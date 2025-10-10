Болезнь, которую не могли доказать десятилетиями, теперь видна по капле крови
Синдром хронической усталости (МЭ/СХУ) долго оставался загадкой современной медицины: пациенты годами искали диагноз, а врачи не имели чётких инструментов для его подтверждения. Теперь британские исследователи сделали шаг, который может изменить эту ситуацию. Они разработали анализ крови, позволяющий с точностью до 96 % определить наличие заболевания.
Прорыв в диагностике
Исследование, опубликованное 8 октября в Journal of Translational Medicine, стало важной вехой в изучении МЭ/СХУ. Учёные из Университета Восточной Англии нашли способ отличать эпигенетические изменения — то есть химические модификации ДНК, влияющие на активность генов — у людей, страдающих синдромом хронической усталости.
"Без окончательных тестов многие пациенты остаются недиагностированными или неправильно диагностированными в течение многих лет", — сказал исследователь-клиницист Дмитрий Пшежецкий.
По его словам, новое открытие "предлагает потенциал для простого, точного анализа крови, который поможет подтвердить диагноз, что может привести к более ранней поддержке и более эффективному лечению".
Почему диагноз ставят с трудом
МЭ/СХУ — изнуряющее состояние, вызывающее постоянное чувство истощения, боли и когнитивные нарушения. По оценкам, от 17 до 24 миллионов человек во всём мире живут с этим синдромом, но многие даже не подозревают об этом. Причина — отсутствие достоверных биомаркеров и трудности в распознавании болезни, которая часто маскируется под депрессию, тревожность или поствирусную слабость.
Клинические тесты до сих пор не могли точно определить, есть ли у человека синдром хронической усталости. Врачи опирались на симптомы, что приводило к ошибкам и запоздалой терапии. Новый метод обещает изменить этот подход.
Как работает тест
Исследователи использовали эпигенетический анализ, изучая, как сворачивается ДНК внутри мононуклеарных клеток крови — важных участников иммунной защиты. Эти клетки служат своеобразным "зеркалом" состояния организма, и их изменения могут многое рассказать о воспалительных процессах и нарушениях регуляции.
В исследовании участвовали 47 человек с тяжёлой формой МЭ/СХУ и 61 здоровый доброволец. Сравнение показало: структура ДНК у больных заметно отличалась, а система анализа смогла с точностью 96 % определить наличие заболевания.
Что обнаружили учёные
Выяснилось, что изменения касаются участков ДНК, связанных с иммунными и воспалительными процессами. Это подтверждает давнюю гипотезу: ключевым механизмом МЭ/СХУ может быть сбой в работе иммунной системы. Учёные считают, что тест способен стать биомаркером — то есть объективным показателем наличия заболевания.
"Что касается биомаркера, мой энтузиазм был бы довольно умеренным, потому что когорта очень маленькая, и они рассматривали только очень тяжёлых пациентов", — отметила молекулярный биолог Кэти Гласс из Корнелльского университета.
По её словам, метод заслуживает внимания, но требует подтверждения на большем количестве участников.
Сравнение подходов
|
Метод диагностики
|
Что измеряет
|
Надёжность
|
Ограничения
|
Симптоматический опрос
|
Жалобы пациента
|
Низкая
|
Субъективность, схожесть с другими болезнями
|
Биохимический анализ крови
|
Маркеры воспаления
|
Средняя
|
Не специфичен для МЭ/СХУ
|
Эпигенетический тест (новый метод)
|
Изменения в структуре ДНК иммунных клеток
|
Высокая (96 %)
|
Требует подтверждения на больших выборках
Советы шаг за шагом: как готовиться к диагностике
- Если вы долго ощущаете хроническую усталость, обратитесь к терапевту и попросите направление к неврологу или иммунологу.
- Перед сдачей анализов исключите приём стимуляторов и добавок с кофеином.
- Ведите дневник сна и самочувствия хотя бы неделю — это поможет врачу оценить картину.
- Если есть возможность, обсудите участие в клинических исследованиях: они дают шанс на раннюю диагностику и наблюдение у специалистов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: списывать постоянную усталость на стресс или возраст.
- Последствие: поздний диагноз, хроническое воспаление, ухудшение когнитивных функций.
- Альтернатива: пройти обследование, включающее общий анализ крови, тесты на щитовидку, уровень витамина D и, при доступности, эпигенетический скрининг.
А что если тест станет доступным
Если технология действительно подтвердится на больших выборках, врачи смогут не только точнее ставить диагноз, но и индивидуализировать лечение. Например, выявлять подтипы МЭ/СХУ, связанные с конкретными иммунными нарушениями. Это откроет путь к персонализированным схемам терапии и новым лекарственным мишеням.
Плюсы и минусы нового анализа
|
Плюсы
|
Минусы
|
Высокая точность (96 %)
|
Малый размер выборки
|
Неинвазивный и быстрый
|
Пока не одобрен для массового применения
|
Может стать биомаркером заболевания
|
Требует дорогостоящего оборудования
|
Помогает сократить время постановки диагноза
|
Не изучены пациенты с лёгкой формой МЭ/СХУ
FAQ
Как проходит тест?
Анализ требует стандартного забора крови. Далее в лаборатории оцениваются эпигенетические изменения в клетках иммунной системы.
Можно ли сдать его сейчас?
Пока нет: метод находится на этапе клинических испытаний. Учёные планируют расширить выборку и проверить его эффективность в разных странах.
Чем отличается от обычного анализа крови?
Обычный тест оценивает химический состав крови, а новый — структуру и свёртывание ДНК в клетках, что даёт представление о "глубинных" процессах в организме.
Что будет, если результат положительный?
Пациент получит подтверждение диагноза и сможет начать лечение, направленное на поддержку иммунной системы, восстановление сна и снижение воспаления.
Мифы и правда о синдроме хронической усталости
- Миф: это просто усталость от работы.
Правда: МЭ/СХУ — это серьёзное заболевание, влияющее на нервную и иммунную системы.
- Миф: отдых и отпуск помогут.
Правда: симптомы не проходят даже после длительного отдыха, а физическая нагрузка может ухудшить состояние.
- Миф: болезнь невозможно диагностировать.
Правда: сейчас появились методы, включая эпигенетический тест, которые делают диагноз реальнее.
3 интересных факта
- МЭ/СХУ чаще встречается у женщин — почти 75 % случаев.
- Заболевание нередко развивается после вирусных инфекций, включая грипп и COVID-19.
- В некоторых странах пациенты объединяются в сообщества и лоббируют признание болезни на государственном уровне.
