Детские SIM-карты и маркировка звонков: второй пакет антифрод-мер меняет правила связи

Телефонные и кибермошенники все чаще используют сложные схемы — от подмены номеров до атак на детей и пожилых, и власти пытаются перестроить защиту граждан по принципу "предотвратить, а не догонять". Об этом сообщает "Российская газета". Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин прокомментировал второй пакет антифрод-мер, который правительство внесло в парламент в среду. Депутат назвал инициативы шагом к системной архитектуре цифровой безопасности и отметил, что речь идет о комплексной стратегии, а не о точечных правках.

От "косметики" к единой стратегии против мошенников

Немкин заявил, что второй пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством должен закрыть ключевые сценарии обмана граждан — от трансграничных звонков до эксплуатации уязвимостей отдельных групп. По его словам, документ отражает понимание масштаба угрозы и необходимость опережающего регулирования. Депутат подчеркнул, что подход перестраивает логику регулирования: государство формирует систему, которая должна работать как единая конструкция.

Он также выделил направления, которые, по его оценке, особенно важны с точки зрения снижения рисков — подмена номеров и международные звонки. Немкин отметил, что значительная доля мошеннических атак сегодня поступает из-за рубежа, а подмена номеров делает злоумышленников практически "невидимыми", что и требует более жестких и технологически выстроенных решений.

Международные звонки: согласие абонента и маркировка

По словам депутата, среди мер, заслуживающих отдельного внимания, — запрет международных звонков без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов. Немкин связал эту инициативу с ростом трансграничных схем, когда злоумышленники используют иностранные номера и технологии подмены идентификаторов для маскировки. Введение маркировки, по его оценке, делает потенциально опасные звонки более понятными для граждан и позволяет осознанно принимать решение — отвечать или игнорировать.

Депутат подчеркнул, что новые правила лишают преступников инструмента под акцентированную анонимность и повышают прозрачность коммуникации. В результате гражданин будет получать сигнал о потенциальном риске ещё до начала разговора, а значит — снижать вероятность вовлечения в обман.

Детские SIM-карты и роль родителей в цифровой безопасности

Отдельный блок, который Немкин выделил как принципиально важный, — инициатива по введению детских SIM-карт. По его словам, это системное решение, позволяющее создавать более безопасную цифровую среду для подростков без чрезмерной бюрократии. Он отметил, что механизм предоставляет родителям понятные инструменты контроля и защиты, а государству — работающий способ профилактики цифровых рисков.

Депутат также связал введение детских SIM-карт с вопросами доступа к нежелательному контенту и попытками вовлечения подростков в мошеннические схемы. По его словам, такие меры позволяют снизить уязвимость детей — одной из наиболее атакуемых групп, которые мошенники могут использовать как цель или как инструмент давления на взрослых.

ГИС "Антифрод" и ИИ как переход к упреждающей модели

Ключевым элементом пакета Немкин назвал развитие ГИС "Антифрод" как единого федерального контура реагирования. Он пояснил, что обязанность операторов связи оперативно передавать данные о мошеннических номерах и автоматически приостанавливать трафик может существенно сократить время между выявлением угрозы и её блокировкой. По его оценке, это меняет саму логику борьбы с мошенничеством — от реактивной к превентивной.

Отдельно депутат отметил предоставление операторам права применять антифрод-меры с использованием искусственного интеллекта. По его словам, ИИ позволяет выявлять подозрительные сценарии на раннем этапе — ещё до того, как человек понесёт ущерб.