Стамбульское метро
Стамбульское метро
© commons.wikimedia.org by Alikam1896 is licensed under CC BY-SA 4.0
Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:33

В стамбульском метро теперь взвешивают чемоданы: новое правило удивило даже местных

С 7 октября в метро Стамбула действует новый порядок перевозки чемоданов

С 7 октября 2025 года компания Metro İstanbul официально обновила правила перевозки багажа. Нововведения опубликованы в разделе Yolculuk Kuralları ("Правила поездки") на сайте оператора и уже действуют во всех линиях стамбульского метро. Цель изменений — сделать поездки комфортнее и безопаснее, особенно на маршрутах, соединяющих аэропорты с туристическими кварталами города.

Что изменилось

Теперь каждый пассажир может бесплатно провозить два предмета багажа:

  • один крупный чемодан;
  • один чемодан для ручной клади либо рюкзак небольшого или среднего размера.

Перевозить багаж массой свыше 30 килограммов нельзя. Также под запретом крупные чемоданы габаритами больше 120x60x50 см и большие походные рюкзаки, даже если они по размерам соответствуют чемодану. За дополнительный чемодан нужно оплатить ещё один билет на проезд.

Пассажирам напоминают, что нельзя ставить чемоданы на сиденья, загромождать проходы и оставлять вещи вне специально обозначенных мест.

"Пожалуйста, используйте зоны у дверей, предназначенные для стоящих пассажиров", — говорится в сообщении Metro İstanbul.

Зачем ввели ограничения

По словам представителей компании, новые правила продиктованы ростом пассажиропотока и увеличением числа туристов, путешествующих с объёмным багажом. Особенно это заметно на линиях, соединяющих аэропорты с историческим центром и курортными районами.

В часы пик большие чемоданы мешали проходу и снижали вместимость вагонов. Теперь Metro İstanbul надеется сделать поездки более организованными, а посадку — быстрее и безопаснее.

Сравнение правил

Период

Разрешённый багаж

Доплата

Ограничения по весу

До 7 октября 2025

Любой багаж при условии, что не мешает другим пассажирам

Нет

Не установлены

С 7 октября 2025

1 большой чемодан + 1 ручная кладь/рюкзак

Да, за каждый дополнительный чемодан — билет

До 30 кг

Как путешествовать с багажом комфортно

  1. Перед поездкой уточните размеры и вес чемоданов, чтобы избежать штрафа или отказа в проезде.
  2. Старайтесь выбирать багаж с жёсткими стенками — он безопаснее для перевозки в общественном транспорте.
  3. В аэропортах Стамбула есть камеры хранения и сервисы доставки чемоданов до отеля — ими удобно воспользоваться, если у вас несколько сумок.
  4. На станциях метро лучше заходить в последние вагоны — они обычно менее загружены.
  5. Не ставьте багаж на сиденья: за это могут сделать замечание и даже оштрафовать.

Ошибки и их последствия

Ошибка: попытка провезти два больших чемодана без дополнительного билета.
Последствие: контролёр может попросить оплатить дополнительную поездку или высадить пассажира.
Альтернатива: сдать один из чемоданов в камеру хранения аэропорта.

Ошибка: перевозка габаритного рюкзака, сравнимого по размеру с чемоданом.
Последствие: отказ в проезде.
Альтернатива: использовать складной дорожный рюкзак объёмом до 40 л.

Ошибка: оставление чемодана посреди прохода.
Последствие: штраф и риск аварийной остановки состава.
Альтернатива: размещайте багаж в зоне у дверей, где предусмотрены места для стоящих пассажиров.

А что если багаж всё же больше нормы?

Если габариты чемодана превышают установленные лимиты, можно:

  • воспользоваться автобусами Havabus — они перевозят любой багаж без ограничений по размеру;
  • вызвать такси или сервис трансфера, особенно при поездках из аэропортов;
  • заказать услугу luggage delivery, популярную среди туристов: чемоданы доставляют прямо в отель.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы

Минусы

Меньше давки в час пик

Неудобно тем, кто путешествует с несколькими чемоданами

Повышенная безопасность

Придётся доплачивать за дополнительный багаж

Чистота и порядок в вагонах

Необходимо заранее учитывать ограничения

FAQ

Можно ли провозить детскую коляску или инвалидное кресло?
Да, эти предметы не считаются багажом, их перевозка разрешена без ограничений.

Если у меня багаж весит 31 кг, пустят ли в метро?
Нет, правила строго ограничивают вес до 30 кг, даже если превышение незначительное.

Сколько стоит провезти дополнительный чемодан?
Стоимость равна цене обычного билета на метро по текущему тарифу.

Мифы и правда

Миф: теперь в метро нельзя провозить даже маленькие сумки.
Правда: ручная кладь и рюкзаки разрешены, если они не превышают средний размер.

Миф: новые правила касаются только туристов.
Правда: ограничения действуют для всех пассажиров без исключений.

Миф: если багаж не проверяют на входе, значит, можно нарушать правила.
Правда: контролёры Metro İstanbul имеют право проверять багаж прямо в вагоне.

Интересные факты

  1. Стамбульский метрополитен — один из самых быстрорастущих в мире, его протяжённость уже превышает 340 километров.
  2. Линия M11 соединяет новый аэропорт с центром города всего за 30 минут.
  3. Metro İstanbul ежедневно перевозит свыше двух миллионов человек.

