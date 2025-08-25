Голливуд в шоке: мультфильм от Netflix о кей-поп-группе свергнул блокбастеры с пьедестала

Кто бы мог подумать: проект Netflix впервые возглавил американский кинопрокат. И сделал это не блокбастер в привычном понимании, а яркий анимационный фильм "Кей-поп-охотницы на демонов", собравший за минувшие выходные от 18 до 20 миллионов долларов, сообщает Variety.

Двойная жизнь на сцене и вне её

Сюжет мультфильма строится вокруг женской кей-поп-группы Huntrix. На сцене они блистают как поп-звезды, а за кулисами сражаются с демонами. Но в какой-то момент девушки сталкиваются с неожиданным противником — популярным бойз-бэндом, члены которого оказываются вовсе не людьми, а демонами под прикрытием.

"Кей-поп-охотницы на демонов" вышел на Netflix 20 июня. Режиссёрское кресло разделили Мэгги Канг и Крис Аппелханс. Интересная деталь: героев озвучили корейские и американо-корейские актёры и певцы.

Успех на большом экране

Примечательно, что мультфильм уже два месяца доступен в каталоге Netflix, однако это не помешало зрителям пойти в кино. Более того, премьера состоялась в 1700 кинотеатрах — это вдвое больше, чем у фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица". Такой масштаб стал рекордным для платформы.

По словам аналитика Franchise Entertainment Research Дэвида А. Гросса, "Кей-поп-охотницы на демонов" особенно пришлись по душе юной аудитории.