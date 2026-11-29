Нейробластома занимает третье место по смертности среди детских онкологических заболеваний, уступая лишь лейкозам и опухолям центральной нервной системы. Это одна из самых распространенных солидных опухолей, на которую приходится от 8 до 10% всех злокачественных новообразований у детей. Несмотря на серьезность диагноза, современные методы лечения часто сталкиваются с проблемой лекарственной устойчивости, когда клетки опухоли перестают реагировать на препараты, эффективно убивающие чувствительные клетки. Исследователи из России и Швеции нашли способ обойти этот барьер, используя комбинацию лекарств, которые воздействуют на разные уязвимые места выживших опухолевых клеток.

Механизм обхода устойчивости

Стандартным подходом к лечению нейробластомы являются препараты из группы антагонистов белка MDM2, такие как идасанутлин. Их работа основана на разблокировке белка p53 — «стража генома», который запускает апоптоз, или запрограммированную смерть клетки. В норме p53 должен уничтожать поврежденные или аномальные клетки, но в опухолевых тканях он часто блокируется белком MDM2. Идасанутлин снимает эту блокировку, позволяя p53 выполнять свою защитную функцию.

Однако нейробластома способна развить устойчивость к такому давлению. Как выяснили ученые из Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова и Каролинского института, в устойчивых клетках структура белка p53 изменяется. Он продолжает существовать, но теряет способность запускать апоптоз. Клетка становится «глухой» к сигналу о самоуничтожении, что делает монотерапию идасанутлином малоэффективной.

Совместное воздействие на разные процессы

Чтобы преодолеть эту устойчивость, исследователи решили атаковать клетки с разных сторон. Они использовали три дополнительных препарата: этопозид, сунитиниб и колхицин. Этопозид действует иначе, чем идасанутлин, — он напрямую повреждает ДНК опухолевых клеток. Сунитиниб и колхицин нацелены на процессы, которые становятся гиперактивными в устойчивых клетках для обеспечения их выживания и быстрого деления.

Эксперименты показали, что устойчивые к идасанутлину клетки нейробластомы действительно демонстрируют более высокий темп деления и активный обмен веществ. Именно поэтому добавление к идасанутлину сунитиниба или колхицина резко повышает токсичность комбинации для таких клеток. Этопозид, несмотря на сниженную эффективность при монотерапии в устойчивых линиях, в связке с идасанутлином вызывает такое же снижение жизнеспособности, как и в чувствительных клетках. Таким образом, комбинации препаратов возвращают устойчивость к гибели, компенсируя дефекты в работе апоптического механизма.

Глубинные причины устойчивости

Авторы исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда и опубликованного в журнале «Биохимия», обнаружили важный нюанс. Устойчивые клетки нейробластомы не только теряют чувствительность к сигналам апоптоза, но и становятся менее восприимчивыми к ферроптозу — другой форме программируемой клеточной смерти, связанной с окислительным стрессом липидов мембран.

Это означает, что при развитии устойчивости к ингибиторам MDM2 опухоль строит многоуровневую защиту. Она не просто отключает один канал гибели, а укрепляет сразу несколько барьеров, включая устойчивость к стандартным химиотерапевтическим агентам, повреждающим ДНК. Понимание этого механизма критически важно для разработки будущих схем лечения: врачи и исследователи должны учитывать, что устойчивая нейробластома может быть защищена от нескольких типов клеточной смерти одновременно, и подбирать терапии, способные обойти все эти уровни обороны.