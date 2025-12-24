Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дети в телефонах
Дети в телефонах
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:25

Детские SIM-карты и маркировка звонков: второй пакет антифрод-мер меняет правила связи

Немкин назвал второй пакет мер против мошенников стратегией цифровой безопасности

Телефонные и кибермошенники все чаще используют сложные схемы — от подмены номеров до атак на детей и пожилых, и власти пытаются перестроить защиту граждан по принципу "предотвратить, а не догонять". Об этом сообщает "Российская газета". Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин прокомментировал второй пакет антифрод-мер, который правительство внесло в парламент в среду. Депутат назвал инициативы шагом к системной архитектуре цифровой безопасности и отметил, что речь идет о комплексной стратегии, а не о точечных правках.

От "косметики" к единой стратегии против мошенников

Немкин заявил, что второй пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством должен закрыть ключевые сценарии обмана граждан — от трансграничных звонков до эксплуатации уязвимостей отдельных групп. По его словам, документ отражает понимание масштаба угрозы и необходимость опережающего регулирования. Депутат подчеркнул, что подход перестраивает логику регулирования: государство формирует систему, которая должна работать как единая конструкция.

Он также выделил направления, которые, по его оценке, особенно важны с точки зрения снижения рисков — подмена номеров и международные звонки. Немкин отметил, что значительная доля мошеннических атак сегодня поступает из-за рубежа, а подмена номеров делает злоумышленников практически "невидимыми", что и требует более жестких и технологически выстроенных решений.

Международные звонки: согласие абонента и маркировка

По словам депутата, среди мер, заслуживающих отдельного внимания, — запрет международных звонков без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Немкин связал эту инициативу с ростом трансграничных схем, когда злоумышленники используют иностранные номера и технологии подмены идентификаторов для маскировки. Введение маркировки, по его оценке, делает потенциально опасные звонки более понятными для граждан и позволяет осознанно принимать решение — отвечать или игнорировать.

Депутат подчеркнул, что новые правила лишают преступников инструмента под акцентированную анонимность и повышают прозрачность коммуникации. В результате гражданин будет получать сигнал о потенциальном риске ещё до начала разговора, а значит — снижать вероятность вовлечения в обман.

Детские SIM-карты и роль родителей в цифровой безопасности

Отдельный блок, который Немкин выделил как принципиально важный, — инициатива по введению детских SIM-карт. По его словам, это системное решение, позволяющее создавать более безопасную цифровую среду для подростков без чрезмерной бюрократии. Он отметил, что механизм предоставляет родителям понятные инструменты контроля и защиты, а государству — работающий способ профилактики цифровых рисков.

Депутат также связал введение детских SIM-карт с вопросами доступа к нежелательному контенту и попытками вовлечения подростков в мошеннические схемы. По его словам, такие меры позволяют снизить уязвимость детей — одной из наиболее атакуемых групп, которые мошенники могут использовать как цель или как инструмент давления на взрослых.

ГИС "Антифрод" и ИИ как переход к упреждающей модели

Ключевым элементом пакета Немкин назвал развитие ГИС "Антифрод" как единого федерального контура реагирования. Он пояснил, что обязанность операторов связи оперативно передавать данные о мошеннических номерах и автоматически приостанавливать трафик может существенно сократить время между выявлением угрозы и её блокировкой. По его оценке, это меняет саму логику борьбы с мошенничеством — от реактивной к превентивной.

Отдельно депутат отметил предоставление операторам права применять антифрод-меры с использованием искусственного интеллекта. По его словам, ИИ позволяет выявлять подозрительные сценарии на раннем этапе — ещё до того, как человек понесёт ущерб.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Число пользователей сервиса ДОМ.РФ в Max достигло 100 тыс за три недели – ТАСС сегодня в 15:40
Стройка больше не прячется: за новостройками начали следить прямо из мессенджера

Сервис ДОМ. РФ в мессенджере Max за три недели набрал 100 тысяч пользователей и стал инструментом контроля за новостройками.

Читать полностью » В СССР новогодние продукты прятали за недели до праздника – Ностальгия по СССР и 90-м сегодня в 15:28
Наряд, алкоголь и молчаливые правила: новогодний сценарий, от которого сегодня не по себе

Советские новогодние привычки формировались в условиях дефицита и другой реальности. Сегодня многие из них выглядят странно, но по-прежнему вызывают ностальгию.

Читать полностью » Эксперты рекомендовали подбирать наряд на 2026 год по знаку Зодиака – PrimaMedia сегодня в 15:27
2026 смотрит из-под маски праздника: новогодний образ решает больше, чем принято думать

Астрологи рассказали, как выбрать новогодний образ для 2026 года по знаку Зодиака, чтобы подчеркнуть характер и задать удачный старт.

Читать полностью » Зимние клещи переживают холод в почве, а не на деревьях — эпидемиолог Карань сегодня в 14:48
Ёлка из леса и страшилки из интернета: где заканчивается риск и начинается выдумка

Эпидемиолог объяснила, почему клещей почти невозможно занести в дом с живой новогодней елкой и каких насекомых чаще всего путают с ними.

Читать полностью » Россия 1 покажет сегодня в 14:37
Новый год на ТВ начался утром: "Иронию судьбы" поставили в эфир раньше салатов и хлопушек

Новый год на российском телевидении начнётся раньше, чем ожидается, с "Иронией судьбы" на "Россия 1" и множеством артистов! Узнайте подробности.

Читать полностью » Непоследовательное воспитание лишает ребёнка чувства безопасности — психолог Абравитова сегодня в 14:36
Ссора стала последней каплей: что на самом деле привело к трагедии в сочинской семье

Трагедия в Сочи показала, как резкая смена воспитания и накопленный конфликт могут привести к вспышке подростковой агрессии.

Читать полностью » Передача смартфона посторонним повышает риск кражи данных — Лукацкий сегодня в 14:24
Дали телефон на минуту — потеряли деньги: безобидная просьба с опасным финалом

Передача смартфона незнакомцу может привести к утечке данных и потере денег. Эксперт по кибербезопасности объяснил, чем это грозит и как защититься.

Читать полностью » Совет Федерации расширил круг заказчиков целевого обучения — ТАСС сегодня в 13:55
Целевое обучение выходит за пределы “классических” отраслей: список заказчиков расширили

Закон о целевом обучении в России расширяет круг организаций, которые смогут заключать контракты со студентами: узнайте, как это повлияет на рынок труда.

Читать полностью »

Новости
Россия
Выпуск мебели в России сохраняется на уровне 103 млн единиц — Шестаков
Авто и мото
Низкие обороты вредны для двигателя в городе — автоэксперт
Питомцы
65% владельцев собак используют лакомства как поощрение — Global Pets
Происшествия
Медведь утащил ученика из школьного кабинета на севере Индии — The Star
Общество
Синдром отложенной жизни заставляет ждать идеальный момент — психолог Пузырев
Мир
В Китае с 1 января ужесточили наказание за секстинг в личных чатах — власти КНР
Красота и здоровье
Отсутствие вещей на выход мешает быстрому образу — Купцова
Садоводство
Лунный календарь помогает организовать работу в саду, а не предсказывает урожай — ТУТ НОВОСТИ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet