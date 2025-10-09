Боль, которая стреляет без предупреждения: врачи рассказали, почему невралгия неизбежна
Многие воспринимают невралгию как кратковременную боль, возникающую после переохлаждения или неловкого движения. Однако врачи предупреждают — это сложное состояние, которое может быть вызвано множеством причин, включая травмы, инфекции и даже сосудистые аномалии. О том, почему полностью защититься от невралгии невозможно и как правильно с ней бороться, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с "Радио 1".
Почему невралгия неизбежна для некоторых людей
"Полная защита от невралгии невозможна из-за разнообразия факторов, вызывающих это состояние", — объяснил невролог Павел Хорошев.
По словам специалиста, боль при невралгии появляется из-за защемления или раздражения нервных корешков. Это может происходить при нарушении осанки, после травм, при герпетических инфекциях или из-за давления новообразований.
Наиболее распространённой причиной становится сдавление спинномозгового нерва. Иногда его защемляют деформированные позвонки, а в других случаях — мышцы, находящиеся в хроническом напряжении.
Когда нерв оказывается под давлением
"Наиболее частой причиной является травматическое воздействие или сдавление корешка спинномозгового нерва. Это может быть связано с травмой ребер, как в результате перелома, так и из-за нарушений осанки", — отметил Хорошев.
Неправильная поза за компьютером, длительное сидение или резкое движение способны вызвать воспаление нерва даже у совершенно здорового человека. Боль при этом становится "простреливающей" — человек ощущает резкий удар, который усиливается при вдохе, кашле или повороте тела.
Роль вирусов и сосудов
Помимо травм, невралгию могут провоцировать и другие факторы. Герпетическая инфекция разрушает стенки нервных волокон, оставляя после себя длительную боль — так называемую постгерпетическую невралгию.
"Это может быть повреждение стенки нерва из-за опоясывающего герпеса. Может быть воздействие опухоли, сосудистой мальформации, раздувающейся аномалией сосудистой, которая растет и начинает давить на нервы. То есть, это любое воздействие", — пояснил Хорошев.
В некоторых случаях сосудистые аномалии или опухоли сдавливают нервные окончания, нарушая их питание и вызывая хронический болевой синдром.
Когда боль существует без причины
Иногда человек ощущает боль в утраченной части тела — это явление известно как фантомная боль.
"Болевые ощущения могут возникать даже в утраченной части тела, то есть иметь фантомный характер", — уточнил врач.
После ампутации или неудачной операции нервные окончания продолжают передавать сигналы в мозг, и тот воспринимает их как реальные. Такое состояние может сохраняться месяцами, требуя комплексной терапии.
Сравнение: виды невралгии и их причины
|Тип невралгии
|Основная причина
|Характер боли
|Зона поражения
|Межрёберная
|Травмы, переохлаждение, остеохондроз
|Острые "прострелы" при дыхании
|Грудная клетка
|Тройничная
|Герпес, сосудистое давление
|Сильная боль в лице, челюсти
|Лицо, глаза, уши
|Постгерпетическая
|Опоясывающий лишай
|Жгучая, постоянная
|Туловище, спина
|Фантомная
|После ампутации
|Боль в отсутствующей конечности
|Руки, ноги
Почему обезболивающие не решают проблему
"Ограничение лечения только обезболивающими средствами не решает проблему и может привести к неблагоприятным последствиям", — предупредил Хорошев.
Анальгетики снимают симптом, но не устраняют причину боли. В результате воспаление продолжается, а нервные волокна постепенно разрушаются. При длительном приёме обезболивающих возникает привыкание и снижается эффективность препаратов.
Советы шаг за шагом: как действовать при боли
-
Обратитесь к врачу. Только невролог сможет определить, связано ли состояние с воспалением нерва или с другими патологиями.
-
Сделайте МРТ или УЗИ. Это поможет выявить защемление, отёк или сосудистое образование.
-
Пройдите курс физиотерапии. Лазеротерапия, электрофорез и массаж улучшают кровообращение и снимают спазм.
-
Следите за осанкой. Используйте ортопедическое кресло и корректируйте позу каждые 30 минут.
-
Избегайте переохлаждений. Холод усиливает воспаление и может вызвать повторный приступ.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Самостоятельно принимать обезболивающие.
Последствие: Привыкание и переход боли в хроническую форму.
Альтернатива: Комплексная терапия с противовоспалительными и нейропротекторами.
-
Ошибка: Прикладывать тепло при острой боли.
Последствие: Увеличение отёка нерва.
Альтернатива: Холодный компресс на 5-10 минут.
-
Ошибка: Игнорировать боль при вдохе или наклоне.
Последствие: Прогрессирование воспаления и поражение соседних нервов.
Альтернатива: Медицинское обследование и лечение под контролем специалиста.
А что если боль не проходит?
Хроническая невралгия требует длительной терапии. Помимо медикаментов, применяются лечебная физкультура, витамины группы B, а при постгерпетической боли — противовирусные препараты. Иногда назначаются мягкие антидепрессанты, снижающие чувствительность нервных рецепторов.
Если причиной является опухоль или сосудистая аномалия, проводится хирургическая коррекция для снятия давления на нерв.
FAQ
Можно ли полностью предотвратить невралгию?
Нет, но можно снизить риск, укрепляя мышцы спины, избегая переохлаждения и правильно сидя.
Как отличить невралгию от сердечной боли?
При невралгии боль усиливается при движении и вдохе, а при сердечных патологиях — нет.
Сколько длится приступ?
От нескольких секунд до нескольких дней, в зависимости от причины.
Помогает ли гимнастика?
Да, после снятия острого воспаления лечебные упражнения ускоряют восстановление.
Три интересных факта
-
Невралгия может развиться даже после сильного стресса — из-за спазма мышц шеи и груди.
-
Постгерпетическая боль способна сохраняться до 6 месяцев после заживления высыпаний.
-
Фантомная боль известна со времён наполеоновских войн: её описывали врачи у солдат с ампутациями.
Исторический контекст
Первые описания невралгии встречаются ещё у Гиппократа, но лишь в XIX веке врачи поняли, что боль вызывается повреждением нервных волокон. Сегодня невралгия рассматривается как мультифакторное заболевание, где главную роль играют осанка, инфекции и стресс.
