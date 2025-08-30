Потерявшие речь могут говорить: ученые раскрыли секрет системы с фантастической точностью — как это работает

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Как ИИ влияет на детей в Москве
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:10

Разработан нейроинтерфейс для восстановления речи с точностью 90%: новое слово в реабилитации

Недавняя разработка американских исследователей открывает новые горизонты в области нейротехнологий и реабилитации. Специальная система, основанная на использовании нейроинтерфейса и искусственного интеллекта, позволяет людям, утратившим способность говорить вследствие инсульта или других травм, вновь выражать свои мысли вслух. Этот прорыв обещает значительно улучшить качество жизни пациентов и расширить возможности восстановления речевых функций.

Основой системы является миниатюрный имплантат, который внедряется в кору головного мозга пациента. Этот устройство предназначено для считывания нейронных сигналов, связанных с речевыми командами. После получения сигналов они передаются на специальный сервер, где их обрабатывает обученная модель искусственного интеллекта. Алгоритм распознает слова, интонации и эмоциональные оттенки, которые человек "мысленно произносит", — то есть формирует речь на основе мозговых команд.

Результатом работы системы становится воспроизведение речи в реальном времени с помощью внешнего устройства — например, компьютерного динамика или специального голосового синтезатора. Таким образом, человек может не только "говорить" снова, но и передавать свои мысли окружающим.

Дополнительные возможности: управление мимикой и эмоциями

Особенностью разработанной системы является возможность управления мимикой через аватара. Пациент может "улыбаться", "кивать головой" или "двигать губами" — всё это осуществляется при помощи нейросети, которая интерпретирует его внутренние сигналы. Такой подход делает коммуникацию более естественной и эмоционально насыщенной, что особенно важно для восстановления социальной адаптации.

Авторы проекта подчеркивают, что подобные функции позволяют не только передавать слова, но и выражать чувства — улыбку или грусть — что значительно повышает качество межличностного взаимодействия для людей с ограниченными возможностями речи.

Текущий статус разработки и перспективы

На сегодняшний день система находится в экспериментальной стадии. В рамках клинических испытаний она демонстрирует высокую точность распознавания команд и стабильную работу в различных условиях. Исследователи отмечают, что точность распознавания достигает 90 %, а задержка при воспроизведении речи минимальна.

В будущем планируется расширение функционала: добавление поддержки более сложных диалогов, улучшение интерфейса для более комфортного использования и снижение инвазивности устройств. Также ведутся работы по адаптации системы для использования у детей и пожилых людей с различными неврологическими нарушениями.

Влияние на медицину и общество

Этот прорыв может стать важным этапом в развитии технологий восстановления речи у пациентов с тяжелыми неврологическими повреждениями. Он открывает новые возможности для тех, кто ранее был обречен на полное молчание или зависимость от окружающих. Кроме того, подобные разработки могут найти применение в области телеприсутствия и дистанционного общения.

Интересные факты по теме

1. В 2019 году ученые из Калифорнийского университета создали прототип нейроинтерфейса для управления компьютером при помощи мозговых сигналов без необходимости хирургического вмешательства.
2. Исследования показывают, что использование искусственного интеллекта для распознавания мозговых сигналов значительно повышает точность интерпретации по сравнению с традиционными методами.
3. В Японии уже проводятся эксперименты по использованию нейроинтерфейсов для помощи людям с болезнью Паркинсона в управлении движениями и коммуникации.

Перспективы развития технологий

Разработчики уверены, что в ближайшие годы подобные системы станут более доступными и менее инвазивными благодаря развитию нанотехнологий и новых методов имплантации. Это позволит расширить круг пациентов, которым смогут помочь такие устройства. Также предполагается интеграция системы с виртуальной реальностью для создания полноценной среды общения и терапии.

Создание системы искусственного интеллекта для восстановления речи у парализованных пациентов — важный шаг к преодолению барьеров между человеком и окружающим миром. Благодаря сочетанию нейротехнологий и машинного обучения появляется шанс вернуть голос тем, кто потерял его навсегда вследствие тяжелых заболеваний или травм мозга.

