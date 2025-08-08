Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Крапива
Крапива
© commons.wikimedia.org by Giovanni Dall'Orto
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:44

Крапива — натуральный анальгетик: как это растение спасает от хронических болей

Открытия о крапиве: почему это растение важно для мужского здоровья

Крапива двудомная (лат. Urtica dioica), хорошо известная своей способностью вызывать раздражение кожи, на самом деле может стать ключом к облегчению ряда хронических заболеваний. Согласно научным данным, это растение обладает противовоспалительным, мочегонным и даже антидиабетическим действием, что делает его ценным инструментом фитотерапии.

Натуральное противовоспалительное и анальгезирующее средство
Исследования показали, что крапива содержит флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты, которые снижают выработку веществ, провоцирующих воспаление в организме. Эти компоненты способствуют уменьшению болей и отеков, особенно при хронических заболеваниях, таких как артрит и остеоартроз. Как отмечалось в клиническом исследовании 1997 года, ученые пришли к выводу, что экстракт крапивы способен подавлять ферментативные пути воспаления и синтез простагландинов, что объясняет его обезболивающий эффект и улучшение состояния пациентов с воспалительными патологиями.

Поддержка почек и мягкое мочегонное действие
Крапива считается эффективным природным диуретиком. Благодаря высокому содержанию калия и флавоноидов, растение способствует увеличению объема мочеиспускания и выведению натрия, не нарушая при этом уровень калия в организме. По данным обзора 2011 года, специалисты подчеркнули, что крапивные экстракты активно стимулируют выведение жидкости и солей, при этом оставаясь безопасными для почек — особенно при отеках и повышенном давлении.

Помощь при заболеваниях простаты и диабете 2 типа
Наибольшее внимание ученых привлек корень крапивы, который активно используется в лечении доброкачественной гиперплазии предстательной железы — распространенного состояния у мужчин пожилого возраста. Фитохимические вещества растения помогают замедлить рост тканей предстательной железы. Более того, исследования 2016 года показали, что крапива способна снижать активность глобулина, связывающего половые гормоны, и подавлять рост клеток простаты. Также отмечалось, что растение положительно влияет на уровень сахара в крови, улучшая инсулиновую чувствительность у пациентов с диабетом 2 типа.

Как использовать крапиву
В кулинарии свежие листья крапивы можно термически обработать и использовать как овощ — это устраняет жгучие свойства растения. Также широко распространено употребление крапивного чая, приготовленного из сушеных листьев.

Крапива — это не просто сорняк, а настоящая природная аптека, способная поддерживать здоровье почек, облегчать воспаления и помогать мужчинам при заболеваниях простаты. Ее эффективность подтверждена научными исследованиями, а доступность делает растение особенно привлекательным для профилактики и поддержки здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секреты дерматологов: какие продукты помогут улучшить защиту кожи сегодня в 19:42

Летний рацион: как морковь делает вашу кожу сияющей с первого дня солнца

Узнайте, как морковь и другие суперпродукты помогут вам получить красивую и здоровую кожу летом. Поделитесь секретами, чтобы защитить свою красоту.

Читать полностью » The Sun: бандаж для лица при частом использовании может вызвать проблемы с прикусом сегодня в 19:31

Красота со сжатыми зубами: чем бандаж для лица может обернуться для здоровья

Голливудский врач объяснил, почему ночные бандажи для лица не меняют форму челюсти и чем опасно их длительное использование.

Читать полностью » Эндокринолог объяснил, почему запор — это сбой работы ЖКТ сегодня в 19:31

Ваш организм живёт на "свалке"? Опасные последствия редкого стула

Эндокринолог объяснил, как запор отравляет организм изнутри, назвал его признаки и предупредил, что лечить проблему нужно комплексно.

Читать полностью » Кардиолог назвал основные факторы риска инфаркта миокарда сегодня в 19:21

Когда боль молчит: как распознать приближение инфаркта

Кардиолог предупредил, что инфаркт может наступить без предвестников, назвал первые тревожные признаки и напомнил, почему эта болезнь остаётся лидером по смертности.

Читать полностью » Почему утренние прогулки активируют метаболизм и улучшают сон, объясняют исследования сегодня в 19:17

Прогулки на свежем воздухе: как выбрать лучшее время дня для улучшения здоровья

Прогулки полезны всегда, но ученые советуют выходить на улицу в определенное время дня. Узнайте, как утренние, послеобеденные и вечерние прогулки влияют на здоровье!

Читать полностью » Исследования: кофе не вызывает гипертонию сегодня в 19:11

Чашка, которая помогает мозгу: как кофе снижает риск деменции

Кардиолог развеял миф о связи кофе с повышенным давлением и рассказал, при каком потреблении напиток приносит только пользу.

Читать полностью » Врач рассказала, как распознать опасный алкоголь с метанолом сегодня в 19:11

Опасный тост: всего 10 миллилитров могут лишить зрения

Врач рассказала, какие ядовитые вещества содержатся в «паленом» алкоголе, как его распознать и почему даже небольшая доза метанола смертельно опасна.

Читать полностью » Диетолог объяснила, какие жиры нужны для снижения симптомов менопаузы сегодня в 19:01

Жиры против приливов: неожиданный союзники в менопаузе

Диетолог рассказала, почему отказ от жиров при менопаузе опасен для гормонального баланса и какие продукты помогут облегчить симптомы.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили богатое захоронение девочки бронзового века в Чалоу
Еда

Чем заморозка кабачков лучше консервации — рекомендации для сохранения витаминов
Дом

Афинская классика с новым дыханием: как старое жильё в центре города превратилось в современный оазис
Наука и технологии

Учёные обнаружили гигантский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 микрометра
Спорт и фитнес

Какие причёски подходят для спорта при разной длине волос — советы стилиста
Туризм

Блогер заявил, что российские пенсионерки активнее американских
Авто и мото

Директор "Рольф" назвал Kaiyi среди брендов с риском ухода из дилерских сетей
Красота и здоровье

Врач-кардиолог объяснила, как недосып влияет на сердце и сосуды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru