Боль, которая стреляет без предупреждения: врачи рассказали, почему невралгия неизбежна

Многие воспринимают невралгию как кратковременную боль, возникающую после переохлаждения или неловкого движения. Однако врачи предупреждают — это сложное состояние, которое может быть вызвано множеством причин, включая травмы, инфекции и даже сосудистые аномалии. О том, почему полностью защититься от невралгии невозможно и как правильно с ней бороться, рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с "Радио 1".

Почему невралгия неизбежна для некоторых людей

"Полная защита от невралгии невозможна из-за разнообразия факторов, вызывающих это состояние", — объяснил невролог Павел Хорошев.

По словам специалиста, боль при невралгии появляется из-за защемления или раздражения нервных корешков. Это может происходить при нарушении осанки, после травм, при герпетических инфекциях или из-за давления новообразований.

Наиболее распространённой причиной становится сдавление спинномозгового нерва. Иногда его защемляют деформированные позвонки, а в других случаях — мышцы, находящиеся в хроническом напряжении.

Когда нерв оказывается под давлением

"Наиболее частой причиной является травматическое воздействие или сдавление корешка спинномозгового нерва. Это может быть связано с травмой ребер, как в результате перелома, так и из-за нарушений осанки", — отметил Хорошев.

Неправильная поза за компьютером, длительное сидение или резкое движение способны вызвать воспаление нерва даже у совершенно здорового человека. Боль при этом становится "простреливающей" — человек ощущает резкий удар, который усиливается при вдохе, кашле или повороте тела.

Роль вирусов и сосудов

Помимо травм, невралгию могут провоцировать и другие факторы. Герпетическая инфекция разрушает стенки нервных волокон, оставляя после себя длительную боль — так называемую постгерпетическую невралгию.

"Это может быть повреждение стенки нерва из-за опоясывающего герпеса. Может быть воздействие опухоли, сосудистой мальформации, раздувающейся аномалией сосудистой, которая растет и начинает давить на нервы. То есть, это любое воздействие", — пояснил Хорошев.

В некоторых случаях сосудистые аномалии или опухоли сдавливают нервные окончания, нарушая их питание и вызывая хронический болевой синдром.

Когда боль существует без причины

Иногда человек ощущает боль в утраченной части тела — это явление известно как фантомная боль.

"Болевые ощущения могут возникать даже в утраченной части тела, то есть иметь фантомный характер", — уточнил врач.

После ампутации или неудачной операции нервные окончания продолжают передавать сигналы в мозг, и тот воспринимает их как реальные. Такое состояние может сохраняться месяцами, требуя комплексной терапии.

Сравнение: виды невралгии и их причины