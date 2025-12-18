Неврологические и суставные подарки ковида: почему после пандемии россияне нуждаются в новом типе помощи

После пандемии коронавируса в России наблюдается рост числа медицинских осложнений, особенно неврологических и суставных, сообщил главный врач поликлиники №1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская в интервью ТАСС.

Неврологические и суставные проблемы после ковида

По словам Ржевской, наиболее распространёнными последствиями коронавирусной инфекции стали именно неврологические осложнения и проблемы с суставами. Она подчеркнула, что неврологи и травматологи после ковида стали одними из самых востребованных специалистов.

"Ковид повлек много осложнений… И больше всего, по нашим наблюдениям, это неврология и проблемы с суставами", — констатировала Елена Ржевская, главный врач поликлиники №1.

Ржевская отметила, что даже рассматривают увеличение числа травматологов в поликлинике, поскольку в первые годы пандемии внимание было сосредоточено на кардиологии, в то время как в последние годы наблюдается рост потребности в травматологической помощи. Это связано с тем, что в поликлинике обслуживаются госслужащие, подверженные высокому уровню стресса и нагрузок, что могло способствовать развитию таких заболеваний.

Поликлиника №1 и её пациенты

Первая поликлиника, известная как "Кремлевка", была создана в 1925 году для амбулаторного обслуживания руководства страны. На данный момент поликлиника обслуживает около 14 тыс. человек, включая госслужащих, депутатов и другие категории, имеющие госзаказ. Примерно 60% пациентов составляют госслужащие, а остальные — коммерческие пациенты, которые могут попасть на приём по разным программам. Среди пациентов поликлиники — не только россияне, но и иностранцы, в том числе королевские особы.

"Мы самая большая поликлиника в Европе. Еще одна подобная есть только в Австралии", — уточнила Елена Ржевская.

Принципы работы поликлиники

Ржевская выделила три ключевых принципа работы "кремлевской медицины": качество, индивидуальный подход и самопожертвование врачей.

По её словам, врачи не просто работают, а "сгорают", отдавая себя полностью своим пациентам. Это высокие стандарты, которые обеспечивают эффективную и качественную помощь всем пациентам поликлиники.