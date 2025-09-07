Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:41

Новая машина прослужит меньше, если забыть про одну старую привычку

Эксперты объяснили, почему первые 5 тыс. км важны для ресурса двигателя и трансмиссии

Многие владельцы новых машин уверены: современные технологии производства сделали обкатку ненужной, можно сразу ездить в любом режиме. И хотя это отчасти правда, первые тысячи километров стоит относиться к машине бережнее — это продлит срок службы двигателя, трансмиссии и подвески.

Что такое обкатка

Раньше, особенно во времена советского автопрома, обкатка была обязательным условием. Детали притирались друг к другу, устранялись мелкие дефекты сборки, и без этого машина быстро выходила из строя. Сегодня ситуация другая: детали производят с высокой точностью, а сборка проходит строгий контроль. Но полностью от идеи щадящей эксплуатации сразу после покупки отказываться не стоит.

Почему обкатка всё ещё актуальна

Даже самые современные узлы подвержены естественному износу. Металл трётся о металл, резина стареет, пластик теряет свойства. Инженеры закладывают в конструкцию запас прочности, но первые километры пробега всё равно остаются "переходным периодом". Именно в это время важно не перегружать систему, чтобы обеспечить плавный вход машины в рабочий режим.

Основные ограничения в первые 5 000 км

Чтобы обкатка прошла правильно, важно помнить, чего делать не стоит:

  1. Избегать езды "на всю мощность". Постоянные разгоны до красной зоны тахометра вредят не только мотору, но и коробке передач.
  2. Не допускать длительного движения в пробках на холостом ходу. Автоматические трансмиссии при этом постоянно переключаются между первой и второй передачами, а вариаторы рискуют перегреться. Для двигателя такие режимы также неблагоприятны — смазки может не хватать.
  3. Не буксировать прицепы и другие автомобили. Тяжёлые нагрузки в этот период сокращают ресурс двигателя и трансмиссии.
  4. Избегать длительных пробуксовок в грязи или на льду. Такие ситуации создают экстремальные нагрузки на узлы машины.

Идеальные условия обкатки

Лучше всего первые километры автомобиль проводит на трассе при скорости 80-120 км/ч и оборотах двигателя 2000-3000. При спокойной езде коробка передач работает плавно, а детали притираются без лишних перегрузок.

Итог

Обкатка для современных машин — это не строгая необходимость, а скорее разумная мера предосторожности. Относитесь к автомобилю щадяще в первые 5 000 км пробега, и вы продлите его ресурс, избежите ранних поломок и обеспечите себе более надёжную эксплуатацию.

