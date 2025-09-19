Последний шанс на дешевый автомобиль: акции исчезают по всей России

На российском рынке новых автомобилей наблюдается заметное изменение тенденций в сфере скидок. Всё больше машин продаётся по полной стоимости, а программы дисконтов постепенно теряют популярность. Аналитики связывают это с уменьшением запасов у дилеров и ожидаемым ростом покупательской активности после снижения ключевой ставки рефинансирования.

Текущая ситуация на авторынке

Средний размер скидки на новые автомобили снизился с 23% до 21%, что демонстрирует постепенное сокращение дисконтных программ. Дилеры всё чаще предлагают машины без каких-либо акций, особенно в регионах, где спрос стабильно высок. В таких условиях покупателям становится сложнее рассчитывать на существенную экономию при приобретении нового автомобиля.

Регионы с наибольшими и наименьшими скидками

Среди регионов лидером по среднему размеру дисконта стала Новосибирская область — 27%, следом идёт Воронежская область с 25%. В то же время доля автомобилей без скидки растёт. В Ростовской области каждое третье авто продаётся по полной цене, а в Самарской — каждое четвёртое. Наименее распространены продажи без дисконта в Санкт-Петербурге и Челябинской области — всего 4% и 8% соответственно.

Бренды и их политика скидок

Среди автомобильных марок наиболее щедрыми оказались дилеры Jetour и Omoda, предлагающие среднюю скидку в 28%. Наибольшее количество акционных предложений фиксируется у Geely и Belgee — более 96% всех предложений включают дисконт. В отличие от них, у Haval акции встречаются реже, всего в 82% случаев.

Почему сокращаются скидки

Эксперты отмечают несколько факторов:

уменьшение складских запасов автомобилей прошлых годов выпуска, что сокращает возможности для проведения акций. ожидание роста потребительского спроса, который может поддерживаться снижением ставки рефинансирования и стабилизацией экономической ситуации. позиционирование брендов: некоторые марки постепенно переходят к продажам по полной цене, ориентируясь на повышенный интерес покупателей к новым моделям.

"На рынке уже видны первые признаки роста спроса. Ближайшие пару месяцев могут стать наиболее выгодным периодом для приобретения нового автомобиля", — отметил Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами "Авто.ру".

Советы шаг за шагом при покупке

Следите за акциями у брендов, известных высокими дисконтациями, таких как Jetour и Omoda. Сравнивайте предложения в разных регионах, чтобы найти оптимальный вариант по цене. Планируйте покупку на период повышенного спроса, когда дилеры чаще готовы обсуждать индивидуальные условия.

А что если покупать без скидок

Иногда покупка по полной стоимости может быть выгоднее:

быстрая доставка и доступность желаемой комплектации.

возможность получить новые модели сразу, не ожидая конца акционных периодов.

участие в сервисных программах и гарантиях от производителя, которые не всегда включаются в акции.

Плюсы и минусы покупки с дисконтом

Плюсы Минусы Снижение стоимости авто Ограниченный выбор моделей Возможность получить дополнительные бонусы Дисконт может ограничиваться определённым регионом Сэкономленные средства на страховании Акции часто краткосрочны и нестабильны

FAQ

Как выбрать оптимальный момент для покупки нового автомобиля?

Лучше ориентироваться на периоды, когда дилеры предлагают временные акции, а экономическая ситуация стимулирует спрос.

Сколько можно сэкономить на новых машинах с дисконтом?

Средняя скидка составляет около 21%, однако у отдельных брендов она достигает 28%.

Что лучше: ждать скидок или покупать по полной цене?

Если вы хотите конкретную модель или комплектацию, иногда покупка без дисконта может быть быстрее и удобнее.

Мифы и правда о скидках

Миф: "Все акции одинаково выгодны".

Правда: выгода зависит от марки, региона и текущей рыночной ситуации.

Миф: "Дисконт всегда ниже цены на следующем месяце".

Правда: цены могут меняться, и акции не всегда гарантируют наибольшую экономию.

3 интересных факта

Geely и Belgee предлагают скидки на более чем 96% автомобилей в продаже. Новосибирская область лидирует по среднему дисконту — 27%. В Санкт-Петербурге и Челябинской области лишь 4-8% автомобилей продаются без скидки.

Исторический контекст

Рынок скидок на новые автомобили в России традиционно зависел от запасов дилеров и сезонных акций. В последние годы тренд изменился из-за уменьшения складских остатков и ростом потребительского интереса к новым моделям.