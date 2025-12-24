Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Покупка елки
© freepik.com by prostooleh is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:15

Невидимые гости с ёлки: правда ли, что в Приморье прячутся ёлочные клещи

Приморье не столкнулось с ёлочными клещами — Роспотребнадзор

Сообщения о так называемых "ёлочных клещах", якобы попадающих в дома вместе с живыми новогодними ёлками, вызвали волну тревоги в российских СМИ накануне праздников. Однако для жителей Приморья поводов для беспокойства нет, выяснило ИА PrimaMedia.

"Таких случаев и обращений в Приморье не было", — отметили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Что говорят в Роспотребнадзоре

В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что никаких обращений от жителей, связанных с "ёлочными клещами", в ведомство не поступало. Специалисты не фиксировали ни укусов, ни жалоб, которые могли бы подтвердить распространение подобных паразитов через новогодние деревья.

В ведомстве также напомнили, что клещи не обитают на хвойных деревьях и не используют их в качестве среды для распространения. Поэтому вероятность занести опасного паразита в дом вместе с ёлкой фактически исключена.

Какие насекомые могут быть на хвое

В пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора уточнили, что на хвойных деревьях в регионе действительно иногда встречаются насекомые, но речь идет не о клещах. Это усачи — крупные жуки-вредители, которые внешне совершенно не похожи на клещей.

Кроме того, специалисты пояснили, что из-за низких зимних температур такие насекомые в настоящее время находятся в состоянии покоя и не проявляют активности. Это делает их полностью безопасными для человека при покупке и установке живой ёлки.

Почему возникла путаница

В то время как в Приморье ситуация остается спокойной, в центральных регионах России разгорелась активная дискуссия вокруг так называемых "новогодних гостей". Одни называют их "хвойными клещами", другие указывают, что клещи физически не способны обитать на ёлках и не представляют угрозы при заносе дерева в дом.

По мнению специалистов, вероятнее всего, речь идет о других членистоногих, которые теоретически могли попасть в помещение вместе с деревом. Однако такие насекомые не опасны для человека и не требуют специальных мер обработки или дезинфекции.

