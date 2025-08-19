Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:17

Несовместимость на уровне нейронов: почему некоторые люди никогда не станут вам близки

Нейробиологи выявили ключевые факторы формирования дружеских связей

Вы когда-нибудь замечали, что с некоторыми людьми вы мгновенно находите общий язык, а с другими — нет? Оказывается, дело не только в общих интересах, но и в том, как работает наш мозг.

Как нейронная активность предсказывает дружбу

Кэролин Паркинсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и её команда провели эксперимент с 41 студентом магистратуры. Перед началом учёбы участникам сделали фМРТ-сканирование, пока они смотрели видеоролики разных жанров — от научных до комедийных. Учёные зафиксировали активность мозга в 214 зонах.

Через два и восемь месяцев студенты ответили, с кем им комфортнее всего общаться. Оказалось, что у близких друзей мозг реагировал на видео почти одинаково — особенно в левой орбитофронтальной коре, которая отвечает за оценку значимости информации. Причём это сходство не зависело от вкусовых предпочтений.

Друзья сразу или со временем?

Спустя два месяца разницы в нейронной активности между друзьями и просто знакомыми не было. Но к восьмому месяцу те, кто сблизился, демонстрировали больше совпадений в работе 42 областей мозга. Это говорит о том, что сначала мы выбираем друзей по внешней близости (например, соседей по общежитию), а затем — по сходству мышления.

"Социально-демографические факторы объясняют лишь часть картины", — отмечает Паркинсон.

Почему "одинаковые" люди понимают друг друга лучше

Многие из этих 42 зон связаны с вниманием и интерпретацией событий. То есть дружба может строиться на том, как мы воспринимаем мир.

"Людям с похожим мышлением проще договориться. Они быстрее угадывают ход мыслей друг друга, потому что думают одинаково", — говорит Робин Данбар из Оксфорда.

Данбар, не участвовавший в исследовании, считает результаты закономерными. Подобное тянется к подобному. Близкими друзьями не становятся — ими рождаются.

