В стамбульском метро теперь взвешивают чемоданы: новое правило удивило даже местных

С 7 октября 2025 года компания Metro İstanbul официально обновила правила перевозки багажа. Нововведения опубликованы в разделе Yolculuk Kuralları ("Правила поездки") на сайте оператора и уже действуют во всех линиях стамбульского метро. Цель изменений — сделать поездки комфортнее и безопаснее, особенно на маршрутах, соединяющих аэропорты с туристическими кварталами города.

Что изменилось

Теперь каждый пассажир может бесплатно провозить два предмета багажа:

один крупный чемодан;

один чемодан для ручной клади либо рюкзак небольшого или среднего размера.

Перевозить багаж массой свыше 30 килограммов нельзя. Также под запретом крупные чемоданы габаритами больше 120x60x50 см и большие походные рюкзаки, даже если они по размерам соответствуют чемодану. За дополнительный чемодан нужно оплатить ещё один билет на проезд.

Пассажирам напоминают, что нельзя ставить чемоданы на сиденья, загромождать проходы и оставлять вещи вне специально обозначенных мест.

"Пожалуйста, используйте зоны у дверей, предназначенные для стоящих пассажиров", — говорится в сообщении Metro İstanbul.

Зачем ввели ограничения

По словам представителей компании, новые правила продиктованы ростом пассажиропотока и увеличением числа туристов, путешествующих с объёмным багажом. Особенно это заметно на линиях, соединяющих аэропорты с историческим центром и курортными районами.

В часы пик большие чемоданы мешали проходу и снижали вместимость вагонов. Теперь Metro İstanbul надеется сделать поездки более организованными, а посадку — быстрее и безопаснее.

Сравнение правил

Период Разрешённый багаж Доплата Ограничения по весу До 7 октября 2025 Любой багаж при условии, что не мешает другим пассажирам Нет Не установлены С 7 октября 2025 1 большой чемодан + 1 ручная кладь/рюкзак Да, за каждый дополнительный чемодан — билет До 30 кг

Как путешествовать с багажом комфортно

Перед поездкой уточните размеры и вес чемоданов, чтобы избежать штрафа или отказа в проезде. Старайтесь выбирать багаж с жёсткими стенками — он безопаснее для перевозки в общественном транспорте. В аэропортах Стамбула есть камеры хранения и сервисы доставки чемоданов до отеля — ими удобно воспользоваться, если у вас несколько сумок. На станциях метро лучше заходить в последние вагоны — они обычно менее загружены. Не ставьте багаж на сиденья: за это могут сделать замечание и даже оштрафовать.

Ошибки и их последствия

Ошибка: попытка провезти два больших чемодана без дополнительного билета.

Последствие: контролёр может попросить оплатить дополнительную поездку или высадить пассажира.

Альтернатива: сдать один из чемоданов в камеру хранения аэропорта.

Ошибка: перевозка габаритного рюкзака, сравнимого по размеру с чемоданом.

Последствие: отказ в проезде.

Альтернатива: использовать складной дорожный рюкзак объёмом до 40 л.

Ошибка: оставление чемодана посреди прохода.

Последствие: штраф и риск аварийной остановки состава.

Альтернатива: размещайте багаж в зоне у дверей, где предусмотрены места для стоящих пассажиров.

А что если багаж всё же больше нормы?

Если габариты чемодана превышают установленные лимиты, можно:

воспользоваться автобусами Havabus — они перевозят любой багаж без ограничений по размеру;

вызвать такси или сервис трансфера, особенно при поездках из аэропортов;

заказать услугу luggage delivery, популярную среди туристов: чемоданы доставляют прямо в отель.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы Меньше давки в час пик Неудобно тем, кто путешествует с несколькими чемоданами Повышенная безопасность Придётся доплачивать за дополнительный багаж Чистота и порядок в вагонах Необходимо заранее учитывать ограничения

FAQ

Можно ли провозить детскую коляску или инвалидное кресло?

Да, эти предметы не считаются багажом, их перевозка разрешена без ограничений.

Если у меня багаж весит 31 кг, пустят ли в метро?

Нет, правила строго ограничивают вес до 30 кг, даже если превышение незначительное.

Сколько стоит провезти дополнительный чемодан?

Стоимость равна цене обычного билета на метро по текущему тарифу.

Мифы и правда

Миф: теперь в метро нельзя провозить даже маленькие сумки.

Правда: ручная кладь и рюкзаки разрешены, если они не превышают средний размер.

Миф: новые правила касаются только туристов.

Правда: ограничения действуют для всех пассажиров без исключений.

Миф: если багаж не проверяют на входе, значит, можно нарушать правила.

Правда: контролёры Metro İstanbul имеют право проверять багаж прямо в вагоне.

Интересные факты