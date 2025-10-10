Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:24

Болезнь, которую не могли доказать десятилетиями, теперь видна по капле крови

Учёные из Великобритании разработали анализ крови, определяющий синдром хронической усталости с точностью 96 %

Синдром хронической усталости (МЭ/СХУ) долго оставался загадкой современной медицины: пациенты годами искали диагноз, а врачи не имели чётких инструментов для его подтверждения. Теперь британские исследователи сделали шаг, который может изменить эту ситуацию. Они разработали анализ крови, позволяющий с точностью до 96 % определить наличие заболевания.

Прорыв в диагностике

Исследование, опубликованное 8 октября в Journal of Translational Medicine, стало важной вехой в изучении МЭ/СХУ. Учёные из Университета Восточной Англии нашли способ отличать эпигенетические изменения — то есть химические модификации ДНК, влияющие на активность генов — у людей, страдающих синдромом хронической усталости.

"Без окончательных тестов многие пациенты остаются недиагностированными или неправильно диагностированными в течение многих лет", — сказал исследователь-клиницист Дмитрий Пшежецкий.

По его словам, новое открытие "предлагает потенциал для простого, точного анализа крови, который поможет подтвердить диагноз, что может привести к более ранней поддержке и более эффективному лечению".

Почему диагноз ставят с трудом

МЭ/СХУ — изнуряющее состояние, вызывающее постоянное чувство истощения, боли и когнитивные нарушения. По оценкам, от 17 до 24 миллионов человек во всём мире живут с этим синдромом, но многие даже не подозревают об этом. Причина — отсутствие достоверных биомаркеров и трудности в распознавании болезни, которая часто маскируется под депрессию, тревожность или поствирусную слабость.

Клинические тесты до сих пор не могли точно определить, есть ли у человека синдром хронической усталости. Врачи опирались на симптомы, что приводило к ошибкам и запоздалой терапии. Новый метод обещает изменить этот подход.

Как работает тест

Исследователи использовали эпигенетический анализ, изучая, как сворачивается ДНК внутри мононуклеарных клеток крови — важных участников иммунной защиты. Эти клетки служат своеобразным "зеркалом" состояния организма, и их изменения могут многое рассказать о воспалительных процессах и нарушениях регуляции.

В исследовании участвовали 47 человек с тяжёлой формой МЭ/СХУ и 61 здоровый доброволец. Сравнение показало: структура ДНК у больных заметно отличалась, а система анализа смогла с точностью 96 % определить наличие заболевания.

Что обнаружили учёные

Выяснилось, что изменения касаются участков ДНК, связанных с иммунными и воспалительными процессами. Это подтверждает давнюю гипотезу: ключевым механизмом МЭ/СХУ может быть сбой в работе иммунной системы. Учёные считают, что тест способен стать биомаркером — то есть объективным показателем наличия заболевания.

"Что касается биомаркера, мой энтузиазм был бы довольно умеренным, потому что когорта очень маленькая, и они рассматривали только очень тяжёлых пациентов", — отметила молекулярный биолог Кэти Гласс из Корнелльского университета.

По её словам, метод заслуживает внимания, но требует подтверждения на большем количестве участников.

Сравнение подходов

Метод диагностики

Что измеряет

Надёжность

Ограничения

Симптоматический опрос

Жалобы пациента

Низкая

Субъективность, схожесть с другими болезнями

Биохимический анализ крови

Маркеры воспаления

Средняя

Не специфичен для МЭ/СХУ

Эпигенетический тест (новый метод)

Изменения в структуре ДНК иммунных клеток

Высокая (96 %)

Требует подтверждения на больших выборках

Советы шаг за шагом: как готовиться к диагностике

  1. Если вы долго ощущаете хроническую усталость, обратитесь к терапевту и попросите направление к неврологу или иммунологу.
  2. Перед сдачей анализов исключите приём стимуляторов и добавок с кофеином.
  3. Ведите дневник сна и самочувствия хотя бы неделю — это поможет врачу оценить картину.
  4. Если есть возможность, обсудите участие в клинических исследованиях: они дают шанс на раннюю диагностику и наблюдение у специалистов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: списывать постоянную усталость на стресс или возраст.
  • Последствие: поздний диагноз, хроническое воспаление, ухудшение когнитивных функций.
  • Альтернатива: пройти обследование, включающее общий анализ крови, тесты на щитовидку, уровень витамина D и, при доступности, эпигенетический скрининг.

А что если тест станет доступным

Если технология действительно подтвердится на больших выборках, врачи смогут не только точнее ставить диагноз, но и индивидуализировать лечение. Например, выявлять подтипы МЭ/СХУ, связанные с конкретными иммунными нарушениями. Это откроет путь к персонализированным схемам терапии и новым лекарственным мишеням.

Плюсы и минусы нового анализа

Плюсы

Минусы

Высокая точность (96 %)

Малый размер выборки

Неинвазивный и быстрый

Пока не одобрен для массового применения

Может стать биомаркером заболевания

Требует дорогостоящего оборудования

Помогает сократить время постановки диагноза

Не изучены пациенты с лёгкой формой МЭ/СХУ

FAQ

Как проходит тест?
Анализ требует стандартного забора крови. Далее в лаборатории оцениваются эпигенетические изменения в клетках иммунной системы.

Можно ли сдать его сейчас?
Пока нет: метод находится на этапе клинических испытаний. Учёные планируют расширить выборку и проверить его эффективность в разных странах.

Чем отличается от обычного анализа крови?
Обычный тест оценивает химический состав крови, а новый — структуру и свёртывание ДНК в клетках, что даёт представление о "глубинных" процессах в организме.

Что будет, если результат положительный?
Пациент получит подтверждение диагноза и сможет начать лечение, направленное на поддержку иммунной системы, восстановление сна и снижение воспаления.

Мифы и правда о синдроме хронической усталости

  • Миф: это просто усталость от работы.
    Правда: МЭ/СХУ — это серьёзное заболевание, влияющее на нервную и иммунную системы.
  • Миф: отдых и отпуск помогут.
    Правда: симптомы не проходят даже после длительного отдыха, а физическая нагрузка может ухудшить состояние.
  • Миф: болезнь невозможно диагностировать.
    Правда: сейчас появились методы, включая эпигенетический тест, которые делают диагноз реальнее.

3 интересных факта

  1. МЭ/СХУ чаще встречается у женщин — почти 75 % случаев.
  2. Заболевание нередко развивается после вирусных инфекций, включая грипп и COVID-19.
  3. В некоторых странах пациенты объединяются в сообщества и лоббируют признание болезни на государственном уровне.

