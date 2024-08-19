Секретный режим N: почему его неправильно используют большинство водителей

Автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП) становятся все более популярными, но многие водители продолжают неправильно их использовать. Особенно это касается режима N, который часто путают с нейтральной передачей в механических коробках.
Однако их функции существенно различаются. Если в механике нейтральная передача может использоваться во время движения, то в автомобилях с АКПП делать это крайне не рекомендуется, как отметил эксперт на naavtotrasse. ru. Возникает вопрос: зачем тогда этот режим вообще нужен?
Режим N в АКПП имеет несколько важных функций. Прежде всего, он необходим для транспортировки автомобиля, если он вышел из строя. В этом режиме колеса разблокированы, что позволяет буксировать автомобиль без повреждений.
Также режим N полезен при проведении технического обслуживания, когда требуется свободное вращение колес, например, при проверке подвески или устранении неисправностей.
Кроме того, в режиме N иногда целесообразно оставлять автомобиль на светофоре или в заторах, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию.
Однако, несмотря на все преимущества, важно помнить, что использование нейтрального режима во время движения в автомобиле с АКПП строго запрещено, так как это может сократить ресурс коробки передач.
Фото: commons.wikimedia.org/Jhcbs1019 (CC BY-SA 4.0).
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