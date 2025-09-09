"Удобрение" для нервной системы: скрытый механизм, который спасает память

Наш мозг не так статичен, как считалось ещё пару десятилетий назад. Современные исследования показывают: даже у взрослых людей он способен рождать новые нейроны. Особенно активно этот процесс происходит в гиппокампе — области, которая отвечает за память, обучение и эмоциональную устойчивость. И именно здесь с возрастом происходят самые заметные изменения: уменьшается количество связей, сокращается пластичность и повышается риск развития нейродегенеративных заболеваний.

Почему старый миф оказался неверным

Долгое время в учебниках по биологии можно было встретить утверждение, что нейроны не восстанавливаются. Это казалось аксиомой: потерянные клетки мозга не заменяются новыми. Но наука сделала шаг вперёд. Сегодня мы знаем, что при определённых условиях мозг взрослого человека действительно может запускать процесс нейрогенеза. Эта способность во многом зависит от образа жизни и уровня активности.

Роль BDNF — "удобрения” для мозга

Ключевым фактором в процессе образования новых нейронов является белок BDNF (нейротрофический фактор мозга). Его называют своеобразным "удобрением” для нервной системы. Он помогает нейронам выживать, стимулирует рост новых клеток и развитие дендритов — отростков, через которые они обмениваются сигналами. Чем выше уровень BDNF, тем активнее работает механизм обновления мозга и тем ниже риск возрастных когнитивных проблем.

Как физическая активность меняет мозг

Когда мы занимаемся спортом, мышцы выделяют вещества, которые усиливают выработку BDNF. Поэтому физическая активность стала одним из главных немедикаментозных способов поддерживать здоровье мозга. Однако не все нагрузки одинаковы. Например, аэробные тренировки действительно полезны, но последние исследования всё чаще указывают: именно работа с отягощениями может дать особенно сильный толчок к нейрогенезу.

"Тренировки с отягощениями могут превосходить аэробные тренировки в некоторых отношениях, когда целью является высвобождение BDNF и нейропротекция", — отметил врач-невролог Остин Перлмуттер.

Силовые тренировки и когнитивное здоровье

Поднятие тяжестей, упражнения с собственным весом или использование специальных тренажёров — всё это относится к силовым тренировкам. Они положительно влияют не только на мышцы и кости, но и на мозг. Обзор исследований 2023 года показал: регулярные тренировки с отягощениями значительно повышают уровень BDNF у людей разных возрастов. Эффект зависит от интенсивности, продолжительности и индивидуальных особенностей организма, но общая тенденция очевидна — мозг становится более устойчивым к разрушительным процессам.

Защита от болезней и возрастных изменений

Высокий уровень BDNF связывают с меньшим риском болезни Альцгеймера и замедленным снижением когнитивных функций. Силовые нагрузки помогают уменьшить воспалительные процессы, сохранить объём гиппокампа и снизить амилоидную нагрузку, которая играет ключевую роль в развитии нейродегенеративных заболеваний. Конечно, они не являются лекарством, но выступают как мощный профилактический инструмент.

Что выбрать для ежедневной практики

Для стимуляции нейрогенеза подходят разные виды упражнений:

классическая работа с гантелями и штангой;

функциональные тренировки с собственным весом;

упражнения с эспандерами и другими небольшими утяжелителями.

Важно помнить, что чрезмерные нагрузки могут иметь обратный эффект, поэтому лучше начинать постепенно, под контролем тренера или врача, особенно если есть хронические заболевания.

Дополнительные способы поддержки мозга

Физическая активность — не единственный фактор, влияющий на нейрогенез. Большое значение имеют полноценный сон, сбалансированное питание с достаточным количеством омега-3 жирных кислот и антиоксидантов, а также снижение уровня хронического стресса. В совокупности эти привычки создают благоприятные условия для того, чтобы мозг оставался молодым и пластичным как можно дольше.