Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера
Пожилая женщина, борющаяся с болезнью Альцгеймера
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:49

Лекарство от старения мозга почти нашли: почему врачи не спешат верить красивым заголовкам

Новый метод терапии нейродегенеративных заболеваний, предложенный американскими исследователями, требует крайне осторожной интерпретации, заявил врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков. Эксперт пояснил NewsInfo, что результаты работы пока не дают оснований говорить о реальном прорыве в медицине в этом направлении.

Ранее сообщалось, что специалисты Медицинского колледжа Бейлора в США выявили потенциальный способ борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. В опубликованных данных утверждается, что белок тубулин способен препятствовать формированию токсичных агрегатов тау-белка и альфа-синуклеина в головном мозге.

Врачи напоминают: интеллектуальные хобби помогают блокировать развитие деменции, создавая защитный когнитивный резерв.

"Исследование, которое описано в статье, выполнено на лабораторном эксперименте, даже не на животных, а на клетках. Поэтому говорить о каком-то глобальном прорыве того, что мы можем это сделать в ближайшие месяцы или годы, это очень и очень амбициозно", — отметил Соков.

Специалист подчеркнул, что доставка тубулина непосредственно к нейронам остается серьезным препятствием. Эффективность многих препаратов ограничивается защитными свойствами гематоэнцефалического барьера, который блокирует прохождение молекул из кровотока в структуры мозга. Подобные ограничения подтверждают необходимость корректировки образа жизни для поддержания здоровья нервной системы, так как сбалансированная стратегия питания способна замедлить возрастные изменения.

"Вопрос в доставке тубулина. У нас есть множество препаратов, которые могут хорошо воздействовать на клетки нервной системы, но одна из основных проблем в том, что у нас есть защитный и действительно работающий гематоэнцефалический барьер, через который эти средства, которые можно ввести внутримышечно, перорально или каким-либо другим путем, не проникают непосредственно к клеткам мозга. Говорить рано о том, что проблема возникновения болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона решена", — пояснил невролог.

Он добавил, что нейродегенеративные заболевания стали глобальным вызовом из-за роста продолжительности жизни. Ученые-теоретики сходятся во мнении, что для достижения реального прогресса в лечении и профилактике подобных состояний потребуется еще не менее двадцати-тридцати лет. Стоит учитывать, что аэробные тренировки связаны со снижением биологического возраста мозга и могут стать важным фактором в предупреждении когнитивных нарушений.

Эксперт также выразил сомнение в достоверности источников информации, ставших поводом для обсуждения. Специалист обратил внимание, что публикации в подобных изданиях часто носят характер научных пресс-релизов, а не рецензируемых журналов, что не позволяет оценить качество исследования в полном объеме.

Не стоит забывать и о негативных факторах: диета из жирного фастфуда провоцирует когнитивные сбои и воспалительные процессы у пожилых людей. Кроме того, эксперты призывают следить за состоянием психики, так как скрытые сигналы организма могут указывать на необходимость изменения повседневных привычек.

Читайте также

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессии меняются быстрее дипломов: как нейросети перестраивают высшее образование 15.06.2026 в 17:13

Профессор Ирина Абанкина назвала NewsInfo изменения в высшем образовании, вызванные развитием искусственного интеллекта.

Читать полностью » Универсальных лекал нет: крошечное существо из Норвежского моря уличило климатологов во лжи 14.06.2026 в 14:09

Исследователи обнаружили серьезный изъян в методах чтения истории мирового океана, который годами искажал наше представление о температурном прошлом планеты.

Читать полностью » Вместо вымирания — бурный рост: на Земле начала восстанавливаться экосистема, которую хоронили 10 лет назад 13.06.2026 в 14:07

Спутниковые данные за 40 лет выявили неожиданную динамику прибрежных зон, которая полностью перечеркивает пессимистичные прогнозы экологов прошлых десятилетий.

Читать полностью » Растительная броня: джунгли Амазонки начали вырабатывать лекарство от человеческих болезней 12.06.2026 в 14:07

Ученые зафиксировали пугающее изменение химического состава воздуха над тропическими лесами, указывающее на активацию скрытых механизмов выживания экосистемы.

Читать полностью » Они лежали там миллионы лет: что скрывали камни в самом выжженном месте планеты 11.06.2026 в 14:01

Находка древней кварцевой гальки в самом сердце Чили заставила ученых признать, что климатическая катастрофа в этом регионе началась на миллионы лет раньше.

Читать полностью » Горожане зря ругают тополя за аллергию: настоящая угроза от деревьев в другом 10.06.2026 в 17:49

Эколог Андрей Фролов пояснил NewsInfo, почему тополь в городской среде не представляет угрозу.

Читать полностью » Тающий лед Арктики стал топливом: штормы над Атлантикой меняют траекторию и бьют по Европе 10.06.2026 в 14:06

Исследователи обнаружили пугающую тенденцию в поведении природных стихий, которая разрушает привычные представления о весеннем затишье и безопасности инфраструктуры.

Читать полностью » В холодных водах всё иначе: почему прошлые климатические модели Земли оказались неточными 09.06.2026 в 16:48

Спутниковые снимки зафиксировали глубокие разломы на гигантском массиве, который десятилетиями сдерживал движение колоссальных ледяных масс к берегам океана.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Ловушка для "учителей": почему борьба с обочечниками — это опасная игра с законом
Красота и здоровье
Черный чай пьют для пользы, а получают проблемы: кому напиток лучше заменить
Красота и здоровье
Популярные средства для похудения обещают чудо: итог может неприятно удивить
Садоводство
Вы их в дверь — они в окно: почему сорняки плевать хотели на ваш уход
Недвижимость
Хватит мерзнуть: что делать, если газовая колонка перестала греть воду
Авто и мото
Права в корзину за 30 дней: за какие "невинные" диагнозы вас могут лишить прав навсегда
Туризм
"Богатые" курорты за копейки: список мест, где 50 тысяч превращаются в месяц счастья
Садоводство
Желтеет макушка или нижние листья? Учимся "читать" сигналы овощных культур
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet