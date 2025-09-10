Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Камбоджа открыла гигантский аэропорт: зрелище заставило пассажиров достать телефоны

В столице Камбоджи начал работу аэропорт Техо, рассчитанный на 13 млн пассажиров в год

Во вторник в столице Камбоджи официально начал работу новый международный аэропорт Техо. Первые самолёты уже приземлились на его взлётно-посадочных полосах, а пассажиров встретили водяными арками и традиционным кхмерским танцем.

Аэропорт построен китайской государственной компанией при участии правительства Камбоджи и частной Overseas Cambodian Investment Corporation (OCIC). Стоимость проекта превысила два миллиарда долларов.

Туризм и перспективы развития

Техо должен заменить старый столичный аэропорт и стать ключевым узлом воздушного сообщения. Его площадь составляет 2600 гектаров, а пропускная способность рассчитана на 13 миллионов пассажиров в год.

Власти Камбоджи ожидают, что к 2030 году число туристов утроится, а к 2050 году страну смогут посещать до 50 миллионов человек ежегодно.

Первые впечатления

Первым рейсом, приземлившимся в новом аэропорту, стал самолёт китайской авиакомпании Air Cambodia. Среди пассажиров оказался британец Дэвид Уир, прилетевший рейсом Singapore Airlines.

"Для меня было большой честью оказаться в числе первых пассажиров, прошедших по аэропорту", — сказал он.

Китайские инвестиции и социальные последствия

Это второй крупный проект подобного масштаба, реализованный в стране за последние годы. В ноябре 2023 года неподалёку от храмового комплекса Ангкор-Ват был открыт ещё один аэропорт, строительство которого обошлось Китаю в 1,1 миллиарда долларов.

Однако строительство Техо не обошлось без проблем. По данным неправительственной организации Sahmakum Teang Tnaut, около 2000 семей уже лишились или могут лишиться домов. Управление гражданской авиации Камбоджи не уточнило точное количество пострадавших.

