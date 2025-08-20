Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
принц гарри и меган маркл
принц гарри и меган маркл
© commons.wikimedia.org by Northern Ireland Office is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:27

Игра без гарантий: чем обернётся "элегантное" партнёрство Гарри и Меган со стриминговым гигантом

Daily Mail: контракт Гарри и Меган с Netflix теперь финансируется только по утверждённым проектам

Они когда-то подписали контракт на сотню миллионов долларов, а теперь должны доказывать ценность каждого проекта. В новой сделке принца Гарри и Меган Маркл с Netflix скрывается немало нюансов, которые вызывают вопросы даже у экспертов.

Условия, которые изменили правила игры

Ранее супруги могли распоряжаться выделенным бюджетом по своему усмотрению — снимать документальные фильмы, шоу или развлекательные проекты без строгого контроля. Контракт на 100 миллионов долларов (примерно 9 млрд рублей) открывал перед ними практически безграничные возможности. Теперь же ситуация изменилась: Archewell Productions будет получать финансирование только за те проекты, которые Netflix сочтёт достойными.

Иными словами, стриминговая платформа оставила за собой право тщательно отбирать идеи, а это означает, что риск остаться без крупных поступлений для Сассексов вырос.

"Подвох сделки в том, что компания оплачивает лишь утвержденные проекты", — отмечают обозреватели Daily Mail.

Публичные заявления и скрытые сомнения

Несмотря на осторожный оптимизм Netflix, сама Меган старается подать изменения в позитивном ключе.

"Мы гордимся расширением партнерства с Netflix", — заявила она, представляя новый этап сотрудничества вместе со своим брендом As Ever.

Однако инсайдеры менее оптимистичны. По их словам, это своего рода "элегантный способ" компании постепенно свернуть отношения, если новые идеи Гарри и Меган не будут коммерчески успешными.

Какие проекты уже готовятся

Пока сотрудничество всё же продолжается: зрители ждут второй сезон кулинарного шоу "С любовью, Меган", а также документальный фильм Гарри, посвящённый сиротам в Уганде. Представители Netflix традиционно избегают раскрытия финансовых деталей, ссылаясь на условия конфиденциальности.

Эксперты и будущее контракта

Многие специалисты выражают сомнения, что новый формат сотрудничества позволит супругам зарабатывать столько же, сколько прежде. По сути, их положение теперь зависит не от наличия бюджета, а от качества и востребованности идей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Индия впервые передаст России мощи Будды Шакьямуни для поклонения в Калмыкии вчера в 23:54

Святыня мирового масштаба покидает Индию: мощи Будды впервые приедут в Россию

Индия впервые передаст России мощи Будды Шакьямуни. Святыня будет выставлена в Калмыкии, и это событие уже назвали беспрецедентным.

Читать полностью » Адам Скотт рассказал, как едва не завершил карьеру после провала на кастинге вчера в 22:58

Ушёл бы навсегда: роль, которая едва не лишила Адама Скотта карьеры

Адам Скотт едва не бросил актерство после провала на кастинге "Клиент всегда мертв". Почему он считает эту неудачу важной и как позже вернулся в сериал?

Читать полностью » В Швеции перевозят церковь 1912 года целиком вместе с органом и алтарём вчера в 21:15

Швеция удивила весь мир: столетнюю церковь повезут целиком на новое место

В шведской Кирунe деревянную церковь 1912 года решили не разрушать, а перевезти целиком — редкий инженерный эксперимент, за которым наблюдают тысячи.

Читать полностью » Обри Плаза рассказала о жизни после смерти мужа режиссёра Джеффа Баэны вчера в 20:51

"Ежедневная борьба": звезда "Белого лотоса" рассказала, как смерть мужа перевернула её жизнь

Обри Плаза рассказала, как справляется с потерей мужа Джеффа Баэны. Оказывается, главной опорой для актрисы стал её верный питомец.

Читать полностью » Маргарита Суханкина: карьеру на сцене закончу, если залы опустеют вчера в 19:46

Сцена уйдёт во тьму, когда зал опустеет: откровение Маргариты Суханкиной

Маргарита Суханкина призналась, что завершит сценическую карьеру лишь тогда, когда залы опустеют. Пока же её концерты остаются полными.

Читать полностью » Фильм вчера в 18:43

Баллада, которую ждали: когда приквел "Голодных игр" покажут в России

Новый приквел "Голодных игр" откроет неизвестные страницы Панема: юный Сноу, выбор между властью и совестью, и харизма Люси Грей, меняющая ход игры.

Читать полностью » Леди Гага проведёт виртуальную пресс-конференцию в Roblox 23 августа вчера в 17:39

Виртуальная сцена не падает, фанаты не толкаются: Гага нашла идеальный формат шоу

Леди Гага готовит виртуальную встречу в Roblox: конкурсы, эксклюзивные активности и шанс задать ей вопрос. Узнай, как попасть на закрытое событие.

Читать полностью » Netflix продлил сериал вчера в 15:59

"Отдел нераскрытых дел" возвращается: Netflix снова открывает папки прошлого

Netflix продлил "Отдел нераскрытых дел" на второй сезон: новые тайны, Карл Морк и команда, успех первого сезона и интрига вокруг продолжения.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Ford SuperVan 4.2 проехал Нюрбургринг за 6:48 — быстрее Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
Авто и мото

Эксперт назвал пять способов уменьшить расход топлива на автоматической коробке
Красота и здоровье

Морская вода – враг: кому купание в море может быть опасно – мнение медика Овнаняна
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Джен Фрабони объяснила, как правильно напрягать мышцы кора при тренировке
Садоводство

Бюджетное средство от муравьев — 10 мл нашатыря и вода: инструкция от экспертов
Наука и технологии

3000-летний Гимн Никкалю раскрывает общие корни музыки бронзового века
Дом

Как правильно мыть холодильник, чтобы неприятные запахи не вернулись
Туризм

Медленные путешествия: как получать максимум впечатлений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru