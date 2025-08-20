Игра без гарантий: чем обернётся "элегантное" партнёрство Гарри и Меган со стриминговым гигантом

Они когда-то подписали контракт на сотню миллионов долларов, а теперь должны доказывать ценность каждого проекта. В новой сделке принца Гарри и Меган Маркл с Netflix скрывается немало нюансов, которые вызывают вопросы даже у экспертов.

Условия, которые изменили правила игры

Ранее супруги могли распоряжаться выделенным бюджетом по своему усмотрению — снимать документальные фильмы, шоу или развлекательные проекты без строгого контроля. Контракт на 100 миллионов долларов (примерно 9 млрд рублей) открывал перед ними практически безграничные возможности. Теперь же ситуация изменилась: Archewell Productions будет получать финансирование только за те проекты, которые Netflix сочтёт достойными.

Иными словами, стриминговая платформа оставила за собой право тщательно отбирать идеи, а это означает, что риск остаться без крупных поступлений для Сассексов вырос.

"Подвох сделки в том, что компания оплачивает лишь утвержденные проекты", — отмечают обозреватели Daily Mail.

Публичные заявления и скрытые сомнения

Несмотря на осторожный оптимизм Netflix, сама Меган старается подать изменения в позитивном ключе.

"Мы гордимся расширением партнерства с Netflix", — заявила она, представляя новый этап сотрудничества вместе со своим брендом As Ever.

Однако инсайдеры менее оптимистичны. По их словам, это своего рода "элегантный способ" компании постепенно свернуть отношения, если новые идеи Гарри и Меган не будут коммерчески успешными.

Какие проекты уже готовятся

Пока сотрудничество всё же продолжается: зрители ждут второй сезон кулинарного шоу "С любовью, Меган", а также документальный фильм Гарри, посвящённый сиротам в Уганде. Представители Netflix традиционно избегают раскрытия финансовых деталей, ссылаясь на условия конфиденциальности.

Эксперты и будущее контракта

Многие специалисты выражают сомнения, что новый формат сотрудничества позволит супругам зарабатывать столько же, сколько прежде. По сути, их положение теперь зависит не от наличия бюджета, а от качества и востребованности идей.