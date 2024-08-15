Консервативная евроскептическая политическая партия в Нидерландах "Форум за демократию" настоятельно попросила правительство государства пересмотреть поддержку Соединённых Штатов Америки в вопросах помощи украинской стороне по причине причастности столицы Украины к подрыву "Северных потоков". Об этом политическая партия информировала на своём официальном сайте.
Как сообщается, нидерландский политический деятель Тьерри Боде, который является основателем и лидером партии "Форум за демократию" многократно затрагивал тему "Северных потоков" в нижней палате двухпалатного парламента европейского государства. Кроме того, фракция изначально усомнилась в том, что якобы к подрыву причастна Российская Федерация. Невзирая на это, уточняется, что западные государства и само Королевство Нидерландов твёрдо стояли на стороне Украине.
Однако на данный момент времени ситуация меняется. В политической партии информировали, что уже четыре источника подтвердили то, что президент Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимир Зеленский имеет отношение к диверсиям на экспортных газопроводах Российской Федерации.
В сообщении партии сказано, что интересы их государства должны стоять на первом месте. Как сообщается, Королевство Нидерландов является прямой жертвой саботажа "Северных потоков", принимая во внимание долю в них нидерландского государственного владельца и оператора нидерландских и северогерманских газотранспортных систем высокого давления Gasunie. В партии также предположили, что нидерландский кабинет министров, владеющий определёнными знаниями, будет в состоянии пересмотреть, на самом ли деле их поддержка Соединённых Штатов Америки через эту прокси-войну на Украине отвечает нидерландским интересам.
Фото: commons. wikimedia. org / Juke Schweizer (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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