Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
© Instagram / milliebobbybrown by Unknown author is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:58

Свет ломается — и рождаются призраки: тайна нового шоу с Милли Бобби Браун, о котором говорят продюсеры Marvel

Netflix снимет мистическую драму "Призма" с Милли Бобби Браун и Рэйчел Броснахан

Две яркие актрисы — Милли Бобби Браун и Рэйчел Броснахан — объединяются для нового амбициозного проекта под названием "Призма". Будущая драма обещает стать не просто очередным сверхъестественным шоу, а атмосферным исследованием границы между жизнью и смертью, страхом и любопытством, наукой и мистикой.

Сюжет и атмосфера

Главная героиня сериала — Кэсси, молодая женщина, обладающая способностью видеть и слышать духов. Когда по всему миру начинают появляться загадочные "визитеры" — призраки людей, которых никто не звал, — именно Кэсси оказывается в центре происходящего. Ей предстоит разгадать природу феномена, понять, почему мир мертвых вдруг решил заговорить с живыми, и найти способ восстановить баланс.

Кто стоит за проектом

Netflix доверил создание сериала проверенной команде. Шоураннером "Призмы" станет Этан Франкель, известный своей способностью сочетать драму и саспенс. Продюсированием займутся братья Энтони и Джо Руссо, чьи работы в Marvel ("Мстители: Финал", "Гражданская война") задали высокий стандарт для жанрового телевидения.

Кроме того, в продюсерской группе значатся Расселл Кан из Scrap Paper Pictures, Анджела Руссо-Отстот, Скотт Немес и Александра Маман из AGBO, а также Джек Хеллер и Кейтлин де Лиссер-Эллен из Assemble Media.

От рассказа к сериалу

Сценарий основан на одноименном рассказе писателя Ника Шафира, опубликованном в журнале Assemble Artifacts. Автор сам работает над адаптацией, чтобы сохранить атмосферу оригинала. Источник вдохновения — исследование того, как человеческое восприятие может "преломлять" реальность, словно луч света в стеклянной призме.

Сравнение с другими проектами Netflix

Проект Жанр Уникальная особенность
"Призма" Мистическая драма Исследование связи между живыми и мертвыми
"Очень странные дела" Фантастика, триллер Параллельный мир и подростковая дружба
"Сэндман" Фэнтези, философия Мифология и природа сновидений
"1899" Мистика, триллер Сюжет с переплетением реальности и иллюзий

"Призма" обещает объединить эмоциональную глубину "Сэндмана" с загадочностью "Очень странных дел", но при этом предложить зрителю новый визуальный язык и более личную историю.

Советы для зрителей: как подготовиться к премьере

  1. Ознакомьтесь с оригинальным рассказом Ника Шафира — это поможет почувствовать первоисточник.

  2. Пересмотрите фильмы братьев Руссо, чтобы понять их стиль повествования и подход к героизму.

  3. Подпишитесь на уведомления Netflix — по слухам, первые кадры шоу появятся в промо уже весной.

  4. Если интересуетесь мистикой, обратите внимание на документалки о паранормальных явлениях — они создадут нужный настрой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ждать от сериала классического хоррора.

  • Последствие: разочарование — в "Призме" упор сделан не на страх, а на атмосферу и смысл.

  • Альтернатива: воспринимайте проект как драму о принятии и поиске правды, а не как фильм ужасов.

А что если…

Что если "Призма" станет новой франшизой Netflix? Если сюжет действительно глубоко раскроет тему потустороннего мира, у создателей есть шанс превратить его в многосезонную вселенную — подобно "Очень странным делам". При участии Браун и Броснахан это вполне вероятно: обе актрисы обладают не только актёрским талантом, но и продюсерским чутьём.

FAQ

Когда выйдет сериал "Призма"?
Точная дата пока не объявлена, но проект уже находится в активной разработке.

Кто сыграет главную роль?
Главную героиню Кэсси воплотит Милли Бобби Браун.

Кто пишет сценарий?
Сценаристом выступает Ник Шафир — автор оригинального рассказа.

Будет ли продолжение?
Если зрители тепло примут первый сезон, Netflix почти наверняка продлит шоу.

Мифы и правда

  • Миф: сериал — спин-офф "Очень странных дел".
    Правда: у проектов нет сюжетной связи, кроме участия Милли Бобби Браун.

  • Миф: "Призма" — хоррор.
    Правда: это драма с элементами мистики, а не фильм ужасов.

  • Миф: Netflix создаёт проект ради хайпа.
    Правда: шоу разрабатывается на основе признанного литературного источника.

Интересные факты

  1. Идея рассказа родилась у Ника Шафира после разговора с физиком о свойствах света.

  2. Братья Руссо планировали экранизировать историю ещё в 2023 году, но проект отложили ради других фильмов.

  3. В рабочем сценарии название "Призма" символизирует не только свет, но и разложение человеческой души на эмоции.

Исторический контекст

Впервые Netflix обратился к теме призраков в 2018 году с сериалом "Призраки дома на холме". После успеха проекта студия активно развивает направление "мистического реализма".

