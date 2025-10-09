Смартфон вместо геймпада: Netflix взорвал рынок развлечений новым ходом

Когда стриминговые сервисы только начали конкурировать за зрителей, мало кто мог представить, что они однажды станут соперниками и на рынке видеоигр. Но именно это сейчас делает Netflix — компания официально заявила, что её игры можно будет запускать прямо на телевизорах с функцией SmartTV.

Новый формат развлечений

Netflix представит первую линейку из пяти проектов: LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Party Crashers: Fool Your Friends. Все они рассчитаны на одиночное и совместное прохождение, а вместо привычных джойстиков пользователям предложат использовать смартфоны — именно они станут контроллерами.

На старте игры будут бесплатными, что, по мнению аналитиков, поможет привлечь широкую аудиторию и протестировать интерес к формату. Поиграть можно будет на телевизорах, где установлены приложения Netflix, а в будущем компания планирует расширить список устройств, добавив консоли, медиаприставки и, возможно, даже проекторы.

Почему это важно

Видеоигры давно перестали быть развлечением только для геймеров. Сегодня они — часть массовой культуры, и Netflix не хочет упустить этот сегмент. По словам одного из руководителей компании Грега Питерса, новая инициатива — стратегический шаг, который должен укрепить позиции сервиса в индустрии развлечений:

"Но не у всех есть все эти люди на главном экране развлечений дома — телевизоре", — пояснил руководитель компании.

Сравнение: Netflix против конкурентов

Платформа Формат игр Контроллер Цена Особенности Netflix мобильные + SmartTV смартфон бесплатно интеграция с платформой Apple Arcade iOS, Mac, TV геймпад подписка семейный доступ Amazon Luna облачные игры геймпад / смартфон подписка стриминг 4K Xbox Cloud облако геймпад подписка AAA-игры Google Play Games ПК / Android клавиатура, мышь бесплатно кроссплатформенность

Как подключить и начать играть

Обновите приложение Netflix на SmartTV. Зайдите в раздел "Игры" — он появится на главном экране. Выберите игру и отсканируйте QR-код для подключения телефона. Используйте смартфон как контроллер. Начните игру — в одиночку или с друзьями.

Netflix тестирует и голосовое управление — например, возможность запускать игру фразой "Play Tetris on Netflix".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать старую модель телевизора без обновлений.

Последствие: игра не запустится или будет зависать.

Альтернатива: обновите SmartTV или используйте приставку Chromecast.

Ошибка: подключение к Wi-Fi с низкой скоростью.

Последствие: изображение будет лагать.

Альтернатива: переходите на кабельное соединение или усилитель сигнала.

Ошибка: отключён Bluetooth на смартфоне.

Последствие: телефон не синхронизируется с игрой.

Альтернатива: включите Bluetooth и перезапустите приложение Netflix.

А что если Netflix превратится в игровую платформу?

Если эксперимент окажется успешным, компания сможет предложить эксклюзивные тайтлы — например, по своим популярным сериалам. Уже обсуждаются проекты по мотивам "Очень странных дел" и "Ведьмака". Тогда Netflix станет не просто сервисом для просмотра контента, а полноценной экосистемой развлечений.

FAQ

Как узнать, поддерживает ли мой телевизор игры Netflix?

Проверьте наличие обновления Netflix в магазине приложений SmartTV. В описании появится пункт "Games".

Можно ли играть без подписки Netflix?

Нет, нужен активный аккаунт, но платить отдельно за игры не придётся.

Поддерживаются ли игровые геймпады?

На первом этапе — только смартфоны, позже планируется поддержка геймпадов.

Что делать, если игра не запускается?

Проверьте обновления приложения, интернет-соединение и попробуйте перезапустить телевизор.

Мифы и правда

Миф: Netflix запускает консоль.

Правда: нет, речь идёт о доступе через SmartTV и мобильные устройства.

Миф: все игры будут платными.

Правда: первые проекты доступны бесплатно.

Миф: нужны профессиональные контроллеры.

Правда: достаточно смартфона.

Интересные факты

Netflix уже предлагал мобильные игры с 2021 года, но они были доступны только на смартфонах. По данным аналитиков, более 70% пользователей Netflix используют SmartTV, что делает этот шаг логичным. Компания активно нанимает специалистов из игровой индустрии, включая бывших сотрудников Ubisoft и EA.

Исторический контекст

Netflix уже несколько раз менял индустрию развлечений: