Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Логотип Netflix на телевизоре
Логотип Netflix на телевизоре
© commons.wikimedia.org by freestocks.org is licensed under CC0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 22:55

Смартфон вместо геймпада: Netflix взорвал рынок развлечений новым ходом

Netflix запустит бесплатные видеоигры на SmartTV с управлением через смартфон

Когда стриминговые сервисы только начали конкурировать за зрителей, мало кто мог представить, что они однажды станут соперниками и на рынке видеоигр. Но именно это сейчас делает Netflix — компания официально заявила, что её игры можно будет запускать прямо на телевизорах с функцией SmartTV.

Новый формат развлечений

Netflix представит первую линейку из пяти проектов: LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Party Crashers: Fool Your Friends. Все они рассчитаны на одиночное и совместное прохождение, а вместо привычных джойстиков пользователям предложат использовать смартфоны — именно они станут контроллерами.

На старте игры будут бесплатными, что, по мнению аналитиков, поможет привлечь широкую аудиторию и протестировать интерес к формату. Поиграть можно будет на телевизорах, где установлены приложения Netflix, а в будущем компания планирует расширить список устройств, добавив консоли, медиаприставки и, возможно, даже проекторы.

Почему это важно

Видеоигры давно перестали быть развлечением только для геймеров. Сегодня они — часть массовой культуры, и Netflix не хочет упустить этот сегмент. По словам одного из руководителей компании Грега Питерса, новая инициатива — стратегический шаг, который должен укрепить позиции сервиса в индустрии развлечений:

"Но не у всех есть все эти люди на главном экране развлечений дома — телевизоре", — пояснил руководитель компании.

Сравнение: Netflix против конкурентов

Платформа Формат игр Контроллер Цена Особенности
Netflix мобильные + SmartTV смартфон бесплатно интеграция с платформой
Apple Arcade iOS, Mac, TV геймпад подписка семейный доступ
Amazon Luna облачные игры геймпад / смартфон подписка стриминг 4K
Xbox Cloud облако геймпад подписка AAA-игры
Google Play Games ПК / Android клавиатура, мышь бесплатно кроссплатформенность

Как подключить и начать играть

  1. Обновите приложение Netflix на SmartTV.

  2. Зайдите в раздел "Игры" — он появится на главном экране.

  3. Выберите игру и отсканируйте QR-код для подключения телефона.

  4. Используйте смартфон как контроллер.

  5. Начните игру — в одиночку или с друзьями.

Netflix тестирует и голосовое управление — например, возможность запускать игру фразой "Play Tetris on Netflix".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать старую модель телевизора без обновлений.
    Последствие: игра не запустится или будет зависать.
    Альтернатива: обновите SmartTV или используйте приставку Chromecast.

  • Ошибка: подключение к Wi-Fi с низкой скоростью.
    Последствие: изображение будет лагать.
    Альтернатива: переходите на кабельное соединение или усилитель сигнала.

  • Ошибка: отключён Bluetooth на смартфоне.
    Последствие: телефон не синхронизируется с игрой.
    Альтернатива: включите Bluetooth и перезапустите приложение Netflix.

А что если Netflix превратится в игровую платформу?

Если эксперимент окажется успешным, компания сможет предложить эксклюзивные тайтлы — например, по своим популярным сериалам. Уже обсуждаются проекты по мотивам "Очень странных дел" и "Ведьмака". Тогда Netflix станет не просто сервисом для просмотра контента, а полноценной экосистемой развлечений.

FAQ

Как узнать, поддерживает ли мой телевизор игры Netflix?
Проверьте наличие обновления Netflix в магазине приложений SmartTV. В описании появится пункт "Games".

Можно ли играть без подписки Netflix?
Нет, нужен активный аккаунт, но платить отдельно за игры не придётся.

Поддерживаются ли игровые геймпады?
На первом этапе — только смартфоны, позже планируется поддержка геймпадов.

Что делать, если игра не запускается?
Проверьте обновления приложения, интернет-соединение и попробуйте перезапустить телевизор.

Мифы и правда

  • Миф: Netflix запускает консоль.
    Правда: нет, речь идёт о доступе через SmartTV и мобильные устройства.

  • Миф: все игры будут платными.
    Правда: первые проекты доступны бесплатно.

  • Миф: нужны профессиональные контроллеры.
    Правда: достаточно смартфона.

Интересные факты

  1. Netflix уже предлагал мобильные игры с 2021 года, но они были доступны только на смартфонах.

  2. По данным аналитиков, более 70% пользователей Netflix используют SmartTV, что делает этот шаг логичным.

  3. Компания активно нанимает специалистов из игровой индустрии, включая бывших сотрудников Ubisoft и EA.

Исторический контекст

Netflix уже несколько раз менял индустрию развлечений:

  • В 2007 году он отказался от DVD-доставки и перешёл в онлайн.

  • В 2013 году выпустил первый оригинальный сериал "Карточный домик".

  • В 2021 году начал развивать направление мобильных игр.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ксения Собчак рассказала, какие качества ценит в мужчинах вчера в 12:47
Смех сквозь броню: Ксения Собчак рассказала, что делает сильных мужчин по-настоящему человечными

Ксения Собчак рассказала, почему без чувства юмора мужчина теряет привлекательность и как самоирония превращается в главный инструмент внутренней силы.

Читать полностью » Анфиса Чехова рассказала о сложностях совместной работы с женихом Александром Златопольским вчера в 11:31
"Надменная стерва" или влюблённая женщина: как Чехова объяснила свой холодный взгляд

Анфиса Чехова рассказала, как совместная жизнь и работа с женихом превращаются в испытание и почему зрители часто ошибаются, принимая эмоции за холодность.

Читать полностью » SHOT: Михаила Шуфутинского экстренно госпитализировали и прооперировали вчера в 10:02
Сердце шансона прошло через шторм: что пережил Шуфутинский перед возвращением на сцену

Михаила Шуфутинского экстренно прооперировали после обнаружения опухоли. Как певцу удалось восстановиться и вернуться на сцену — в нашем материале.

Читать полностью » Ксения Собчак назвала Москву лучшим городом в мире вчера в 9:55
Редкий случай — Собчак всем довольна: какой город журналистка называла лучшим в мире

Ксения Собчак объяснила, почему считает Москву лучшим городом мира, и рассказала, что именно делает столицу такой уникальной и живой.

Читать полностью » Universal Television экранизирует роман Стефани Гарбер вчера в 8:58
После "Дневников вампира" ей нечем удивить? Новая экранизация Джули Плек рушит это мнение

Джули Плек берётся за новую мистическую историю — сериал по роману Стефани Гарбер "Алхимия секретов". Что известно о сюжете, героях и шансах проекта на успех?

Читать полностью » Оливия Колман стала лицом новой кампании Burberry режиссёра Джона Маддена вчера в 7:50
Лондон играет сам с собой: как звезда "Фаворитки" превратила Burberry в короткометражное кино о духе столицы

Оливия Колман примерила четыре лица Лондона в короткометражках Джона Маддена для Burberry — от гида до продавщицы. Кампания стала признанием в любви городу и стилю.

Читать полностью » Историк Роберт Лейси: принц Уильям воспринимает Гарри как часть прошлого вчера в 6:42
Монархия трещит по швам: откровение Уильяма показало, что путь назад для Гарри закрыт

Принц Уильям впервые за годы коснулся темы брата — и его слова прозвучали так, будто Гарри уже не часть его будущего. Почему наследник выбрал именно этот момент?

Читать полностью » Инсайдеры рассказали о разрыве дружбы Леонардо ДиКаприо и Брэдли Купера из-за Джиджи Хадид вчера в 5:35
Братский кодекс не выдержал испытания: почему Лео не простил Брэдли роман с Джиджи Хадид

Когда чувства пересекаются с дружбой, даже в Голливуде рушатся самые крепкие связи. Что произошло между ДиКаприо, Купером и Хадид — больше, чем просто роман.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Интервальные тренировки доказали эффективность для снижения веса и укрепления сердечно-сосудистой системы
Дом
Практики назвали плюсы и минусы газовых, электрических и тепловых систем отопления
Красота и здоровье
Ортопед Осипова объяснила, почему неправильная осанка вызывает утомляемость у школьников
Культура и шоу-бизнес
Тейлор Свифт рассказала, как Трэвис Келси перепутал жену Хью Гранта с Гретой Гервиг на концерте
Спорт и фитнес
Мостик укрепляет спину и ягодицы, улучшая осанку и кровообращение
ЮФО
Крымские биологи сообщили о начале грибного сезона: первые опята и рядовки появились в горах
Наука
В соседней галактике найдена древнейшая звезда с минимальным количеством тяжелых элементов
Технологии
Thales представила первую в мире смарт-карту с защитой от квантовых атак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet