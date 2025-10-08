В стамбульском метро теперь взвешивают чемоданы: новое правило удивило даже местных
С 7 октября 2025 года компания Metro İstanbul официально обновила правила перевозки багажа. Нововведения опубликованы в разделе Yolculuk Kuralları ("Правила поездки") на сайте оператора и уже действуют во всех линиях стамбульского метро. Цель изменений — сделать поездки комфортнее и безопаснее, особенно на маршрутах, соединяющих аэропорты с туристическими кварталами города.
Что изменилось
Теперь каждый пассажир может бесплатно провозить два предмета багажа:
- один крупный чемодан;
- один чемодан для ручной клади либо рюкзак небольшого или среднего размера.
Перевозить багаж массой свыше 30 килограммов нельзя. Также под запретом крупные чемоданы габаритами больше 120x60x50 см и большие походные рюкзаки, даже если они по размерам соответствуют чемодану. За дополнительный чемодан нужно оплатить ещё один билет на проезд.
Пассажирам напоминают, что нельзя ставить чемоданы на сиденья, загромождать проходы и оставлять вещи вне специально обозначенных мест.
"Пожалуйста, используйте зоны у дверей, предназначенные для стоящих пассажиров", — говорится в сообщении Metro İstanbul.
Зачем ввели ограничения
По словам представителей компании, новые правила продиктованы ростом пассажиропотока и увеличением числа туристов, путешествующих с объёмным багажом. Особенно это заметно на линиях, соединяющих аэропорты с историческим центром и курортными районами.
В часы пик большие чемоданы мешали проходу и снижали вместимость вагонов. Теперь Metro İstanbul надеется сделать поездки более организованными, а посадку — быстрее и безопаснее.
Сравнение правил
|
Период
|
Разрешённый багаж
|
Доплата
|
Ограничения по весу
|
До 7 октября 2025
|
Любой багаж при условии, что не мешает другим пассажирам
|
Нет
|
Не установлены
|
С 7 октября 2025
|
1 большой чемодан + 1 ручная кладь/рюкзак
|
Да, за каждый дополнительный чемодан — билет
|
До 30 кг
Как путешествовать с багажом комфортно
- Перед поездкой уточните размеры и вес чемоданов, чтобы избежать штрафа или отказа в проезде.
- Старайтесь выбирать багаж с жёсткими стенками — он безопаснее для перевозки в общественном транспорте.
- В аэропортах Стамбула есть камеры хранения и сервисы доставки чемоданов до отеля — ими удобно воспользоваться, если у вас несколько сумок.
- На станциях метро лучше заходить в последние вагоны — они обычно менее загружены.
- Не ставьте багаж на сиденья: за это могут сделать замечание и даже оштрафовать.
Ошибки и их последствия
Ошибка: попытка провезти два больших чемодана без дополнительного билета.
Последствие: контролёр может попросить оплатить дополнительную поездку или высадить пассажира.
Альтернатива: сдать один из чемоданов в камеру хранения аэропорта.
Ошибка: перевозка габаритного рюкзака, сравнимого по размеру с чемоданом.
Последствие: отказ в проезде.
Альтернатива: использовать складной дорожный рюкзак объёмом до 40 л.
Ошибка: оставление чемодана посреди прохода.
Последствие: штраф и риск аварийной остановки состава.
Альтернатива: размещайте багаж в зоне у дверей, где предусмотрены места для стоящих пассажиров.
А что если багаж всё же больше нормы?
Если габариты чемодана превышают установленные лимиты, можно:
- воспользоваться автобусами Havabus — они перевозят любой багаж без ограничений по размеру;
- вызвать такси или сервис трансфера, особенно при поездках из аэропортов;
- заказать услугу luggage delivery, популярную среди туристов: чемоданы доставляют прямо в отель.
Плюсы и минусы нововведения
|
Плюсы
|
Минусы
|
Меньше давки в час пик
|
Неудобно тем, кто путешествует с несколькими чемоданами
|
Повышенная безопасность
|
Придётся доплачивать за дополнительный багаж
|
Чистота и порядок в вагонах
|
Необходимо заранее учитывать ограничения
FAQ
Можно ли провозить детскую коляску или инвалидное кресло?
Да, эти предметы не считаются багажом, их перевозка разрешена без ограничений.
Если у меня багаж весит 31 кг, пустят ли в метро?
Нет, правила строго ограничивают вес до 30 кг, даже если превышение незначительное.
Сколько стоит провезти дополнительный чемодан?
Стоимость равна цене обычного билета на метро по текущему тарифу.
Мифы и правда
Миф: теперь в метро нельзя провозить даже маленькие сумки.
Правда: ручная кладь и рюкзаки разрешены, если они не превышают средний размер.
Миф: новые правила касаются только туристов.
Правда: ограничения действуют для всех пассажиров без исключений.
Миф: если багаж не проверяют на входе, значит, можно нарушать правила.
Правда: контролёры Metro İstanbul имеют право проверять багаж прямо в вагоне.
Интересные факты
- Стамбульский метрополитен — один из самых быстрорастущих в мире, его протяжённость уже превышает 340 километров.
- Линия M11 соединяет новый аэропорт с центром города всего за 30 минут.
- Metro İstanbul ежедневно перевозит свыше двух миллионов человек.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru