Ремонт без конца: как обычная квартира становится вечной стройкой

Многие сталкивались с ситуацией, когда лёгкий косметический ремонт неожиданно превращается в бесконечную стройку. Вроде бы "осталось чуть-чуть", но работы затягиваются на месяцы или даже годы. Дизайнер интерьеров Алина Князева выделяет четыре главные ошибки, которые превращают ремонт в долгострой, и объясняет, как их избежать.

Ошибка 1. Начало без плана

Самая частая причина затянувшихся ремонтов — импульсивное начало без чёткого представления о конечном результате и бюджете. Тогда появляются переделки и перерасход.

"Главная причина затянувшихся ремонтов — отсутствие чёткого плана", — говорит Алина Князева.

Совет: даже если вы не заказываете полный дизайн-проект, хотя бы проконсультируйтесь со специалистом или используйте онлайн-программы для планировки. Это поможет избежать грубых ошибок.

Ошибка 2. Заселение в недострой

Многие переезжают в квартиру до завершения работ — "чуть позже доделаем". На деле же временные недочёты становятся постоянными, а руки до ремонта уже не доходят.

"Глаз быстро привыкает к недочётам, и желание что-то доделать пропадает", — предупреждает эксперт.

Совет: завершите основные работы до переезда, а лучше заезжайте в полностью готовое жильё.

Ошибка 3. Чрезмерный контроль

Иногда хозяева начинают требовать постоянных переделок и мелких исправлений. В результате мастера теряют мотивацию, а сроки срываются.

"В договоре должны быть чёткие сроки и штрафы за просрочку. Но иногда бригаде просто нужен перерыв", — отмечает Алина Князева.

Совет: нанимайте узких специалистов для каждого этапа. Так работа будет и быстрее, и качественнее.

Ошибка 4. Погоня за идеалом

Перфекционизм способен продлить ремонт бесконечно: обои переклеиваются из-за крошечной неровности, мебель переставляется бесконечно.

"Сейчас вы разглядываете стену под лупой, а через месяц даже не вспомните, где был тот самый "неправильный мазок"", — говорит эксперт.

Совет: определите для себя уровень "достаточно хорошо" и вовремя остановитесь. Дом должен быть уютным, а не идеальным.

Главное

Ремонт — это не марафон без финиша, а процесс, у которого должно быть завершение. Чтобы не застрять в нём на годы, важно:

• планировать заранее;

• не въезжать в недострой;

• доверять профессионалам и не перегружать их мелкими переделками;

• не стремиться к недостижимому идеалу.

Когда основные задачи выполнены, пора сказать себе: "Готово". Ведь дом — это не только стены и мебель, но и атмосфера уюта, в которой хочется жить.