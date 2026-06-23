Лекарство от старения мозга почти нашли: почему врачи не спешат верить красивым заголовкам

Новый метод терапии нейродегенеративных заболеваний, предложенный американскими исследователями, требует крайне осторожной интерпретации, заявил врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков. Эксперт пояснил NewsInfo, что результаты работы пока не дают оснований говорить о реальном прорыве в медицине в этом направлении.

Ранее сообщалось, что специалисты Медицинского колледжа Бейлора в США выявили потенциальный способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. В опубликованных данных утверждается, что белок тубулин способен препятствовать формированию токсичных агрегатов тау-белка и альфа-синуклеина в головном мозге.

Врачи напоминают: интеллектуальные хобби помогают блокировать развитие деменции, создавая защитный когнитивный резерв.

"Исследование, которое описано в статье, выполнено на лабораторном эксперименте, даже не на животных, а на клетках. Поэтому говорить о каком-то глобальном прорыве того, что мы можем это сделать в ближайшие месяцы или годы, это очень и очень амбициозно", — отметил Соков.

Специалист подчеркнул, что доставка тубулина непосредственно к нейронам остается серьезным препятствием. Эффективность многих препаратов ограничивается защитными свойствами гематоэнцефалического барьера, который блокирует прохождение молекул из кровотока в структуры мозга. Подобные ограничения подтверждают необходимость корректировки образа жизни для поддержания здоровья нервной системы, так как сбалансированная стратегия питания способна замедлить возрастные изменения.

"Вопрос в доставке тубулина. У нас есть множество препаратов, которые могут хорошо воздействовать на клетки нервной системы, но одна из основных проблем в том, что у нас есть защитный и действительно работающий гематоэнцефалический барьер, через который эти средства, которые можно ввести внутримышечно, перорально или каким-либо другим путем, не проникают непосредственно к клеткам мозга. Говорить рано о том, что проблема возникновения болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона решена", — пояснил невролог.

Он добавил, что нейродегенеративные заболевания стали глобальным вызовом из-за роста продолжительности жизни. Ученые-теоретики сходятся во мнении, что для достижения реального прогресса в лечении и профилактике подобных состояний потребуется еще не менее двадцати-тридцати лет. Стоит учитывать, что аэробные тренировки связаны со снижением биологического возраста мозга и могут стать важным фактором в предупреждении когнитивных нарушений.

Эксперт также выразил сомнение в достоверности источников информации, ставших поводом для обсуждения. Специалист обратил внимание, что публикации в подобных изданиях часто носят характер научных пресс-релизов, а не рецензируемых журналов, что не позволяет оценить качество исследования в полном объеме.

Не стоит забывать и о негативных факторах: диета из жирного фастфуда провоцирует когнитивные сбои и воспалительные процессы у пожилых людей. Кроме того, эксперты призывают следить за состоянием психики, так как скрытые сигналы организма могут указывать на необходимость изменения повседневных привычек.

Читайте также