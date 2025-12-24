Невидимая угроза в постели: храп работает как медленный убийца

Храп нередко воспринимается как безобидная особенность или досадная привычка, однако врачи предупреждают: за этим симптомом может скрываться серьёзная угроза для жизни. О потенциально фатальных последствиях храпа в разговоре с "Лентой.ру" рассказал невролог, профессор, заслуженный врач Республики Татарстан Эдуард Якупов.

Что скрывается за храпом

По словам специалиста, в большинстве случаев храп связан не с анатомическими особенностями, а с синдромом обструктивного апноэ сна. Это заболевание, при котором во время сна возникают кратковременные остановки дыхания. Они могут длиться от нескольких секунд до минуты и даже дольше, повторяясь десятки раз за ночь.

В такие моменты уровень кислорода в крови резко падает. Это состояние крайне негативно отражается на работе мозга, который оказывается в условиях регулярного кислородного голодания. Организм воспринимает происходящее как прямую угрозу жизни и запускает экстренные защитные реакции.

Как апноэ влияет на организм

Эдуард Якупов пояснил, что при остановках дыхания мозг реагирует резким стрессовым ответом. В кровь выбрасываются гормоны стресса, повышается артериальное давление, учащается сердцебиение. Такие ночные эпизоды могут происходить регулярно и оставаться незамеченными самим человеком.

"Это можно сравнить с удушением: кровь не поступает, кислород не поступает. Мозг ощущает угрозу и реагирует выбросом кортизола, повышением давления и резким стрессовым ответом", — отметил профессор Эдуард Якупов.

Риск тяжёлых и смертельно опасных заболеваний

По словам невролога, данные исследований последних лет показывают прямую связь синдрома обструктивного апноэ сна с развитием тяжёлых заболеваний. Постоянное кислородное голодание и хронический стресс существенно увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и внутренние органы.

В результате риск инфаркта, инсульта и онкологических заболеваний у людей с запущенной формой апноэ сна возрастает в четыре-шесть раз. Именно поэтому специалисты подчёркивают, что храп нельзя игнорировать или считать незначительной проблемой, особенно если он сопровождается дневной сонливостью, головными болями или скачками давления.