (после реновации)
-
Особенности: 200-метровая зона для взрослых на частном пляже, концепция ultra all inclusive (24/7 питание и напитки, тематические ужины, три ресторана а-ля карт).
-
Минусы: жалобы на однообразное меню и навязчивых пляжных продавцов.
-
Цены (10 ночей, ultra all inclusive, конец сентября):
-
двое взрослых — от 192 тыс. руб.
-
с ребенком до 12 лет — +17 тыс. руб.
-
с подростком — +90 тыс. руб.
-
Xanadu Club Makadi Bay 5* (Хургада, открытие осенью)
-
Этапы запуска:
-
с 20 сентября — 250 номеров,
-
с 1 ноября — еще 206.
-
-
Особенности: первая линия, пляж для взрослых, бассейн с подогревом, 8 ресторанов (5 а-ля карт), фитнес-центр. Часть объектов будет общей с гостями соседнего Xanadu Makadi Bay.
-
Цены (10 ночей, high class all inclusive, конец сентября):
-
двое взрослых — от 200 тыс. руб.
-
с ребенком до 12 лет — на 15 тыс. дороже
-
с подростком — на 77 тыс. дороже
-
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru