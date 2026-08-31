Собак и кошек из приютов покажут всей России: вот что может дать им новый шанс на дом

Запуск федерального сервиса для поиска животных из приютов позволит систематизировать работу по устройству бездомных собак и кошек, считает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. В комментарии NewsInfo эксперт подчеркнул, что государственное участие поможет снять нагрузку с муниципальных учреждений, которые сегодня переполнены подопечными.

Ранее сообщалось, что в России планируют создать цифровую платформу, объединяющую данные о питомцах из всех приютов страны. В рамках проекта также анонсирован запуск сервиса для розыска пропавших животных и формирование системы регистрации ветеринарных специалистов.

По мнению Шелякова, централизация данных значительно эффективнее разрозненных усилий волонтеров, которые ведут локальные страницы в социальных сетях. Масштабная информационная кампания способна развеять страхи потенциальных владельцев относительно здоровья приютских животных.

Часто "усыновление" кошек из приюта или собак вызывает опасения из-за возможных болезней, однако в муниципальных учреждениях каждый питомец проходит ветеринарный осмотр, вакцинацию и имеет карту здоровья. Это минимизирует риски для новых хозяев, у которых нет ресурсов на длительное лечение животного.

"Приют это муниципальное учреждение, где у собак есть карта здоровья, их прививают, чтобы у людей меньше было сомнений, чтобы не было больное животное. С приютскими животными этот риск минимизирован. Думаю, что инициатива будет полезной", — пояснил Шеляков.

Эксперт отметил, что бездомные собаки, прошедшие школу выживания на улице, зачастую оказываются более догадливыми и преданными владельцу. При этом создание единой базы должно сопровождаться разъяснительной работой.

У граждан часто вызывает настороженность обязательная регистрация собак и кошек, поскольку многие опасаются введения новых налогов или усложнения бюрократических процедур, включая вопросы захоронения питомцев. Также важно обеспечить психологическую готовность будущих владельцев.

"Здесь желательно избежать импульсности. Одно дело, когда человек целенаправленно пришел в приют, походил, посмотрел, познакомился. Другое дело, когда он по сайту, например, смотрит: "Вот удачная фотография, такой преданный взгляд, возьму-ка я". А потом оказывается, что не хватает сил у человека, не хватает времени для обеспечения комфортной жизнедеятельности питомца", — говорит ветврач.

Шеляков предложил предусмотреть в договорах с приютами механизм возврата животного, если жизненные обстоятельства владельца, например состояние здоровья, резко изменились. Это предотвратит повторное попадание питомцев на улицу.

Стоит учитывать, что сейчас эксперты активно обсуждают штрафы за выброс домашних животных, что должно повысить уровень личной ответственности. В то же время цифровая среда становится безопаснее: площадки объявлений уже начали использовать систему верификации для заводчиков, что помогает отсеивать недобросовестных продавцов.