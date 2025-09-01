Netflix готовит главный фильм десятилетия: свадьба Свифт и Келси может стать мировым шоу

Планы Netflix могут превратить личную историю одной из самых обсуждаемых пар современности в масштабный медиапроект. Речь идёт о Тейлор Свифт и её женихе, известном игроке в американский футбол Трэвисе Келси. По данным британского таблоида The Sun, стриминговая платформа готова выделить внушительный бюджет для создания документального фильма, посвящённого певице и её отношениям с возлюбленным.

Что известно о проекте

Главная цель Netflix — не только рассказать историю пары, но и получить права на эксклюзивный показ ключевых событий их жизни. По информации источника, компания собирается побороться за возможность снять свадьбу Свифт и Келси.

"Кроме того, Netflix также планирует побороться за эксклюзивный доступ к свадьбе влюбленных. Она станет огромным событием, и платформа хочет быть в гуще событий", — сообщает The Sun.

Подобный контракт стал бы настоящей удачей для платформы. Учитывая популярность певицы и интерес к её личной жизни, документальный фильм способен привлечь многомиллионную аудиторию и побить рекорды просмотров.

Внезапная помолвка

Официально о помолвке стало известно 26 августа. Тейлор и Трэвис поделились новостью в запрещённой в России социальной сети, сопроводив снимки подписью: "Ваша учительница английского и ваш учитель физкультуры собираются пожениться". Такой лёгкий юмор только подогрел внимание публики и мгновенно стал мемом в фанатских сообществах.

Новость разлетелась в считаные минуты. Многие поклонники признавались, что узнали о событии в неожиданных обстоятельствах: кто-то — прямо во время совещания, кто-то — на пути на лекцию, а кто-то — во время сеанса с психотерапевтом.

Реакция на событие

Поздравления и комментарии посыпались со всех сторон. Первые откликнулись фанаты, а за ними — знаменитости, бренды и коллеги пары. Несколько компаний даже решили раздать бесплатные пончики в честь праздника, а некоторые артисты останавливали свои концерты, чтобы сообщить публике о радостной новости.