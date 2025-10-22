Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кукушка
© commons.wikimedia.org by Natalie Kurbangallewa is licensed under CC BY 4.0
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:41

Тайны тропических лесов раскрыты: новая кукушка с Борнео поёт по-особенному

Профессор Райндт: на Борнео обнаружен новый вид кукушки с уникальной трёхсложной песней

На острове Борнео орнитологи сделали открытие, которое уже называют одной из самых интересных находок последних лет. Международная группа исследователей из Национального университета Сингапура, Birdtour Asia Ltd. и Университета Квинсленда описала новый вид ястребиной кукушки рода Hierococcyx. Описание опубликовано в научном журнале Journal of Asian Ornithology.

Таинственные кукушки из рода Hierococcyx

Род Hierococcyx относится к семейству кукушковых (Cuculidae) и включает девять известных видов. Эти птицы распространены в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Их называют ястребиными кукушками за схожесть с ястребами — вытянутое тело, мощные крылья и характерный взгляд придают им хищный вид.

"В пределах рода ястребиных кукушек Hierococcyx два тропических и субтропических азиатских вида образуют сплочённую пару", — сказал ведущий автор исследования, профессор Национального университета Сингапура Франк Райндт.

Речь идёт о двух близких видах — большой ястребиной кукушке (Hierococcyx sparverioides) и ястребиной кукушке Бока, также известной как тёмная ястребиная кукушка (Hierococcyx bocki). Первая встречается от Гималаев до Китая и Индокитая, вторая — в горных районах Сундаланда, включая Суматру и Малайзию.

Как отличить похожие виды

До недавнего времени орнитологи разделяли виды Hierococcyx исключительно по особенностям окраса. Однако различия между ними оказались столь незначительными, что это часто приводило к спорам.

С конца 1990-х годов учёные начали использовать новый инструмент — биоакустический анализ. Звуки, которые издают птицы, оказались надёжнее любых внешних признаков.

Именно этот метод помог Райндту и его коллегам выявить новый, ранее неописанный вид. Они собрали и сравнили 107 записей пения двух известных видов, изучили музейные образцы и сделали серию морфометрических измерений.

Новая звезда орнитологии — Hierococcyx tiganada

В результате анализа учёные выделили отдельную популяцию кукушек, обитающих в горных районах Борнео. Её представителей отличает уникальная трёхсложная песня, тогда как у близкородственных видов она двусложная. Именно по этой особенности исследователи признали борнейскую популяцию отдельным видом и дали ей имя Hierococcyx tiganada.

"Новый вид с Борнео очень похож на родственный ему вид Hierococcyx bocki с Суматры и полуостровной Малайзии", — заявили исследователи.

Внешне птицы почти идентичны, но у новой кукушки более серая мантия и отсутствует резкий контраст между макушкой и спиной. Её грудь окрашена равномерно рыжим тоном без привычных полос, а не полосатая, как у Hierococcyx sparverioides.

Сравнение ястребиных кукушек

Признак H. sparverioides H. bocki H. tiganada
Песня Двусложная Двусложная Трёхсложная
Мантия Коричневатая Контрастная Более серая
Грудь Рыжие полосы Рыжие полосы Сплошной рыжий
Размер Крупнее Средний Средний
Ареал Гималаи — Китай Суматра, Малайзия Борнео

Где обитает новая кукушка

Hierococcyx tiganada живёт в горных тропических лесах Борнео на высоте более тысячи метров. Эти места отличаются высокой влажностью и изоляцией, что способствует формированию эндемичных видов.

Хотя равнинные тропические леса острова пострадали от вырубки, центральные горные массивы до сих пор относительно нетронуты. Исследователи отмечают, что благодаря труднодоступности эти районы остаются "убежищем" для многих редких видов.

"Несмотря на тревожную ситуацию с охраной многих птиц Юго-Восточной Азии, вид Hierococcyx tiganada, вероятно, не находится под угрозой", — заявили учёные.

На данный момент известно несколько устойчивых популяций: три в Сабахе и одна в Сараваке. Из Калимантана поступило всего несколько записей, что, по мнению исследователей, связано не с отсутствием птиц, а с низкой активностью наблюдателей.

Советы: как орнитологи изучают пение птиц

  1. Запись в полевых условиях. Используются направленные микрофоны с шумоподавлением.

  2. Анализ частоты и длительности. Программы вроде Raven Pro помогают выделить звуковые паттерны.

  3. Сравнение с библиотеками звуков. Ученые используют архивы Macaulay Library и Xeno-canto.

  4. Картирование ареала. Сопоставляют места записей с географическими и климатическими данными.

  5. Морфометрия. Измеряют длину крыла, хвоста, клюва и массу музейных образцов.

Ошибки в идентификации и их последствия

  • Ошибка: ориентироваться только на цвет оперения.
    Последствие: путаница между схожими видами.
    Альтернатива: использовать запись пения и анализ спектрограмм.

  • Ошибка: изучение только отдельных особей.
    Последствие: неполная картина видового разнообразия.
    Альтернатива: комплексный подход — полевые наблюдения, музейные данные, звукозаписи.

  • Ошибка: недооценка изолированных популяций.
    Последствие: упущение новых видов.
    Альтернатива: расширение мониторинга на труднодоступные районы.

А что если… на Борнео скрываются и другие неизвестные виды?

Учёные уверены, что Борнео остаётся одной из наименее изученных территорий Азии. Его густые горные леса полны скрытых видов, которые могут быть открыты благодаря новым технологиям — от дронов до биоакустических сенсоров.

"Это открытие подчеркивает сохраняющуюся важность биоакустических исследований в изучении биоразнообразия и ещё больше повышает биогеографическую значимость Борнео", — заключили авторы работы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новое знание о биоразнообразии региона Необходимость длительных исследований
Расширение таксономии рода Hierococcyx Сложности доступа к местам обитания
Использование современных методов Недостаток финансирования
Повышение интереса к охране природы Риск браконьерства

FAQ

— Почему важно открытие нового вида?
Каждое новое открытие помогает уточнить эволюционные связи и улучшить стратегии охраны природы.

— Как орнитологи отличают похожие виды кукушек?
По особенностям пения, размерам тела и мелким деталям окраса.

— Можно ли увидеть Hierococcyx tiganada?
Только в горных районах Борнео, с опытным гидом и хорошей оптикой.

— Находится ли новый вид под угрозой?
Пока нет. Его местообитания достаточно изолированы.

— Почему открытие важно для науки?
Оно доказывает, что биоакустика становится ключевым инструментом современной орнитологии.

Мифы и правда

  • Миф: все кукушки паразитируют на чужих гнёздах.
    Правда: не все. Некоторые виды, включая ястребиные кукушки, могут выращивать потомство сами.

  • Миф: новые виды находят только в тропиках.
    Правда: открытия происходят и в умеренных широтах, просто там фауна изучена лучше.

  • Миф: если птицы похожи, это один вид.
    Правда: вокализация и ДНК нередко выявляют скрытое разнообразие.

Три интересных факта

  1. У трёхсложной песни H. tiganada частота выше, чем у любой другой ястребиной кукушки.

  2. Название вида происходит от слова tiganada - названия местной реки в Сабахе.

  3. Это первый представитель рода Hierococcyx, описанный в XXI веке.

Исторический контекст

1845 год: род Hierococcyx впервые описан зоологами XIX века.

1990-е годы: начало эпохи биоакустики в орнитологии.

2025 год: Борнео вновь подтверждает статус "острова открытий" — рождается Hierococcyx tiganada.

Новости
Общество
Юрист разъяснил последствия за мат в ходе семейной ссоры
Еда
Кулинары: добавление 1–2 чайных ложек уксуса в суп улучшает вкус и баланс соли
Садоводство
Корнельский университет: горох можно успешно выращивать зимой без опыления насекомыми
Питомцы
Мягкий тон речи помогает попугаям быстрее заговорить
Технологии
Intel объяснила рост цен на процессоры Raptor Lake увеличением издержек
Спорт и фитнес
Ошибки при беге с собакой: рекомендации экспертов для безопасных тренировок
Садоводство
Крыжовник сохраняет витамины при правильной заморозке и подготовке ягод — Галина Матвеева
Спорт и фитнес
Выпады перед бегом: укрепление ног и рекомендации тренеров
