Сервисы доставки еды заставят отвечать за качество: почему последствия почувствуют миллионы покупателей

Новые требования к сервисам доставки по проверке качества продукции неизбежно приведут к росту стоимости услуг для конечного потребителя, заявил президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин. Специально для NewsInfo эксперт проанализировал последствия инициативы по усилению контроля в сегменте готовой еды.

Ранее сообщалось, что Комитет Совета Федерации по регламенту рекомендовал Роспотребнадзору обязать сервисы доставки отвечать за качество товаров наравне с производителями. Согласно предложенным мерам, агрегаторы должны будут проверять наличие разрешительной документации у контрагентов, регистрацию в системах маркировки, а также отслеживать историю нарушений поставщиков.

Ранее власти уже предпринимали шаги по систематизации этой отрасли, и сегодня рынок готовой еды находится под пристальным вниманием регуляторов.

Березин отметил, что эффективность таких мер зависит от трактовки понятия "некачественная еда". Если речь идет о борьбе с просроченными или испорченными продуктами, то закон сработает, однако любые дополнительные обременения, даже продиктованные заботой о здоровье граждан, всегда превращаются в издержки сервисов.

Рост финансовой нагрузки на логистические платформы закономерно ведет к пересмотру прайсов. Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что усиление ответственности агрегаторов лишает их возможности дистанцироваться от проблем недобросовестных поставщиков. Подобная практика уже внедряется в смежных отраслях, например, недавно вступил в силу закон о платформенной экономике, закрепляющий ответственность маркетплейсов.

"Раньше это на совести поставщиков было, а сейчас, если кто-то каким-нибудь условным суши отравится, накажут не только производителя, который где-то в подвале сидит, но и сервис, который доставил некачественную еду", — подчеркнул Березин.

Специалист пояснил, что до недавнего времени агрегаторы позиционировали себя исключительно как информационные площадки — "доски объявлений", не отвечающие за содержимое заказов. Введение новых точек контроля на этапе доставки создаст дополнительные барьеры для теневого бизнеса.

Зачастую малый бизнес, работающий в антисанитарных условиях, привлекает клиентов низкой ценой, но несет в себе высокие риски для здоровья. При этом тотальная проверка каждой партии еды технически невозможна, так как это привело бы к двукратному удорожанию продукции. Контроль в любом случае останется выборочным, а государству придется искать баланс между безопасностью и выживаемостью малых предприятий. Отраслевые специалисты также напоминают, что государством регулярно обновляются стандарты качества на различные категории продуктов питания.

"Невозможно поставить контролера от сервиса доставки возле каждого изготовителя суши и смотреть, как он их делает. Тогда они будут стоить не 150 рублей, а 350 рублей за штучку. Все равно контроль будет выборочный, все равно риски будут оставаться. Если раньше доставщики говорили, что это не их риски, то сейчас будут думать, надо им это или нет", — добавил эксперт.

Вопрос безопасности продовольствия остается одним из самых острых на фоне инфляционных процессов. В то время как цены на овощи и другие базовые ингредиенты продолжают расти, производители готовых блюд ищут способы экономии, что зачастую идет вразрез с требованиями безопасности. Новая законодательная инициатива призвана дисциплинировать логистическое звено, заставив крупные сервисы более тщательно отбирать партнеров для сотрудничества.

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