Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Строительная бригада
Строительная бригада
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:09

Ремонт без конца: как обычная квартира становится вечной стройкой

Дизайнер Алина Князева назвала главные ошибки, из-за которых ремонт превращается в долгострой

Многие сталкивались с ситуацией, когда лёгкий косметический ремонт неожиданно превращается в бесконечную стройку. Вроде бы "осталось чуть-чуть", но работы затягиваются на месяцы или даже годы. Дизайнер интерьеров Алина Князева выделяет четыре главные ошибки, которые превращают ремонт в долгострой, и объясняет, как их избежать.

Ошибка 1. Начало без плана

Самая частая причина затянувшихся ремонтов — импульсивное начало без чёткого представления о конечном результате и бюджете. Тогда появляются переделки и перерасход.

"Главная причина затянувшихся ремонтов — отсутствие чёткого плана", — говорит Алина Князева.

Совет: даже если вы не заказываете полный дизайн-проект, хотя бы проконсультируйтесь со специалистом или используйте онлайн-программы для планировки. Это поможет избежать грубых ошибок.

Ошибка 2. Заселение в недострой

Многие переезжают в квартиру до завершения работ — "чуть позже доделаем". На деле же временные недочёты становятся постоянными, а руки до ремонта уже не доходят.

"Глаз быстро привыкает к недочётам, и желание что-то доделать пропадает", — предупреждает эксперт.

Совет: завершите основные работы до переезда, а лучше заезжайте в полностью готовое жильё.

Ошибка 3. Чрезмерный контроль

Иногда хозяева начинают требовать постоянных переделок и мелких исправлений. В результате мастера теряют мотивацию, а сроки срываются.

"В договоре должны быть чёткие сроки и штрафы за просрочку. Но иногда бригаде просто нужен перерыв", — отмечает Алина Князева.

Совет: нанимайте узких специалистов для каждого этапа. Так работа будет и быстрее, и качественнее.

Ошибка 4. Погоня за идеалом

Перфекционизм способен продлить ремонт бесконечно: обои переклеиваются из-за крошечной неровности, мебель переставляется бесконечно.

"Сейчас вы разглядываете стену под лупой, а через месяц даже не вспомните, где был тот самый "неправильный мазок"", — говорит эксперт.

Совет: определите для себя уровень "достаточно хорошо" и вовремя остановитесь. Дом должен быть уютным, а не идеальным.

Главное

Ремонт — это не марафон без финиша, а процесс, у которого должно быть завершение. Чтобы не застрять в нём на годы, важно:
• планировать заранее;
• не въезжать в недострой;
• доверять профессионалам и не перегружать их мелкими переделками;
• не стремиться к недостижимому идеалу.

Когда основные задачи выполнены, пора сказать себе: "Готово". Ведь дом — это не только стены и мебель, но и атмосфера уюта, в которой хочется жить.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Регулярная уборка холодильника предотвращает появление неприятных запахов сегодня в 12:51

Холодильник без запаха за 10 минут в неделю: рабочая рутина

Холодильник без запаха — это 10 минут в неделю: чистка полок, слив дренажа шприцем, контейнеры с крышками и сода или уголь для нейтрализации.

Читать полностью » Утюг и фен нельзя оставлять включёнными без присмотра сегодня в 11:48

Пожарная грамота для дома: что нужно знать об утюге и фене

Утюг и фен нельзя оставлять без присмотра: перегруженные удлинители и отсутствие термоковрика делают их опасными. Простые меры помогают избежать пожара.

Читать полностью » Правильное хранение утюга продлевает срок службы прибора сегодня в 10:46

Шнур, вода и пыль: три врага долговечной работы утюга

Чтобы утюг прослужил дольше, его хранят в вертикальном положении, без воды в резервуаре, с аккуратно уложенным шнуром и регулярно очищенной подошвой.

Читать полностью » Глажка деликатных тканей требует низкой температуры и аккуратности сегодня в 9:43

Пять правил ухода за деликатными тканями при глажке утюгом

Глажка деликатных тканей требует осторожности: низкая температура, проутюжильник и пар помогают сохранить структуру шёлка, шерсти и атласа.

Читать полностью » Чистка утюга от накипи и налёта продлевает срок службы прибора сегодня в 8:40

Лимонная кислота, сода и уксус: проверенные средства для чистки утюга

Утюг можно почистить дома с помощью соды, уксуса или лимонной кислоты. Чистка подошвы и резервуара предотвращает накипь и появление пятен на одежде.

Читать полностью » Свежее пятно от утюга можно удалить лимонным соком или уксусным раствором сегодня в 7:37

Пятна от утюга: простые способы вернуть вещи в порядок

Пятна от утюга можно убрать лимонным соком, уксусным раствором или содой. Главное — обработать ткань сразу, пока загрязнение не закрепилось.

Читать полностью » Пятна от утюга появляются из-за неправильного выбора температуры сегодня в 6:36

Почему даже новый утюг может испортить вашу рубашку

Пятна от утюга появляются из-за грязной подошвы, неправильной температуры и жёсткой воды. Несоблюдение этих правил портит ткани и одежду.

Читать полностью » Утюг и отпариватель выполняют разные задачи в уходе за одеждой сегодня в 5:33

Утюг или отпариватель: кто главный на вашей гладильной доске

Утюг нужен для хлопка, стрелок и постельного белья, отпариватель — для штор, пальто и деликатных тканей. Вместе они делают уход за вещами проще и удобнее.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Адвокат Бетрозов объяснил, как защититься от автоподставы при ДТП
Спорт и фитнес

Учёные: бег не вызывает обвисания кожи, но солнце и похудение влияют
Культура и шоу-бизнес

Анатолий Цой рассказал о пожаре в своём загородном доме и стоимости ремонта
Красота и здоровье

ЮНИСЕФ: в мире число детей с ожирением превысило количество с недостаточным весом
Еда

Диетологи: как добавить клетчатку в рацион без сложных рецептов
Наука

Ученые применяют слои данных для голографической стереосинтезации без лазерного оборудования
Туризм

Экономист Балынин: самый выгодный месяц для отпуска россиян — октябрь
Наука

Археологи нашли солнечные часы в древнем городе Эги
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet