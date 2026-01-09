Открытие в Льянос-де-Моксос: почему этот регион Боливии важен для мирового биоразнообразия

Более полувека орнитологи спорили о природе неприметной певчей птицы из боливийских саванн, считая ее всего лишь локальной разновидностью уже известных видов. Лишь современные методы генетики позволили расставить точки над i и официально признать находку новым видом. Об этом сообщает РБК, рассказывая о результатах многолетних исследований ученых в Боливии.

Шесть десятилетий научной неопределенности

Необычную оливково-зеленую птицу впервые заметили еще в 1960-х годах на заболоченных равнинах саванн Бени. Однако на протяжении десятилетий ее относили к уже описанным видам рода Hylophilus — рыжеголовой зеленушке (H. poicilotis) и сероглазой зеленушке (H. amaurocephalus). Внешние отличия казались слишком незначительными, чтобы говорить о самостоятельном виде.

В результате птица фактически "терялась" в научных классификациях. Наблюдения фиксировались, но воспринимались как данные о редкой изолированной популяции, а не об отдельной ветви эволюции. Такая путаница сохранялась более 60 лет и оставалась одной из нерешенных загадок южноамериканской орнитологии.

Генетика поставила точку в споре

Переломным моментом стало применение молекулярно-генетического анализа. Исследователи изучили один митохондриальный и три ядерных гена, что позволило точно определить эволюционное положение птицы. Анализ показал, что популяция из Бени отделилась от ближайших родственников около 6,6 млн лет назад.

Для сравнения, расхождение между двумя ранее известными видами — H. poicilotis и H. amaurocephalus произошло примерно 3,5 млн лет назад. Эти данные убедительно доказали, что боливийская птица является более древней и самостоятельной линией. В итоге ей присвоили официальное научное название — Hylophilus moxensis, или бенийская зеленая птица.

Отличия во внешности и поведении

Помимо генетики, ученые зафиксировали и ряд устойчивых внешних и поведенческих признаков. Новый вид отличается равномерно темно-коричневой радужкой, тогда как у родственных видов глаза заметно светлее. Еще одна особенность — отсутствие отметин на ушных кроющих перьях, которые характерны для других зеленушек этого рода.

Отдельное внимание исследователи уделили вокализации. Песня Hylophilus moxensis включает характерные "V-образные" ноты, а крики содержат гармоники, частично схожие с позывами самок сероглазой зеленушки, но образуют уникальное сочетание, не встречающееся у других видов.

Значение открытия и угрозы экосистеме

Новый вид признан эндемиком региона Льянос-де-Моксос, что подчеркивает высокую ценность саванн Бени как одного из очагов биоразнообразия Южной Америки. Хотя сейчас Hylophilus moxensis не считается исчезающим, ученые предупреждают о потенциальных рисках.

Главную угрозу представляют масштабные сельскохозяйственные палы, которые разрушают сезонно затопляемые экосистемы. Исследователи подчеркивают, что без усиления природоохранных мер редкая птица может исчезнуть уже не из классификаций, а из дикой природы.