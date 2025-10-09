Смартфон вместо геймпада: Netflix взорвал рынок развлечений новым ходом
Когда стриминговые сервисы только начали конкурировать за зрителей, мало кто мог представить, что они однажды станут соперниками и на рынке видеоигр. Но именно это сейчас делает Netflix — компания официально заявила, что её игры можно будет запускать прямо на телевизорах с функцией SmartTV.
Новый формат развлечений
Netflix представит первую линейку из пяти проектов: LEGO Party!, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp и Party Crashers: Fool Your Friends. Все они рассчитаны на одиночное и совместное прохождение, а вместо привычных джойстиков пользователям предложат использовать смартфоны — именно они станут контроллерами.
На старте игры будут бесплатными, что, по мнению аналитиков, поможет привлечь широкую аудиторию и протестировать интерес к формату. Поиграть можно будет на телевизорах, где установлены приложения Netflix, а в будущем компания планирует расширить список устройств, добавив консоли, медиаприставки и, возможно, даже проекторы.
Почему это важно
Видеоигры давно перестали быть развлечением только для геймеров. Сегодня они — часть массовой культуры, и Netflix не хочет упустить этот сегмент. По словам одного из руководителей компании Грега Питерса, новая инициатива — стратегический шаг, который должен укрепить позиции сервиса в индустрии развлечений:
"Но не у всех есть все эти люди на главном экране развлечений дома — телевизоре", — пояснил руководитель компании.
Сравнение: Netflix против конкурентов
|Платформа
|Формат игр
|Контроллер
|Цена
|Особенности
|Netflix
|мобильные + SmartTV
|смартфон
|бесплатно
|интеграция с платформой
|Apple Arcade
|iOS, Mac, TV
|геймпад
|подписка
|семейный доступ
|Amazon Luna
|облачные игры
|геймпад / смартфон
|подписка
|стриминг 4K
|Xbox Cloud
|облако
|геймпад
|подписка
|AAA-игры
|Google Play Games
|ПК / Android
|клавиатура, мышь
|бесплатно
|кроссплатформенность
Как подключить и начать играть
-
Обновите приложение Netflix на SmartTV.
-
Зайдите в раздел "Игры" — он появится на главном экране.
-
Выберите игру и отсканируйте QR-код для подключения телефона.
-
Используйте смартфон как контроллер.
-
Начните игру — в одиночку или с друзьями.
Netflix тестирует и голосовое управление — например, возможность запускать игру фразой "Play Tetris on Netflix".
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: использовать старую модель телевизора без обновлений.
Последствие: игра не запустится или будет зависать.
Альтернатива: обновите SmartTV или используйте приставку Chromecast.
-
Ошибка: подключение к Wi-Fi с низкой скоростью.
Последствие: изображение будет лагать.
Альтернатива: переходите на кабельное соединение или усилитель сигнала.
-
Ошибка: отключён Bluetooth на смартфоне.
Последствие: телефон не синхронизируется с игрой.
Альтернатива: включите Bluetooth и перезапустите приложение Netflix.
А что если Netflix превратится в игровую платформу?
Если эксперимент окажется успешным, компания сможет предложить эксклюзивные тайтлы — например, по своим популярным сериалам. Уже обсуждаются проекты по мотивам "Очень странных дел" и "Ведьмака". Тогда Netflix станет не просто сервисом для просмотра контента, а полноценной экосистемой развлечений.
FAQ
Как узнать, поддерживает ли мой телевизор игры Netflix?
Проверьте наличие обновления Netflix в магазине приложений SmartTV. В описании появится пункт "Games".
Можно ли играть без подписки Netflix?
Нет, нужен активный аккаунт, но платить отдельно за игры не придётся.
Поддерживаются ли игровые геймпады?
На первом этапе — только смартфоны, позже планируется поддержка геймпадов.
Что делать, если игра не запускается?
Проверьте обновления приложения, интернет-соединение и попробуйте перезапустить телевизор.
Мифы и правда
-
Миф: Netflix запускает консоль.
Правда: нет, речь идёт о доступе через SmartTV и мобильные устройства.
-
Миф: все игры будут платными.
Правда: первые проекты доступны бесплатно.
-
Миф: нужны профессиональные контроллеры.
Правда: достаточно смартфона.
Интересные факты
-
Netflix уже предлагал мобильные игры с 2021 года, но они были доступны только на смартфонах.
-
По данным аналитиков, более 70% пользователей Netflix используют SmartTV, что делает этот шаг логичным.
-
Компания активно нанимает специалистов из игровой индустрии, включая бывших сотрудников Ubisoft и EA.
Исторический контекст
Netflix уже несколько раз менял индустрию развлечений:
-
В 2007 году он отказался от DVD-доставки и перешёл в онлайн.
-
В 2013 году выпустил первый оригинальный сериал "Карточный домик".
-
В 2021 году начал развивать направление мобильных игр.
